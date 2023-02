Liz Truss a “clairement” tort, dit Grant Shapps alors qu’elle blâme les autres pour l’échec

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Liz Truss a “clairement” adopté la mauvaise approche de l’économie, a déclaré le secrétaire aux affaires Grant Shapps après avoir blâmé “l’establishment économique” et son propre parti pour sa chute.

Dans un essai de 4 000 mots, l’ancienne première ministre conservatrice a insisté sur le fait que son plan radical de réduction d’impôts et d’emprunts supplémentaires était le bon – en s’en prenant à son successeur Rishi Sunak au sujet des hausses d’impôts.

Le bref mandat désastreux de Mme Truss n’a duré que 49 jours, forcée de démissionner après que le paquet de 45 milliards de livres sterling de réductions d’impôts non financées de son chancelier Kwasi Kwarteng ait paniqué les marchés et fait chuter la livre.

M. Shapps a déclaré que la grande erreur de M. Truss était d’essayer de faire avancer les réductions d’impôts avant de maîtriser l’inflation.

Lorsqu’on lui a demandé si Mme Truss avait la bonne approche, le secrétaire aux affaires a déclaré à la BBC Dimanche avec Laura Kuenssberg: “De toute évidence, ce n’était pas le cas… Je suis d’accord avec le désir d’avoir une économie à faible fiscalité, mais il faut mettre les éléments de base en place.”

M. Shapps a ajouté: “Elle a raison sur la nécessité d’un faible taux d’imposition à long terme, mais cela se frotte à la réalité de deux ou trois ans de Covid … suivis d’une guerre et des coûts et pressions énormes sur l’énergie et l’inflation.”

Le parti travailliste a déclaré que le public serait en colère que Mme Truss n’ait offert “aucune humilité” pour avoir aidé à faire chuter l’économie “d’une falaise” à l’automne.

Les hauts députés conservateurs Alicia Kearns se sont moqués de la tentative de Mme Truss de réécrire son mandat, affirmant que «les souvenirs varient». Elle a déclaré à Sky News: “Fondamentalement, les marchés ne sont pas de gauche, ils ne sont pas réveillés.”

Mme Kearns, présidente du comité restreint des affaires étrangères, a ajouté: «Les promesses non financées ne sont pas tenables. En fin de compte, ce qui a mis fin à son mandat de premier ministre, c’est son incapacité à gérer le parti… C’est pourquoi les députés n’avaient plus confiance en Liz Truss.

Le député conservateur Richard Graham, l’un des envoyés commerciaux de M. Sunak, a également déclaré que c’était une “erreur” pour Mme Truss de faire valoir qu’elle avait “les bonnes idées”.

Il a déclaré à Times Radio: “Je pense que, pour la plupart des gens dans le pays, c’était une période dont ils préféraient ne pas se souvenir trop clairement – ​​et continuons à régler les problèmes de la vie quotidienne des gens.”

Le pair conservateur Lord Barwell, chef de cabinet de Theresa May au n ° 10, a été cinglant à propos de l’explication de Mme Truss pour l’échec de son poste de premier ministre.

“Vous avez été renversé parce qu’en quelques semaines vous avez perdu la confiance des marchés financiers, de l’électorat et de vos propres députés”, a-t-il tweeté. “Pendant une profonde crise du coût de la vie, vous pensiez qu’il était prioritaire de réduire les impôts des personnes les plus riches du pays.”

Cependant, l’ancien président conservateur Sir Jake Berry, au cabinet pendant le bref mandat de Mme Truss, a défendu l’ancien Premier ministre – affirmant qu’il était d’accord avec le “diagnostic de la maladie” d’une faible croissance économique.

« Je pense qu’elle accepte… l’ordonnance que nous avons écrite, pour laquelle je prends une part de responsabilité, n’a pas été délivrée de la bonne manière. Je suis d’accord avec le diagnostic, pas nécessairement avec le remède.

Ecrire dans le Télégraphe du dimancheMme Truss a déclaré: “Je ne prétends pas être irréprochable dans ce qui s’est passé, mais fondamentalement, je n’ai pas eu une chance réaliste de mettre en œuvre mes politiques par un établissement économique très puissant, couplé à un manque de soutien politique.”

Première ministre éphémère Liz Truss (Kirsty O’Connor/PA)

“J’ai supposé en entrant dans Downing Street que mon mandat serait respecté et accepté”, a-t-elle poursuivi. « Comme j’avais tort. Alors que j’anticipais une résistance à mon programme de la part du système, j’en ai sous-estimé l’ampleur.

Attaquant certains membres du parti conservateur, l’ex-Premier ministre a ajouté: “De même, j’ai sous-estimé la résistance au sein du parti parlementaire conservateur à passer à une économie moins taxée et moins réglementée.”

Mme Truss a déclaré que même si son expérience de l’automne dernier était “des ecchymoses pour moi personnellement”, elle pensait qu’à moyen terme, ses politiques auraient augmenté la croissance et donc réduit la dette.

Elle s’est plainte que le gouvernement ait été fait du «bouc émissaire» pour les développements qui couvaient depuis un certain temps, et a déclaré que son plan rompait avec la dérive «vers la gauche» de la pensée économique.

Sans mentionner M. Sunak par son nom, elle s’en prend également à son successeur et à son augmentation de l’impôt sur les sociétés de 19% à 25%, qualifiant sa politique de “économiquement préjudiciable”.

La ministre des soins fantômes du Labour, Liz Kendall, a déclaré: “Moins de 20 semaines depuis que les conservateurs ont fait tomber l’économie d’une falaise, Liz Truss est de retour sans excuses ni humilité.”

Elle a ajouté : « Les gens dont les hypothèques ont explosé et les pensions ont chuté seront au mieux choqués et au pire en colère. Et le problème pour Rishi Sunak est qu’il ne peut rien contrôler parce que beaucoup de gens du parti conservateur sont toujours d’accord avec cela.

Son homologue travailliste Lord Falconer a déclaré que Mme Truss était toujours une «voix puissante» dans le parti conservateur, ajoutant: «Si elle représente une force puissante, allons-nous à nouveau tromper Trussonomics en informant la façon dont ce gouvernement, le gouvernement Sunak, dirige le économie?”

Les libéraux démocrates ont également critiqué les commentaires de Mme Truss au sujet de son «règne désastreux» et ont appelé à la suppression de son allocation de 115 000 £ par an financée par l’État pour payer ses frais de personnel.

“Permettre à Truss d’empocher cet argent alors que le public britannique continue de subir les conséquences de son mini-budget bâclé, avec des factures en spirale, des taux hypothécaires et l’inflation, est une gifle”, a déclaré Daisy Cooper, leader profonde.