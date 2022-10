Liz Cheney soutient la démocrate Elissa Slotkin dans la course à Michigan House

La représentante républicaine Liz Cheney, co-dirigeante du comité du 6 janvier de la Chambre et fervente critique de l’ancien président Donald Trump, soutient la représentante démocrate Elissa Slotkin dans son dur combat pour sa réélection dans le Michigan.

Cette décision, qu’un membre du personnel de Cheney a confirmée à CNBC, est la toute première approbation d’un démocrate par le républicain du Wyoming. C’est aussi la première approbation de Cheney depuis que la challenger du GOP soutenu par Trump, Harriet Hageman, a battu le titulaire dans la primaire du GOP du Wyoming.

Cheney et Slotkin devraient faire campagne ensemble à Lansing mardi, a annoncé jeudi la campagne démocrate.

Cheney a dénoncé Trump, ses alliés politiques et apologistes du GOP depuis le 6 janvier 2021, lorsqu’une foule violente de partisans du président de l’époque a pris d’assaut le Capitole américain.

Les collègues républicains de Cheney l’ont censurée et l’ont dépouillée de son rôle de leader pour sa critique de Trump, qui est toujours le chef de facto du GOP. Elle est vice-présidente du comité restreint de la Chambre chargé d’enquêter sur l’insurrection du 6 janvier et l’un des deux membres républicains du panel.

Slotkin, membre du Congrès pour deux mandats, se bat pour conserver son siège au Michigan nouvellement dessiné 7e district du Congrès, où elle fait face à une menace majeure de la part du sénateur républicain Tom Barrett. Cuire le rapport politique évalue la course comme un “Toss Up”.

Une source proche de Cheney a déclaré à CNBC que Barrett est “un négationniste électoral” qui refuse de reconnaître la défaite de Trump face au président Joe Biden lors de la course de 2020. Barrett s’est joint à 10 autres sénateurs d’État pour signer une lettre de 2021 demandant au Congrès d’enquêter sur les allégations de fraude électorale non fondées, Avance du Michigan signalée.

Les fausses affirmations de Trump concernant une élection « truquée » ont poussé nombre de ses partisans à prendre d’assaut le Capitole le 6 janvier. aurait mis en doute sur les résultats 2020.

“Je suis fier de soutenir Elissa Slotkin”, a déclaré Cheney dans un communiqué partagé par la campagne de Slotkin. “En servant ensemble au sein du Comité des services armés, j’ai appris à connaître Elissa comme une bonne et honorable fonctionnaire qui travaille dur pour les personnes qu’elle représente, veut ce qu’il y a de mieux pour le pays et est là pour les bonnes raisons.”

“Alors qu’Elissa et moi avons nos désaccords politiques, à un moment où notre nation est confrontée à des menaces au pays et à l’étranger, nous avons besoin de membres sérieux, responsables et substantiels comme Elissa au Congrès”, a déclaré Cheney. “J’encourage tous les électeurs du 7e district – républicains, démocrates et indépendants – à la soutenir dans cette élection.”

Slotkin a déclaré dans un communiqué que Cheney a été une voix critique “à un moment où le cœur même de notre démocratie est remis en question”.

“Je lui suis reconnaissant de son soutien dans cette course et je suis fier du travail que nous avons accompli ensemble pour renforcer notre sécurité nationale et le rôle de l’Amérique dans le monde”, a déclaré Slotkin.