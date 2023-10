Liz Truss a demandé de soutenir Rishi ou de « se taire » car les grands conservateurs craignent que sa démagogie ne leur nuise aux élections

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Les grands conservateurs ont lancé une attaque extraordinaire contre l’ancienne première ministre Liz Truss, craignant que sa comparution à la conférence de leur parti ne compromette les perspectives électorales de Rishi Sunak.

L’un d’entre eux a déclaré que son ancien chef de parti devrait soutenir le Premier ministre ou « se taire », ajoutant qu’elle n’avait « aucune crédibilité ».

M. Sunak espère profiter de l’événement de Manchester pour convaincre les électeurs qu’il est l’homme qui résoudra les problèmes du Royaume-Uni. Mais les hauts conservateurs craignent que Mme Truss ne rappelle au public le chaos économique qui l’a définie moins de deux mois au pouvoir.

Mme Truss prendra la parole lors d’un « rassemblement pour la croissance » lors de la conférence, visant à pousser M. Sunak à réduire les impôts. Surnommé le Great British Growth Rally, les organisateurs prévoient déjà une forte participation.

Mais les projets de Mme Truss ont déclenché la fureur des hauts responsables conservateurs, alors que le parti fait face à une défaite électorale potentiellement désastreuse l’année prochaine.

L’ancien ministre Sir Alan Duncan a déclaré L’indépendant: « Liz Truss devrait soutenir le Premier ministre ou se taire.

« Elle n’a aucune crédibilité et faire des discours inutiles n’est pas une façon de se comporter pour un ancien Premier ministre ».

Interrogé sur Mme Truss, l’ancien chancelier Lord Hammond a déclaré : « Je pense vraiment que les gens qui ont fait leur mandat et sont partis ne devraient pas utiliser la conférence pour perturber. »

L’ancienne première ministre Liz Truss (Fil PA)

Un autre grand conservateur a déclaré que le parti avait déjà souffert lors des élections d’années de factions et de manque de discipline » et que pour Mme Truss « en tant qu’ancienne première ministre, monter sur scène pour prôner un programme différent ». [to Mr Sunak] est une honte totale et totale. Comment ose-t-elle ? Ce qui est tragique, c’est qu’il y a même une députée qui pense qu’elle mérite d’être écoutée ».

Cette querelle est survenue alors que la récente relance de M. Sunak n’a pas fonctionné, a-t-il ajouté, attirant les principaux électeurs plutôt que «d’élargir votre attrait à d’autres électeurs».

Un autre conservateur haut placé a déclaré que les appels lancés à Mme Truss pour qu’elle se taise relèvent d’un « optimisme naïf ».

Un allié de Mme Truss a déclaré que « les collègues et anciens collègues qui s’en prennent à Liz feraient bien de se rappeler qu’elle était la leader pour laquelle nos membres de base ont voté l’année dernière. Elle a parfaitement le droit d’être entendue et de contribuer au débat sur le programme que nous devons adopter pour remporter les prochaines élections.

L’ancien Premier ministre Boris Johnson, qui a par le passé détourné l’attention de son chef de parti, ne devrait pas avoir l’intention d’assister à la conférence.

On pense que Rishi Sunak écrit son discours depuis des mois (BBC/AFP/Getty)

En 2018, après avoir démissionné de son poste de ministre des Affaires étrangères à cause du Brexit, M. Johnson a semé le chaos lors de la conférence du parti conservateur, prononçant un discours qui a plu à la foule devant 1 500 personnes, dont certaines avaient fait la queue pendant quatre heures pour le voir.

Les conservateurs entament leur dernière conférence de parti avant les élections, sachant que leur chemin pour conserver les clés de Downing Street est étroit.

Le parti est à la traîne du parti travailliste dans les sondages mois après mois.

L’annonce de la semaine dernière sur une législation verte, prévoyant cinq années supplémentaires avant l’élimination progressive de l’achat de nouvelles voitures essence et diesel, a permis aux conservateurs de réduire légèrement l’écart.

Mais alors que le coup d’envoi de la course au pouvoir est donné, les députés conservateurs observent nerveusement la performance de M. Sunak cette semaine.

On pense que le Premier ministre travaillait depuis des semaines sur son discours à la conférence.

Plus tôt cette semaine, il a tenté de minimiser le spectre de son prédécesseur, en se moquant de Mme Truss lors d’un dîner avec des journalistes.

« Je suis heureuse de voir que Liz Truss a réfléchi tranquillement. Et notamment sur la question de savoir qui est à blâmer. La trésorerie? Bien sûr. Bureau de la responsabilité budgétaire ? Banque d’Angleterre? En fait, je n’arrive pas à penser à un [body] dans la vie publique britannique qui n’a pas encore été blâmée.

« Sauf peut-être [her favourite think tank] l’Institut des affaires économiques.