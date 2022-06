Liz Cheney qualifie Trump de “menace intérieure à laquelle nous n’avons jamais été confrontés”

“Alors que le tableau complet apparaît avec le comité du 6 janvier, il est devenu clair que les efforts supervisés et déployés par Donald Trump étaient encore plus effrayants et plus menaçants que nous n’aurions pu l’imaginer”, a déclaré Mme Cheney.

Les républicains, a-t-elle dit à un autre moment, «doivent choisir», car ils «ne peuvent pas être à la fois fidèles à Donald Trump et fidèles à la Constitution».

C’était un commentaire saisissant de la fille d’un ancien vice-président républicain, Dick Cheney, contre l’actuel chef du Parti républicain, alors même qu’il n’est pas au pouvoir. Mme Cheney avait soutenu M. Trump jusqu’à peu de temps après les élections de 2020, lorsqu’elle l’a critiqué pour ses allégations de fraude sans fondement.

En mai 2021, elle a déclaré qu’elle regrettait d’avoir voté pour lui l’année précédente.

Mme Cheney, qui a été forcée de quitter son poste de direction en tant que républicaine n ° 3 à la Chambre l’année dernière alors qu’elle excoriait à plusieurs reprises M. Trump pour les événements du 6 janvier, est devenue une présence assez isolée au sein d’un parti qui reste fortement sous l’emprise de l’ancien président.