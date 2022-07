Liz Truss a averti que le plan d’abandonner toute la législation de l’UE d’ici la fin de 2023 provoquerait le “chaos”

Liz Truss a promis d’abandonner des milliers de lois européennes restantes dans les textes législatifs britanniques d’ici la fin de 2023, malgré les avertissements de “chaos” et les perturbations des avocats, des chefs d’entreprise et des patrons syndicaux.

La ministre des Affaires étrangères s’est engagée à abroger ou à remplacer plus de 2 000 lois européennes plus rapidement que son rival à la direction conservatrice Rishi Sunak, qui s’était engagé à faire de même avant les prochaines élections générales.

Cependant, les experts ont déclaré L’indépendant que la «course aux armements» des conservateurs pour se débarrasser des règles de Bruxelles signifierait plus de «friction» pour les entreprises, ainsi que de mettre en péril les droits du travail et la protection de l’environnement.

Depuis le Brexit, le gouvernement n’a réussi à supprimer ou à modifier qu’environ 15 % des 2 400 règles et réglementations bruxelloises retenues dans la législation britannique.

Mais dans une tentative désespérée de faire appel aux Brexiteers parmi les membres conservateurs, Truss et Sunak promettent maintenant de supprimer ou de modifier 100% de ces règles de l’UE au cours des deux prochaines années – beaucoup plus rapidement que l’échéance de 2026 récemment proposée par le ministre des opportunités du Brexit, Jacob Rees-Mogg.

Mme Truss a déclaré que son nouveau délai de “crépuscule” à la fin de l’année prochaine “accélérerait les plans visant à retirer le droit de l’UE de nos textes législatifs afin que nous puissions stimuler la croissance et tirer le meilleur parti de nos nouvelles libertés”.

Jonathan Jones QC – l’ancien conseiller juridique du gouvernement, qui a démissionné en 2020 à cause de sa politique sur le Brexit – a déclaré L’indépendant que la ruée était potentiellement “dangereuse” car il serait impossible pour le parlement et les industries concernées d’examiner chaque changement.

“Il y a une course aux armements en cours pour voir qui peut supprimer les lois de l’UE le plus rapidement”, a déclaré M. Jones. « Cela risque d’être chaotique. Il est inutile d’essayer de tout changer très rapidement. Vous introduisez une énorme incertitude pour les entreprises et les consommateurs.

Il a ajouté : « Il est potentiellement dangereux de supprimer certaines règles sur la sécurité alimentaire, la sécurité chimique ou les droits du travail, par exemple, sans un examen approfondi. C’est une façon complètement bizarre de gouverner.

Sur l’affirmation de Truss selon laquelle un feu de joie lié à la bureaucratie concerne la «liberté», le QC a déclaré: «L’idée que toute la législation de l’UE est de la bureaucratie et donc une mauvaise loi est, franchement, un non-sens. Il y a près de 50 ans de lois là-bas – dont certaines ont été soutenues par le Royaume-Uni parce qu’elles ont du sens.

Les chambres de commerce britanniques (BCC) ont précédemment averti que “la déréglementation pour elle-même” pourrait “compliquer nos relations commerciales en divergeant au point de rendre les biens et services britanniques invendables en Europe”.

La professeure Catherine Barnard, directrice adjointe du Royaume-Uni dans un groupe de réflexion sur l’Europe en mutation, a également averti qu’une plus grande divergence par rapport au droit de l’UE créerait plus de « frictions » pour les entreprises britanniques déjà aux prises avec les changements imposés par le Brexit.

“Plus il y a de divergences dans la pratique, plus l’UE voudra imposer de contrôles”, a déclaré le professeur de droit européen. “Plus il y a de divergence, plus il y aura de frictions commerciales.”

Le TUC craint également que certains droits du travail inscrits dans le droit de l’UE soient supprimés ou édulcorés dans le soi-disant « bûcher » de la réglementation bruxelloise.

La secrétaire générale du syndicat, Frances O’Grady, a déclaré que les promesses des rivaux de la direction conservatrice étaient “cyniques et imprudentes” et “menaçaient les droits des travailleurs durement acquis”. Elle a ajouté : « Appelons cela pour ce qu’il est : une posture idéologique aux dépens des travailleurs ordinaires.

