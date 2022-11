Liz pense qu’Ed va la quitter (exclusif) – Hollywood Life

Les choses deviennent incroyablement gênantes quand Éd feuilles de Liz côté dans cet aperçu EXCLUSIF de l’épisode du 26 novembre de Fiancé de 90 jours: heureux pour toujours. Liz finit par se faire griller par des membres de la famille d’Ed, qui disent assez clairement que la mère d’Ed n’est pas la plus grande fan de Liz.

Plus d’actualités sur “90 Day Fiance”:

“C’est typique d’Ed. Il m’a dit qu’il ne me quitterait pas », raconte Liz. « À la seconde où nous franchissons la porte, boum, parti. Je pensais qu’il y avait un respect qu’il me mettrait à l’aise jusqu’à ce que je m’adapte et connaisse la famille, mais je suis déçu.

Alors qu’Ed traîne avec les garçons, Liz est écartée par les femmes de la famille d’Ed. La nièce d’Ed pose des questions sur les projets de mariage et une éventuelle date de mariage.

« Nous n’avons pas de date pour le mariage. Nous ne sommes pas pressés. Je pense que la pression d’un mariage et que sa mère n’est pas à bord… Je ne veux pas regarder en arrière dans un an ou deux et que ce soit un regret », admet Liz.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Liz ne pense pas qu’Ed « sera prêt à se marier tant que sa mère ne pourra pas m’accepter. C’est un peu effrayant parce que je vois Ed finir par me quitter parce que sa famille ne l’accepte pas.

Liz dit à la famille d’Ed qu’elle ne sait pas si la mère d’Ed, Norma, a été invité ou même était au courant de cette réunion de famille. Liz découvre que Norma n’a pas été officiellement invitée parce qu’Ed et Norma travaillent encore sur certaines choses.

Lien connexe Lié: Mises à jour ’90 Day Fiance’: les couples toujours amoureux et ceux qui se sont séparés

« Ed est son principal soutien depuis longtemps », déclare Christine, la sœur d’Ed. Christine révèle que la mère d’Ed “s’est sentie forcée de partir”. et toute cette situation “lui a fait très mal”.

Le voyage d’Ed et Liz vers l’autel n’a pas été facile jusqu’à présent. Ils ont fait face à des obstacles majeurs, en particulier avec la famille d’Ed qui n’est pas trop favorable à la relation. Un mariage est toujours dans leur avenir, mais ces deux-là ont définitivement du travail sur la jalousie et les problèmes familiaux. Nouveaux épisodes de Fiancé de 90 jours: heureux pour toujours diffusé le dimanche à 20 h sur TLC.