Liz Truss a déclaré que les travailleurs britanniques avaient besoin de “plus de greffe” et manquaient de “compétences et d’application” de leurs rivaux étrangers

La favorite de la direction conservatrice, Liz Truss, a semblé nier toute connaissance de remarques controversées selon lesquelles les travailleurs britanniques auraient besoin d’appliquer “plus de corruption”.

Abordée au sujet des commentaires, révélés dans un enregistrement divulgué, Mme Truss a déclaré: “Je ne sais pas ce que vous citez là.”

Mais quelques heures plus tôt, des sources de sa propre équipe de campagne ont suggéré qu’elles étaient authentiques, les décrivant comme “vieilles d’une demi-décennie”.

Dans un enregistrement divulgué, révélé pour la première fois par le Guardian, Mme Truss a suggéré que les employés britanniques n’avaient pas les “compétences et l’application” des rivaux étrangers et avaient besoin de “plus de greffe”.

Ses paroles font écho à celles contenues dans un livre qu’elle a co-écrit il y a dix ans. Qui a classé les travailleurs britanniques parmi les “Les pires fainéants du monde”. Le mois dernier, Mme Truss a déclaré qu’elle n’avait pas écrit ce chapitre, accusant le vice-Premier ministre Dominic Raab.

Une source de son équipe a tenté d’écarter la dernière ligne, déclarant au journal: “Ces commentaires vieux d’une demi-décennie manquent de contexte, mais une chose qui est aussi claire aujourd’hui que jamais est la nécessité d’augmenter la productivité, ce qui conduit à des salaires plus élevés et une meilleure qualité de vie pour les travailleurs dans tout le Royaume-Uni. En tant que Premier ministre, Liz mettra en place une économie caractérisée par des salaires élevés, une forte croissance et un faible taux d’imposition.

Plus tard, lorsqu’elle a été interrogée sur les commentaires lors d’une campagne électorale à Perth, Mme Truss a déclaré: “Je ne sais pas ce que vous citez là-bas.”

Elle a poursuivi en disant «ce que j’ai toujours dit, c’est que nous avons besoin de plus de productivité dans ce pays».

Dans l’enregistrement divulgué, elle a déclaré: “J’ai écrit une fois un livre à ce sujet qui a été mal décrit – les travailleurs britanniques produisent moins par heure que … et c’est une combinaison de type de compétence et d’application.”

Elle a poursuivi : « Si vous regardez la productivité, c’est très, très différent à Londres du reste du pays. Mais fondamentalement… c’est un fait historique depuis des décennies. Essentiellement, c’est en partie une question d’état d’esprit et d’attitude, je pense. C’est la culture de travail, essentiellement. Si vous allez en Chine, c’est assez différent, je peux vous assurer.

Elle a ajouté : « Il y a un problème fondamental de la culture de travail britannique. Essentiellement, si nous voulons être un pays plus riche et un pays plus prospère, cela doit changer. Mais je ne pense pas que les gens veuillent changer cela.

«Il y a une légère chose en Grande-Bretagne à vouloir les réponses faciles. C’est ma réflexion sur l’élection et ce qui s’est passé avant, et le référendum – nous disons que c’est toute l’Europe qui cause ces énormes problèmes… ce sont tous ces migrants qui causent ces problèmes. Mais en fait, ce qui doit arriver, c’est plus… plus de greffe. Ce n’est pas un message populaire.

Pendant les hustings, Mme Truss a été la cible d’attaques soutenues de sa rivale Rishi Sunak, qui a affirmé que des millions de personnes pourraient basculer dans la misère dans le cadre de ses plans de réduction des impôts et que le parti ne serait jamais pardonné par le public.

Tous deux ont exclu un gel des prix sur les factures d’énergie comme celui suggéré par le leader travailliste Sir Keir Starmer.

Mme Truss a également soutenu que les retraités recevaient une augmentation de revenu potentiellement à deux chiffres en ligne avec l’inflation, affirmant qu’elle croyait au «triple verrouillage».

Elle a également exclu un référendum sur l’indépendance de l’Écosse, affirmant que le vote de 2014 avait été un événement unique dans une génération.

Le secrétaire du travail fantôme et des pensions du travail, Jonathan Ashworth, a déclaré: «Avec la baisse des salaires due à l’échec des conservateurs à maîtriser l’inflation et des années de croissance terne, il est extrêmement offensant pour Liz Truss de qualifier efficacement les travailleurs britanniques de paresseux. J’aurais espéré qu’elle soit passée de l’époque de son fiasco “Britannia Unchained”, mais il semble que ce soit le plan de son futur gouvernement.

« Les travailleurs de tout le pays travaillent toute l’heure pour garder un toit au-dessus de leur tête, mettre de la nourriture sur la table et subvenir aux besoins de leur famille.

“Liz Truss devrait aider les travailleurs à faire face à cette crise du coût de la vie… et non colporter ce non-sens offensant.”