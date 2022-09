Liz Truss a dit de se concentrer sur le nivellement pour réduire la fracture nord-sud, selon les députés conservateurs du nord

LIZ Truss a été invitée à se concentrer sur le programme de nivellement pour garantir que la division nord-sud se rétrécisse, selon les députés conservateurs du nord.

Le Premier ministre fera face aux conséquences électorales si elle ne double pas les promesses faites par Boris Johnson de répartir les opportunités plus équitablement à travers le pays.

Liz Truss a été invitée à se concentrer sur le nivellement pour réduire la fracture nord-sud, selon les députés conservateurs Crédit : AFP

Les appels interviennent à la veille de la conférence du Parti conservateur qui commence à Birmingham ce week-end avec un appel à aider High Street à prospérer.

Un tiers des électeurs, dont 1 personne sur 5 ayant voté conservateur en 2019, seraient moins susceptibles de voter conservateur sans amélioration notable de leur région voisine.

Le député conservateur Kevin Hollinrake a ajouté : « Une action urgente est nécessaire pour aider à encourager les investissements du secteur privé dans nos villes du Nord.

“La réforme des tarifs professionnels est l’un de ces leviers que le gouvernement pourrait utiliser pour donner un nouveau souffle à nos communautés locales.”

Le député conservateur John Stevenson a déclaré que des efforts pour « retenir les talents et attirer les investissements privés » doivent être déployés pour stimuler la productivité dans les villes.

Des recherches pour la Retail Jobs Alliance, un groupe d’entreprises de vente au détail et de syndicats, ont révélé que sur les 50 circonscriptions avec les taux les plus élevés de magasins vides, environ 90% ont le plus besoin d’être nivelés.

Le rapport appelle à geler les taux des entreprises avant de les réformer.

Will Tanner, directeur du groupe de réflexion Onward, a averti : « Si les conservateurs abandonnent le nivellement, non seulement ils laisseront tomber des millions d’électeurs qui ont cru à cette promesse, mais ils perdront leurs chances de majorité.