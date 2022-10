Liz Truss a droit à 129 000 dollars par an en tant qu’ex-PM

Liz Truss a quitté son poste de Premier ministre britannique après seulement 45 jours de travail, mais elle pourra réclamer des dépenses pouvant atteindre 115 000 £ (129 000 USD) par an pour le reste de sa vie.

Truss, qui a présidé des plans budgétaires ratés et un parti au pouvoir profondément polarisé au cours de son mandat désastreux de six semaines, est sur le point de devenir le Premier ministre le plus court de l’histoire britannique après avoir annoncé sa démission jeudi.

Son discours a déclenché une course à la direction qui verra la nomination du cinquième Premier ministre conservateur du Royaume-Uni en un peu plus de six ans.

Malgré la brièveté de son mandat, elle a le droit de recevoir des paiements au titre de la Public Duty Costs Allowance (PDCA), un programme réglementé par le gouvernement introduit en 1990 pour “aider les anciens premiers ministres encore actifs dans la vie publique”.

L’allocation rembourse aux anciens premiers ministres les frais de bureau et de secrétariat découlant de leurs fonctions publiques.

“Les paiements ne sont effectués que pour couvrir le coût réel de la poursuite de l’exercice des fonctions publiques”, selon le site Web du gouvernement britannique.

“Tous les anciens premiers ministres sont éligibles pour tirer sur le PDCA.”

Le PDCA est plafonné à 115 000 £ par an depuis 2011 et est révisé chaque année par le Premier ministre en exercice.

Les anciens dirigeants ont également le droit de réclamer une allocation pour les dépenses de retraite de leur personnel, qui est limitée à 10 % du PDCA.

De 2020 à 2021, les anciens premiers ministres Theresa May, David Cameron, Gordon Brown, Tony Blair et John Major ont tous été remboursés selon des montants variables, selon le rapport annuel et les comptes 2020-21 du Cabinet Office.

« ELLE DEVRAIT REFUSER »

Cependant, les politiciens de l’opposition et les syndicats exhortent Truss à refuser l’allocation annuelle financée par l’État, alors que les Britanniques sont aux prises avec une crise du coût de la vie résultant de la flambée des prix de l’énergie et de l’inflation à son plus haut niveau depuis 40 ans.

Interrogée sur le droit de Truss à l’allocation, Keir Starmer, chef du parti travailliste d’opposition, a déclaré “qu’elle devrait la refuser”.

“Elle a fait 44 jours de mandat”, a-t-il Raconté “Good Morning Britain” d’ITV vendredi.

“Elle n’y a pas vraiment droit, elle devrait le refuser et ne pas le prendre.”

Sur Twitter, un utilisateur a écrit: “Alors que les gens ont du mal à payer les factures et à garder les lumières allumées, Liz Truss recevra une allocation annuelle confortable de 115 000 £ – pour le reste de sa vie, et financée par le contribuable – pour 6 semaines de catastrophe en tant que Premier ministre. “

Downing Street n’a pas encore répondu à la demande de commentaires de CNN pour savoir si Truss acceptera l’indemnité.