Liz Truss a averti que les entreprises “feraient grève” sans plan clair

Les entreprises arrêteront leurs investissements et “se mettront en grève” jusqu’à ce qu’elles reçoivent plus de clarté du gouvernement de Liz Truss sur son plan économique, a averti l’une des principales personnalités du monde des affaires du pays.

Martin Sorrell, fondateur du géant de la publicité WWP, a affirmé que Mme Truss et le chancelier Kwasi Kwarteng avaient alimenté l’incertitude avec “l’absence de plan spécifique” pour les finances publiques.

«Nous avons un énorme fossé de communication en ce moment, un trou noir en termes de communication. Les entreprises vont simplement se mettre en grève – elles n’investiront pas tant qu’elles n’auront pas vu clair », a-t-il déclaré à BBC Radio 4. Monde à un.

Critiquant la gestion du mini-budget par la chancelière, il a ajouté : « L’environnement – en partie à cause de [Mr Kwarteng’s] La déclaration de vendredi et ce qu’il a dit au cours du week-end selon lesquels il pourrait y avoir d’autres réductions d’impôt non financées … ont créé une incertitude encore plus grande.

Le député conservateur principal Mel Stride et d’autres ont appelé M. Kwarteng pour présenter le plan budgétaire et les prévisions de l’Office de la responsabilité budgétaire (OBR) qu’il a promises pour le 23 novembre.

M. Sorrell a déclaré: “Nous n’obtiendrons pas de clarté dans les prochaines semaines. Pas de parlement pour le moment, conférence conservatrice à venir, rien n’indique que nous aurons un [fiscal] plan et une évaluation OBR jusqu’à fin novembre. Donc incertitude accrue jusque-là.

Malgré l’insistance de Mme Truss et de M. Kwarteng sur le fait que les réductions d’impôts encourageraient l’investissement, M. Sorrell a déclaré que les entreprises ne fondaient pas leurs décisions clés sur les taux d’imposition. “C’est la certitude ou l’incertitude qui les pousse à investir.”

M. Stride a déclaré à TalkTV que la chancelière devait annoncer son plan budgétaire pour s’attaquer à la dette “dès que possible” afin de rassurer les marchés effrayés.

Les chefs des banques ont également déclaré à M. Kwarteng que le 23 novembre était trop long pour attendre le plan budgétaire lors d’une réunion mercredi senior, selon le Financial Times. Mais la chancelière « respecterait son emploi du temps ».

L’ancien chancelier conservateur Ken Clarke a déclaré à Times Radio que M. Kwarteng devrait se présenter et définir son plan avec plus de clarté.

Lord Clarke a déclaré qu’aucun autre gouvernement conservateur de son vivant “n’aurait jamais commis une erreur économique de ce genre” – affirmant qu’il était fondé sur “l’orgueil de l’élection à la direction” et “des choses plutôt sauvages” pendant la campagne.

Pendant ce temps, un groupe de 18 dirigeants syndicaux ont cosigné une lettre ouverte exigeant une “assurance irréfutable” de Mme Truss et de M. Kwarteng qu’ils ne se lanceront pas dans une série de coupes réelles dans les services publics.

“Selon les rapports, une autre vague d’austérité paralysante pourrait être en route en novembre afin de financer des réductions d’impôts pour les super-riches”, a déclaré la lettre signée par la dirigeante du TUC Frances O’Grady et d’autres. “Ce serait un acte de vandalisme national et une énorme trahison du peuple britannique.”

Plus tôt jeudi, le ministre du Trésor, Chris Philp, a confirmé que les ministères avaient été invités à respecter les limites de dépenses existantes – malgré la hausse de l’inflation – et à réaliser des économies d’efficacité.

Cependant, M. Philp a fait valoir sur BBC Radio 4 Aujourd’hui programme qu’une “discipline de fer” sur les dépenses publiques ne conduirait pas nécessairement à l’austérité.

“Si nous pouvons faire démarrer la croissance économique, ce qui est notre intention, cela entraînera une augmentation des salaires et la création d’emplois nouveaux et meilleurs et finira par payer les impôts qui financent les services publics comme la santé, le NHS, etc. ” il a dit.

Mme Truss a également confirmé qu’elle recherchait des réductions de financement dans les services publics – déclarant qu’il existe «de nombreux domaines» où l’argent des contribuables pourrait être économisé.

Lors de sa tournée médiatique à la radio locale jeudi matin, Mme Truss a insisté sur le fait qu’elle avait “le bon plan” pour assurer la croissance économique, mais a admis que son mini-paquet budgétaire offrait des gains “disproportionnés” aux plus riches de la société.

Malgré la poussée de croissance, M. Sorrell a prédit une «récession de la baignoire» – une récession dans laquelle les côtés sont glissants et vous ne sortez pas pendant longtemps – au cours des deux prochaines années. “Ce que nous allons voir en 2023 et 2024 est difficile.”

Il a ajouté: «Ce que je pense que le gouvernement a fait ici, c’est parier politiquement que d’ici les élections générales au Royaume-Uni en 2024, il y aura une certaine croissance et cela les renflouera. C’est un sacré pari, surtout si vous n’avez pas de plan financier.