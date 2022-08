Liz Truss “a demandé à Nicola Sturgeon comment entrer dans Vogue”

Nicola Sturgeon a déclaré que Liz Truss, leader du leadership conservateur, lui avait demandé comment entrer dans Vogue.

Le premier ministre a déclaré que Mme Truss “avait un peu l’air d’avoir avalé une guêpe” après que Mme Sturgeon lui ait dit qu’elle avait été à Vogue deux fois.

Mme Sturgeon a ensuite déclaré que lors de leur brève réunion à la Cop26 l’année dernière, la secrétaire aux Affaires étrangères avait demandé comment elle pourrait figurer dans le magazine.

Plus tôt dans la course à la direction des conservateurs, Mme Truss a rejeté Mme Sturgeon comme une «chercheuse d’attention».

Interrogée sur les commentaires de Mme Truss lors d’une interview de LBC au festival Fringe d’Édimbourg, Mme Sturgeon a déclaré qu’elle avait d’abord pensé que “c’était inventé, c’était une parodie”.

La première ministre a ensuite déclaré qu’elle avait rencontré Mme Truss lors d’un événement au sommet Cop26 à Glasgow et Mme Sturgeon a mentionné qu’elle avait été interviewée par Vogue avant leur rencontre.

Elle a dit au public: «C’était la principale chose dont elle voulait me parler, elle voulait savoir comment elle pourrait entrer dans Vogue – et elle m’appelle un chercheur d’attention. Je lui ai dit qu’ils étaient venus me demander.

“Je ne voulais pas vraiment faire ça, mais je lui ai dit que ce n’était pas vraiment ma première fois dans Vogue, c’était ma deuxième fois. C’était un peu comme si elle avait avalé une guêpe. Je suis sûr qu’elle sera dans Vogue avant trop longtemps.

Nicola Sturgeon, premier ministre écossais (PENNSYLVANIE)

Elle a poursuivi: «Je m’en souviens parce que nous étions là à la plus grande conférence mondiale sur le changement climatique à Glasgow, les dirigeants mondiaux sur le point d’arriver

“C’était le principal sujet de conversation qu’elle souhaitait poursuivre. Et une fois qu’on a épuisé ça, ça s’est en quelque sorte tari. Je suis sûr que nous aurons beaucoup plus de conversations sur beaucoup plus de choses de fond.

Plus tôt, Mme Sturgeon a discuté de ses interactions avec Boris Johnson.

Le comparant à son prédécesseur, elle a déclaré: «Je pense que j’ai peut-être décrit de manière peu charitable mes conversations avec Theresa May lorsqu’elle était Premier ministre comme étant destructrices d’âmes. Je repense un peu avec tendresse maintenant à cela.

Mme Sturgeon a déclaré qu’elle et Mme May “différaient énormément” dans leurs convictions politiques, mais l’ancien Premier ministre “a pris le travail au sérieux”.

En revanche, elle a déclaré que ses interactions avec M. Johnson étaient “une longue fanfaronnade”. Elle a poursuivi: «Vous savez, c’était un troisième Premier ministre avec qui j’ai eu affaire en tant que Premier ministre.

“Cela ne ressemblait littéralement à rien de ce que j’avais jamais traité auparavant en ce qui concerne un politicien de haut rang. Vous savez, je vais être franc ici, il était une honte pour le bureau du Premier ministre.”