Liz Cheney prononcera un discours de remise des diplômes au Colorado College alors que les spéculations sur la campagne du GOP persistent

L’ancienne représentante américaine Liz Cheney prononcera un discours de remise des diplômes à son alma mater, une université d’élite des arts libéraux du Colorado, au milieu de questions sur son avenir politique et d’insistance pour que Donald Trump ne redevienne jamais président.

À l’ouverture du Colorado College dimanche, la républicaine du Wyoming devrait aborder des thèmes similaires à ceux qu’elle a promus depuis son départ de ses fonctions en janvier : aborder son travail au sein du comité restreint de la Chambre du 6 janvier qui a enquêté sur l’insurrection du Capitole américain et s’opposer à la menace. elle croit que Trump pose à la démocratie.

Le programme de conférences chargé et le sujet de Cheney ont alimenté les spéculations quant à savoir si elle pourrait participer à la primaire présidentielle du GOP de 2024. Des candidats déclarés ou potentiels allant du gouverneur de Floride Ron DeSantis à l’ancien gouverneur de Caroline du Sud Nikki Haley ont calibré leurs propos sur Trump, visant à contrer ses attaques sans s’aliéner les partisans qui lui ont valu la Maison Blanche il y a sept ans.

Bien que certains aient émis des critiques mesurées, aucun challenger de Trump n’a adopté les messages anti-Trump dans la même mesure que Cheney. Au cours de ses trois mandats, elle a accédé à la position de leader du GOP n ° 3 à la Chambre, un poste qu’elle a perdu après avoir voté pour destituer Trump pour l’insurrection du 6 janvier 2021 au Capitole, puis n’a pas cédé dans sa critique de l’ancien président.

« Je suis très convaincu de la direction que le pays doit prendre, et je suis très convaincu de l’importance que Donald Trump ne soit plus jamais président », a déclaré Cheney lors d’un forum en mars au Boston College.

Elle a dit qu’elle restait indécise quant à son avenir politique, y compris si elle voulait se présenter à la présidence.

Même si elle ferait face à une bataille difficile, la position anti-Trump féroce de Cheney et son rôle de vice-présidente du comité restreint du 6 janvier ont élevé sa plate-forme suffisamment haut pour qu’elle puisse être une candidate formidable capable de faire appel à un réseau national de donateurs et de Trump. critiques pour soutenir une course à la Maison Blanche.

Un super PAC organisé pour soutenir sa candidature est resté actif, notamment en achetant des publicités d’attaque sur les ondes du New Hampshire contre Trump ce mois-ci.

Après avoir quitté ses fonctions et avoir été remplacée par un républicain soutenu par Trump qui l’a battue lors de la primaire de l’année dernière, Cheney a été nommée professeur à l’Université de Virginie et a écrit « Oath and Honor », un mémoire qui devrait sortir en novembre.

Cheney est diplômée du Colorado College en 1988 et l’école de Colorado Springs est également l’alma mater de sa mère Lynne. Cheney est également diplômé de la faculté de droit de l’Université de Chicago.

Les étudiants du Colorado College ont offert des réactions mitigées lorsqu’elle a été nommée conférencière d’ouverture en mars, y compris certains qui ont organisé une petite manifestation contre son record de vote avant l’insurrection.

La tournée de conférences de Cheney semble reprendre. Elle doit comparaître jeudi à la Mackinac Policy Conference dans le Michigan.

