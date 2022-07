Liz Holtzman veut une autre fissure au Congrès, 50 ans plus tard

Mme Holtzman sait que sa campagne est longue, mais elle est déjà venue ici. À l’âge de 31 ans, elle est devenue la plus jeune femme jamais élue au Congrès en 1972, des décennies avant qu’Alexandria Ocasio-Cortez ne revendique le titre, en battant un titulaire de Brooklyn de 50 ans, Emanuel Celler et la machine du Parti démocrate. Elle a été la première (et la seule) femme à occuper les fonctions de procureur de district à Brooklyn et de contrôleur de la ville de New York.

Un esprit juridique avec une éthique de travail prodigieuse, Mme Holtzman était loin d’être une simple députée d’arrière-ban. En tant qu’étudiante de première année à la Chambre, elle a combattu Nixon devant la Cour suprême au sujet des pouvoirs de guerre et a ensuite utilisé son perchoir pour aider à traquer et à expulser les criminels de guerre nazis des États-Unis et à se battre pour l’amendement sur l’égalité des droits. Puis, en tant que procureure de district, elle a poussé les tribunaux à limiter le recours aux récusations péremptoires pour éloigner les Afro-Américains des jurys en raison de leur couleur de peau.

Il y eut aussi d’amères déceptions. Elle est passée à un point de pourcentage près d’être la première femme sénatrice de New York en 1980, a gravement perdu une primaire au Sénat en 1992, puis, un an plus tard, a été évincée après un seul mandat de contrôleur au milieu d’un scandale bancaire qui a sapé son bilan éthique.