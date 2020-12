Elizabeth Hurley était vêtue d’une tenue extrêmement glamour – bien qu’elle ait admis qu’elle ne passait la soirée que chez son fils Damian.

Le mannequin et l’actrice avaient l’air sensationnel dans une robe bleu marine plongeante qui présentait également une audacieuse fente à la cuisse pour montrer ses jambes très toniques.

Liz, 55 ans, a révélé qu’elle passait un Noël tranquille à l’intérieur avec son unique enfant, mais cela ne l’a pas empêchée de se mettre dans l’ambiance de la fête.

La star de cinéma a posé pour une série de clichés sensuels au pied de son escalier en chêne tout en arborant un maquillage hollywoodien classique avec ses cheveux coiffés de boucles séchées au sèche-cheveux.







(Image: Elizabeth Hurley / Instagram)







(Image: Elizabeth Hurley / Instagram)



«Faire la fête chez moi, avec la famille», a-t-elle plaisanté dans la légende.

L’incroyable métamorphose survient après que Liz a partagé une série de photos à Noël avec son fils Damian, 18 ans, qui a vu la paire revêtir des tenues assorties alors qu’elle se cachait dans le domaine familial de Herefordshire.

Le duo proche mère-fils a posé pour une photo vêtu du même pyjama rouge et blanc.

« Oui, maman a fait porter à Damian Hurley un pull assorti », a déclaré Liz à ses partisans.







(Image: Damian Hurley / Instagram)









(Image: COPYRIGHT INCONNU)



Plus tôt dans la semaine, Liz est également entrée dans l’esprit festif en partageant une photo d’elle vêtue d’un bikini rouge étriqué et en posant avec des ours polaires Photoshopped.

Elle a précédemment révélé que son fils Damian l’aide avec certains de ses clichés de maillot de bain, en disant qu’il est « vraiment bon dans ce domaine ».

La maman occupée a également pris le temps de filmer une vidéo pour la finale de Strictly Come Dancing plus tôt ce mois-ci.













(Image: PA)



Liz a fait une brève apparition pour dire aux téléspectateurs que toutes les lignes téléphoniques importantes étaient ouvertes au vote – mais les fans sont devenus plus distraits par sa tenue vestimentaire.

« Elizabeth Hurley a l’air plus jeune qu’elle ne l’était dans les années 90. #Strictement » s’est exclamé un spectateur sur Twitter.

« Je viens de voir Elizabeth Hurley sur @bbcstrictly, elle a le même âge que moi et Bill Bailey … je suppose qu’elle doit utiliser une meilleure crème hydratante que moi !! » un autre a plaisanté.