Liz Truss a dit de «sortir de sa cachette» à cause des turbulences du marché déclenchées par le budget

On dit à Liz Truss de “sortir de sa cachette” après trois jours de silence sur les turbulences sur les marchés financiers déclenchées par le budget de réduction des impôts.

Les partis d’opposition et le TUC ont exigé de savoir pourquoi le Premier ministre avait « disparu » – alors que les « actions imprudentes » du gouvernement avaient provoqué la crise.

“Nous avons maintenant des nouvelles de la Banque d’Angleterre, mais rien du tout du Premier ministre”, a déclaré le chef libéral démocrate Ed Davey.

“Liz Truss a 24 heures pour réparer ce désastre économique et empêcher les gens de perdre leur maison”, a-t-il dit, l’appelant à “rassurer non seulement les marchés financiers, mais aussi les propriétaires britanniques”.

Keith Brown, chef adjoint du Parti national écossais, a déclaré : « Alors que la livre continue de chuter, le désespéré Premier ministre britannique semble avoir disparu sans laisser de traces.

“Il est étonnant que Liz Truss n’ait pas fait une seule apparition ou déclaration publique depuis vendredi dernier. Il est temps pour elle de sortir de sa cachette et de faire au moins semblant de diriger le pays à travers cette crise qu’elle s’est elle-même infligée.

Un ancien ministre conservateur a également exprimé sa surprise face à l’absence de commentaire du Premier ministre depuis l’ouverture des marchés lundi, le qualifiant d'”étrange”.

Le Parti travailliste s’est concentré sur Kwasi Kwarteng, car il a averti que les gens étaient “profondément préoccupés par le coût de leur hypothèque, par leurs pensions et par l’impact que cela aura sur leur coût de la vie”.

“Le chancelier doit faire une déclaration urgente sur la manière dont il va résoudre la crise qu’il a provoquée”, a déclaré Rachel Reeves, la chancelière fantôme.

Et Frances O’Grady, secrétaire générale du TUC, a déclaré: “Liz Truss et Kwasi Kwarteng doivent sortir de leur cachette et annuler leur mini-budget désastreux.”

Alors que la colère grandit parmi les députés conservateurs, l’un d’eux a accusé son propre gouvernement de “folie inepte” et a prédit un demi-tour, affirmant que cela “ne peut pas continuer”

Simon Hoare a comparé la crise à celle qui a frappé le gouvernement de John Major en 1992, tweetant sarcastiquement : « Selon les mots de Norman Lamont sur Black Wednesday : « aujourd’hui a été une journée très difficile ».

«Ce ne sont pas des circonstances indépendantes de la volonté du gouvernement / du Trésor. Ils y ont été écrits. Cette folie inepte ne peut plus durer.

La critique est intervenue après que la Banque d’Angleterre a lancé un programme d’achat d’obligations d’urgence pour empêcher les coûts d’emprunt de devenir incontrôlables, mettant en garde contre un “risque important pour la stabilité financière du Royaume-Uni”.

L’intervention extraordinaire est intervenue après que la livre a atteint lundi un record historique de 1,03 contre le dollar américain.

Pendant ce temps, le taux d’intérêt exigé par les investisseurs sur les emprunts publics à 10 ans a grimpé du plus haut montant en cinq jours depuis 1976, selon les experts.