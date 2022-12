Liz Truss a adopté «l’approche Spinal Tap» pour diriger le pays, déclare un ancien assistant

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Liz Truss a adopté une «approche Spinal Tap» pour diriger le pays, déclare une ancienne assistante pendant son désastreux premier ministre – pour faire le plus de bruit possible quels que soient les risques.

Asa Bennett a comparé la tactique de l’ancien Premier ministre au faux documentaire populaire sur un groupe de heavy metal parodie dont les amplificateurs étaient notoirement “un plus fort” que le standard 10.

L’ancien rédacteur de discours a déclaré que Mme Truss avait été avertie des risques liés à son tristement célèbre mini-budget de réduction d’impôts – qui a fait s’effondrer les marchés financiers – mais qu’elle faisait confiance à son instinct.

Elle croyait que c’était “le moment de mettre des propulseurs de fusée sur l’économie et de relancer la croissance” et a toujours été “quelqu’un qui essaierait toujours de faire avancer les choses d’un cran”.

“Je pense qu’elle a toujours aimé être celle qui était prête à repousser les limites et ne reculerait que s’il y avait une bonne raison”, a déclaré M. Bennett à un Radio BBC 4 documentaire.

“Je pense que Liz était quelqu’un qui adopterait ce genre d’approche Spinal Tap, l’augmenterait à 11 et, seulement si nécessaire, la baisserait à nouveau.”

On a demandé à M. Bennett si Mme Truss regrettait son approche, qui l’a forcée à quitter le n ° 10 après seulement sept semaines après qu’une révolte de députés conservateurs a déclenché sa démission.

«Je pense que Liz a senti qu’elle avait déjà joué dans sa vie et qu’elle pourrait ensuite jouer à nouveau là-dessus. Et oui, les enjeux seraient élevés, mais le gain en valait la peine dans le sens d’une action rapide », a-t-il déclaré.

Quelques jours après avoir succédé à Boris Johnson en septembre, Mme Truss a limogé le haut fonctionnaire du Trésor et a refusé de laisser son chien de garde examiner les livres avant que 45 milliards de livres sterling de réductions d’impôts non financées ne soient dévoilées.

M. Bennett, qui avait travaillé avec elle dans deux autres départements avant le déménagement au n ° 10, a déclaré que le Premier ministre était déterminé à déchirer “une sorte de pensée fatiguée, obsolète et statu quo”.

“Liz était quelqu’un qui savait ce qu’elle pensait, le savait depuis des années, et avait donc finalement la plus grande chance de faire de son programme une réalité”, a-t-il déclaré à Nick Robinson de la BBC.

Il a dit : « C’est quelqu’un qui sent qu’elle peut avoir le courage de ses convictions. Elle a entendu tous les points de vue. Elle était au Trésor [as chief secretary] dans le passé, et elle saura clairement comment mieux faire les choses.

Dominic Cummings, l’ancien assistant principal de M. Johnson, a surnommé Mme Truss la “grenade à main humaine” – mais elle l’a considérée comme “un compliment, pas une insulte”, a déclaré M. Bennett.

“Elle a été renvoyée et moquée par les gens de Westminster et les médias au fil des ans”, a-t-il expliqué. « Et donc elle a découvert alors qu’elle pouvait rire de ces choses.

« Elle peut accepter les blagues, et cela fait partie de sa personnalité. Ensuite, elle a pu voir qu’elle était à l’épreuve des balles.