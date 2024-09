Liz Hurley, 59 ans, montre son décolleté généreux aux côtés de son fils Damian, 22 ans, alors que le couple est la vedette de la fête d’anniversaire surprise de son ex Hugh Grant

C’était un mélange quelque peu éclectique d’invités sur la liste des invités à la surprise de Hugh Grant fête d’anniversaire à Londres jeudi soir.

Et la mère et le fils Liz et Damian Hurley ont mené les stars alors qu’ils se maquillaient pour célébrer le 64e anniversaire de la star de Notting Hill.

D’une apparence radieuse, Liz a laissé peu de place à l’imagination alors qu’elle mettait en valeur son décolleté ample dans une robe midi rayée très plongeante de style tigré.

Le mannequin de 59 ans, qui est sorti avec Hugh pendant 13 ans jusqu’à leur séparation en 2000, a enroulé un blazer noir autour de ses épaules pour se tenir au chaud avant d’ajouter une grosse paire de talons compensés dorés.

Pendant ce temps, son fils Damian, 22 ans, s’est également assuré de montrer beaucoup de peau en ne fermant qu’un seul bouton de sa chemise blanche en soie.

Il complétait son look avec un pantalon bleu marine tandis que ses longues mèches emblématiques tombaient sur son épaule.

Liz et Hugh sont sortis ensemble de 1987 à 2000 et la première a souvent décrit son ancienne flamme comme « ma meilleure amie » après être restées de bons amis après leur séparation il y a plus de 20 ans.

La star était une actrice en difficulté lorsqu’elle a rencontré l’acteur Hugh, sur le tournage d’un film en 1987. Leur histoire d’amour s’est transformée en une relation de 13 ans qui l’a catapultée sous les projecteurs.

Leurs apparitions sur le tapis rouge – et les tenues de plus en plus étriquées de Liz – ont fait d’eux les chouchous d’Hollywood, et elle est restée à ses côtés en 1995 lorsqu’il a été arrêté à Los Angeles pour conduite obscène avec une prostituée.

Hugh, qui a été condamné à une amende de 900 £, a admis qu’il avait été un « idiot ».

Cinq ans plus tard, la relation s’est terminée à cause de Liz, qui a suggéré que ses humeurs étaient à blâmer : « Mes amis l’appelaient Grumpelstiltskin. »

Ils sont restés amis et le mannequin Liz a même fait de Hugh le parrain de son fils Damian.

Hugh est désormais marié à la productrice de télévision, Anna Elisabet Eberstein, après que le couple se soit marié en 2018.

Percy avait l’air plutôt pimpant dans un costume bleu marine

Sandi Toksvig était également présente à la soirée alors qu’elle affichait une apparence légèrement moins glamour dans un anorak gris pratique tandis qu’elle était rejointe par sa femme Debbie

Melinda Messenger a impressionné dans un ensemble blanc et un élégant manteau camel alors qu’elle rejoignait la file d’invités célèbres

Koo Stark, 68 ans, bien au chaud dans un pashmina crème qu’elle semblait porter sur un ensemble entièrement blanc

Ailleurs, Joan Collins est arrivée à la fête dans un manteau de fourrure gris à la mode, aidée par son mari Percy Gibson.

L’actrice, âgée de 91 ans, était très glamour dans une simple robe noire et un collier en or élaboré alors qu’elle tenait le bras de Percy, 59 ans.

Sandi Toksvig était également présente à la soirée, affichant une apparence légèrement moins glamour dans un anorak gris pratique.

Ajoutant une touche élégante, elle a complété son look avec des Doc Martens noirs tandis qu’elle était rejointe par sa femme Debbie.

Melinda Messenger a impressionné dans un ensemble blanc et un élégant manteau camel alors qu’elle rejoignait la file d’invités célèbres.

Pendant ce temps, Koo Stark, 68 ans, était bien emmitouflée dans un pashmina crème qu’elle semblait porter sur un ensemble entièrement blanc.