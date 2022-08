Liz Truss a besoin de nerfs d’acier pour mettre fin à un nouvel hiver de mécontentement

LORSQUE Margaret Thatcher a envahi Downing Street pour la première fois, il y a eu autant de huées que d’acclamations de la part de la foule.

C’était en 1979 et la Grande-Bretagne était dans un état lamentable.

L’inflation montait en flèche, le chômage atteignait des sommets et les grèves continues des syndicats avaient plongé la nation dans un « hiver de mécontentement ».

Pas étonnant que le nouveau premier ministre ait senti qu’elle avait besoin de Dieu à ses côtés – citant le mystique du XIIIe siècle, saint François d’Assise, sur les marches du n ° 10.

La moins religieuse Liz Truss, qui a été surnommée la «nouvelle dame de fer» britannique, peut également s’attendre à des réactions mitigées de la part des spectateurs si elle hérite de la couronne de Boris Johnson dans deux semaines.

Après 12 longues années au pouvoir, les conservateurs sont épuisés et méprisés par de nombreux électeurs – et Truss est prêt à hériter d’un gâchis spectaculaire.

BASCULÉS PAR LES COÛTS DE L’ÉNERGIE

Certes, les choses ne sont pas aussi mauvaises maintenant qu’elles l’étaient en 1979.

Le chômage était alors un fléau bien plus grand, et les confrontations historiques de Thatcher avec les mineurs et les ouvriers de l’imprimerie affaiblirent définitivement les syndicats.

De plus, Thatcher a ouvert la voie à Truss, montrant que la réduction des impôts crée une croissance plus élevée.

Pourtant, les parallèles entre l’état actuel de la nation et l’agitation que Thatcher a héritée de Jim Callaghan du Labour sont presque étranges.

À l’époque, comme aujourd’hui, l’inflation était hors de contrôle, se situant à 13,4 %, contre 10,1 % aujourd’hui.

En 1980, il avait grimpé à 20% – seulement un peu pire que ce que les économistes de Citigroup pensent que la Grande-Bretagne pourrait bientôt affronter.

À l’époque, comme aujourd’hui, les dépenses publiques en proportion du PIB avaient grimpé à 44 %.

Alors, comme aujourd’hui, il y a eu une crise énergétique, suite à la chute du Shah d’Iran.

La révolution iranienne a fait grimper les prix du pétrole de 13 dollars le baril au milieu de 1979 à 34 dollars le baril au milieu des années 1980.

Avance rapide jusqu’en 2022, et presque tous les ménages et entreprises sont secoués par la montée en flèche des coûts énergétiques.

Une femme pauvre en Écosse a récemment été citée près de 17 000 £ par an pour l’électricité dans sa modeste maison – ce qui l’a incitée à tweeter qu’il s’agit d’un bungalow rural à trois lits, pas d’une ferme de cannabis.

Ce serait drôle si ce n’était pas si grave.

Pire que tout pour Truss, elle n’a que 24 mois pour renverser la situation avant que la Grande-Bretagne ne se rende aux urnes.

Ce délai terrifiant signifie qu’il n’y a pas une minute à perdre.

Elle doit mener à bien des réformes urgentes dans tous les grands départements de Whitehall, ainsi que dans la police et le NHS.

Comme Thatcher, elle ne doit accepter de bêtises de personne.

En Kwasi Kwarteng, elle aura au moins un chancelier extrêmement loyal qui croit passionnément à la subordination du No11 au No10.

Mieux encore, elle a un plan très clair. Il ne s’agit pas seulement de réductions d’impôts, même si celles-ci sont au cœur de son programme.

Il ne s’agit pas non plus de s’attaquer à la crise de l’énergie, même si elle se fera un plaisir d’abandonner la taxe exceptionnelle sur les entreprises énergétiques à laquelle elle et Kwarteng se sont toujours opposés avec véhémence.

De manière passionnante, Truss veut faire quelque chose de beaucoup plus profond – et difficile – que de gérer ces défis politiques immédiats.

Elle veut libérer son administration des fers d’une fonction publique encore peuplée, tout en haut, de reliques de l’ère du New Labour.

Ces personnes ne peuvent pas surmonter leur antipathie envers le Brexit et reculent devant la poursuite de la création de richesse.

Ils ont encore du mal à reconnaître – voire à accepter – qu’une marée montante soulève tous les bateaux.

Truss est déterminé à transformer cet environnement opérationnel abrutissant.

Compte tenu des défis économiques à venir, c’est au Trésor que ce changement culturel aura le plus d’importance.

Gordon Brown est peut-être parti en 2010, mais son fantôme hante toujours les couloirs du pouvoir.

Son héritage était une machine autoritaire et intrusive qui conspire pour tout contrecarrer, des engagements du manifeste aux instructions ministérielles quotidiennes.

L’équipe Truss blâme cette cellule dormante tentaculaire d’ingérences de gauche pour avoir entravé le Brexit et empêché les conservateurs d’être vraiment conservateurs.

Le changement de régime sera un choc pour le Trésor de Sa Majesté.

Il y avait peu de défis à l’orthodoxie du Trésor de la part de Rishi Sunak.

N’étant entré au Parlement qu’en 2015 et au Cabinet en 2019, il était inexpérimenté et malléable.

Naturellement déférent, il n’était ni enclin ni équipé pour s’attaquer à une institution aussi puissante.

En revanche, Truss est un insurgé intrépide qui a déjà dirigé un grand bureau d’État.

La cloche sonnera pour tous les mandarins qui ne sont pas à bord.

Après une série de rencontres avec le chef de file du Premier ministre la semaine dernière, ces personnalités sans visage peuvent déjà sentir les vents froids du changement.

SA PLACE DANS L’HISTOIRE

Ces derniers jours, Boris Johnson s’est inquiété en privé que Sunak puisse remporter une victoire choc dans la course à la direction.

Le Premier ministre sortant est toujours en ébullition face à ce qu’il considère comme la trahison de son ancien chancelier et est hanté par l’idée qu’il pourrait gagner d’une manière ou d’une autre.

Sauf bouleversement extraordinaire, cela n’arrivera pas.

Quelque 80% des membres du parti conservateur ont déjà voté et Whitehall se prépare activement à un gouvernement Truss.

Entrant dans le numéro 10 pour la première fois le 4 mai 1979, Thatcher a déclaré qu’elle était “très excitée”.

Au moment où la Grande-Bretagne se rendit à nouveau aux urnes en 1983, elle avait triomphé dans la guerre des Malouines, ce qui lui avait valu un autre mandat.

Truss ne peut espérer vaincre le président Poutine pour cimenter sa place dans l’histoire.

Néanmoins, elle est aussi enthousiaste que son prédécesseur quant à la tâche qui l’attend.

Même parmi des amis de confiance, elle ne montre aucun signe de nervosité.

Tant mieux, car ils devront être fabriqués dans l’acier britannique le plus fin et le plus résistant.