Selon un tableau de bord gouvernemental publié pour la première fois le mois dernieril y avait 2 417 textes de loi de l’UE conservés dans les livres de statues britanniques après le Brexit, mais 229 d’entre eux ont maintenant été abrogés ou remplacéset 182 autres modifiés.

Le tableau de bord du gouvernement montre que les orientations de l’UE sur les produits génétiquement modifiés, les mesures visant à maintenir l’hygiène dans l’industrie de la pêche et les normes communes pour les déchets d’emballage ont toutes été abrogées.

Le week-end dernier, M. Sunak a promis qu’il “aura supprimé ou réformé l’ensemble de la législation, de la bureaucratie et de la bureaucratie de l’UE” d’ici les prochaines élections, promettant de procéder à un examen de toutes les règles retenues dans les 100 jours suivant son entrée en fonction.

Liz Truss et Rishi Sunak font une offre pour soutenir les Brexiteers dans l’adhésion aux conservateurs (Getty/PA)

Eleonor Duhs, une avocate qui a travaillé sur la loi de retrait de l’UE de 2018 du gouvernement, a averti qu’un “bord de falaise” auto-imposé pour supprimer toutes les réglementations de Bruxelles pourrait éloigner les investisseurs du Royaume-Uni.

“Le droit européen conservé est un vaste corpus de lois couvrant des domaines tels que la protection des données, la santé et la sécurité, le droit de l’environnement, les droits du travail, la protection des consommateurs et l’alimentation et l’agriculture”, a déclaré l’associé du cabinet d’avocats Bates Wells. L’indépendant.

Qualifiant l’objectif de Truss pour 2023 d'”irréaliste”, Mme Duhs a ajouté : “Il est difficile de voir comment cette politique peut être mise en œuvre en quelques mois d’une manière compétente et responsable.”

Cela survient alors que la Commission européenne a lancé quatre nouvelles actions en justice contre le gouvernement britannique pour avoir enfreint des parties de l’accord de protocole d’Irlande du Nord, après qu’une législation visant à déchirer des parties de l’accord a été adoptée aux Communes.

Bruxelles a déclaré que le Royaume-Uni n’imposait pas les contrôles appropriés aux marchandises en provenance d’Irlande du Nord vers la Grande-Bretagne et a attaqué la “réticence de Londres à s’engager dans une discussion sérieuse” sur la résolution du différend protocolaire depuis l’année dernière.

Un porte-parole du gouvernement britannique a déclaré que l’action en justice était “décevante” et a affirmé que les marchandises quittant l’Irlande du Nord pour la Grande-Bretagne ne présentaient “aucun risque pour le marché unique de l’UE”.

M. Sunak et Mme Truss ont tous deux promis de poursuivre le projet de loi sur le protocole – qui déchire unilatéralement des éléments clés de l’accord de retrait du Brexit – malgré les avertissements d’une guerre commerciale avec Bruxelles.

Un porte-parole de la campagne Sunak a qualifié l’action en justice de la commission de “mesquine et importune”, et a déclaré qu’il ferait avancer le projet de loi “jusqu’à ce que l’UE dise qu’elle est disposée à venir à la table pour renégocier le contenu du protocole”.

Les deux candidats se sont engagés à supprimer la réglementation européenne Solvabilité II sur le marché de l’assurance pour aider les investisseurs à investir davantage dans les infrastructures britanniques. Le chancelier Nadhim Zahawi a déclaré cette semaine que son projet de loi sur les services financiers assouplirait les règles de Solvabilité II.

Layla Moran, porte-parole des affaires étrangères des libéraux démocrates, a décrit le nouveau délai de fin 2023 de Mme Truss pour le feu de joie de la bureaucratie comme une «posture inutile» alors que des mesures plus pratiques pour régler le protocole étaient nécessaires.

“Le gouvernement conservateur ferait mieux de se concentrer sur la réparation de son accord commercial bâclé avec l’Europe, qui noie nos entreprises dans la bureaucratie et augmente les prix dans les magasins”, a-t-elle déclaré.