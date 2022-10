Liz Truss a averti que “le jeu est terminé” alors que les députés conservateurs l’appellent à démissionner

Les espoirs de Liz Truss de rester à Downing Street ont été durement touchés après que les députés conservateurs ont rendu publics leurs demandes de démission pour la première fois.

Le conservateur principal Crispin Blunt a été le premier député à se mettre à couvert et à demander publiquement à Mme Truss de partir, mais une foule d’autres ont ouvertement remis en question sa capacité à rester en poste.

Le grand conservateur Sir Malcolm Rifkind a déclaré L’indépendant il était « dans l’intérêt national » que les députés exigent sa démission, tandis que le député Andrew Bridgen l’a également appelée à démissionner en disant : « Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Notre pays, son peuple et notre parti méritent mieux ».

La course pour remplacer Mme Truss s’est intensifiée lorsqu’il est apparu que les alliés du ministre des Affaires étrangères, Ben Wallace, sollicitaient le soutien des députés pour une prise de contrôle.

Le nouveau recrutement de députés conservateurs en 2019 a également été accusé d’avoir permis au Premier ministre de s’accrocher au pouvoir au milieu d’accusations selon lesquelles ils étaient des “lapins dans les phares”, trop terrifiés pour agir contre elle.

Dans les coulisses, des groupes de députés et de grands conservateurs devraient se réunir cette semaine pour discuter des moyens d’évincer Mme Truss du n ° 10.

On pense également que des députés ont envoyé des lettres de censure au Premier ministre au président du comité de 1922, Sir Graham Brady. Techniquement, selon les règles du parti, Mme Truss a un an de grâce, mais le comité de 1922 a menacé de modifier les mêmes règles en 2019, assurant ainsi le départ de Theresa May du n ° 10.

Un haut député a déclaré L’indépendant: “Elle ne peut pas nous mener à la prochaine élection, tout le monde le sait, il s’agit juste de savoir si elle y va à court terme ou à long terme”.

Un autre a déclaré à propos de l’admission de 2019, qui représente près d’un tiers des députés conservateurs: «Il y en a tellement qu’il faudra bouger dans les 2019-ers [to oust her]. Mais beaucoup d’entre eux n’en sont pas encore là. Ils sont terrifiés, ils sont comme des lapins dans les phares.

Les mesures visant à renverser Mme Truss interviennent alors qu’elle a passé la journée enfermée dans des pourparlers de crise avec son nouveau chancelier Jeremy Hunt à Checkers dans le but de restaurer la crédibilité économique avant la réouverture des marchés lundi.

M. Hunt a imploré les députés de son parti de ne pas l’expulser du n ° 10, avertissant que les électeurs ne remercieraient pas le parti pour une plus grande instabilité.

Jeremy Hunt quitte Checkers après des discussions budgétaires avec Liz Truss (PENNSYLVANIE)

Quelques jours après avoir limogé son premier choix de chancelière, Kwasi Kwartenget a annoncé un revirement majeur de sa réduction phare de l’impôt sur les sociétés, M. Hunt a insisté sur le fait que son changement de cap allait plus loin que la politique et le personnel.

“Elle a écouté, elle a changé”, a-t-il déclaré à la BBC.

Mais en quelques heures, M. Blunt avait dit à Andrew Neil Show de Channel 4 que le Premier ministre devait partir.

“Je pense que la partie est finie et il s’agit maintenant de savoir comment la succession est gérée”, a-t-il déclaré.

Il a également demandé qu’elle soit remplacée par une équipe de direction comprenant Rishi Sunak, Penny Mordaunt et M. Hunt.

Interrogé sur la manière dont son parti se débarrasserait d’elle, il a répondu: “Exactement comment cela se fait et exactement selon quel mécanisme [remains unclear] … mais cela arrivera.”

M. Rifkind, qui était ministre des Affaires étrangères sous Margaret Thatcher, a déclaré L’indépendant que les députés conservateurs devaient se décider sur le leadership, et vite.

« Les députés conservateurs doivent décider soit de soutenir Truss, soit d’exiger sa démission. Je pense que ce dernier serait dans l’intérêt national. Une fois qu’un nouveau Premier ministre est choisi, il ou elle doit remettre l’économie sur un pied d’égalité.

Un autre député conservateur de haut rang, l’ancien ministre Mark Garnier, a déclaré que Mme Truss était “au pouvoir mais pas au pouvoir”.

Et l’ancien whip en chef Andrew Mitchell, un allié de M. Hunt, a déclaré à la BBC World ce week-end : « Nous devons voir ce qui se passera dans les prochains jours. Si elle ne peut pas faire le travail… j’ai peur qu’elle s’en aille.

Lorsqu’on lui a demandé si elle pouvait rester au n ° 10, Alicia Kearns, la nouvelle présidente de la commission des affaires étrangères de la Chambre des communes, a déclaré à Times Radio: “C’est difficile”.

Plus tôt dimanche, un autre député conservateur, Robert Halfon, s’est abstenu de l’appeler à démissionner, mais dans une attaque dramatique contre son propre gouvernement, il a accusé Mme Truss de ressembler à un “djihadiste libertaire” qui “traitait tout le pays comme une sorte de souris de laboratoire”. sur lesquelles mener des expérimentations ultra, ultra libérales ».

Il a exigé des excuses et une “réinitialisation dramatique” dans les prochains jours.

Le Premier ministre a également fait face à des appels à un remaniement, quelques jours seulement après avoir limogé sa chancelière dans le but de sauver son poste de Premier ministre.,

Mme Truss a été critiquée pour avoir limogé des ministres qui ont soutenu son adversaire Rishi Sunak lors de la course à la direction des conservateurs.

L’ancien secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a mené les appels à un remaniement, affirmant que Mme Truss devait apporter l’ampleur du parti conservateur “dans son gouvernement”.