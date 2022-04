Liz Cheney nie avoir enregistré Kevin McCarthy discutant de la démission de Trump après le 6 janvier

La représentante Liz Cheney a nié vendredi avoir enregistré ou divulgué l’audio d’un appel téléphonique qui semble montrer le chef de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy, disant qu’il dirait au président de l’époque, Donald Trump, de démissionner après l’émeute du 6 janvier au Capitole.

Une partie de cet appel, daté du 10 janvier 2021, a été diffusée jeudi soir sur « The Rachel Maddow Show » de MSNBC. Quelques heures plus tôt, McCarthy a nié avoir dit il dirait à Trump de se retirer.

Dans le clip audio, on peut entendre le républicain californien dire à Cheney, R-Wyo., Qu’il pensait que Trump serait destitué à la Chambre et éventuellement condamné au Sénat après l’émeute du 6 janvier.

« La seule discussion que j’aurais avec lui est que je pense que cela passera, et je vous recommanderais de démissionner », a déclaré McCarthy, selon l’enregistrement.

Plus tard vendredi, les médias ont diffusé un clip audio séparé de McCarthy du 11 janvier 2021. Dans celui-ci, McCarthy dit aux meilleurs républicains de la Chambre que Trump a admis qu’il portait une part de responsabilité dans l’émeute du Capitole.

« Ce qu’il a fait est inacceptable. Personne ne peut défendre cela, et personne ne devrait le défendre », a déclaré McCarthy, selon le dernier enregistrement.

Les remarques sont intervenues quelques jours après qu’une foule de partisans de Trump, stimulée par les fausses affirmations du président de l’époque selon lesquelles une fraude généralisée lui a coûté les élections de 2020, a pris d’assaut le Capitole et a perturbé la confirmation par les législateurs de la victoire du président Joe Biden.

Un porte-parole de Cheney, l’un des deux républicains du comité restreint de la Chambre enquêtant sur l’émeute du Capitole, a déclaré dans un communiqué vendredi matin que la députée « n’a pas enregistré ni divulgué la bande et ne sait pas comment les journalistes l’ont obtenue ».

« Le comité restreint a demandé à Kevin McCarthy de nous parler de ces événements, mais il a jusqu’à présent refusé », a déclaré le porte-parole.

Un porte-parole de McCarthy n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC. Le porte-parole n’a pas non plus immédiatement expliqué la contradiction entre les remarques enregistrées de McCarthy et sa déclaration précédente, qui a nié que McCarthy ait déclaré qu’il pousserait Trump à démissionner.

Les enregistrements explosifs pourraient menacer les espoirs de McCarthy de devenir président de la Chambre si les républicains reprennent le contrôle de la chambre lors des élections de mi-mandat de 2022. La grande majorité des républicains de la Chambre – qui voteraient sur l’opportunité de faire du président McCarthy – sont restés fidèles à Trump.

Bien qu’il ait perdu les élections de 2020 face à Biden et qu’il ait continué à répandre des théories du complot pour suggérer que la course était truquée contre lui, Trump est la figure la plus populaire du GOP et son chef de facto. Il a laissé entendre qu’il se présenterait à nouveau à la présidence en 2024.

Le New York Times a rapporté jeudi que McCarthy et d’autres dirigeants du GOP, dont le chef de la minorité au Sénat Mitch McConnell, avaient initialement promis de chasser Trump de la politique après l’émeute du 6 janvier. Ils ont rapidement reculé par crainte de représailles de Trump et de ses partisans, selon le journal.

« J’en ai marre de ce type », a déclaré McCarthy à un groupe de dirigeants républicains dans les jours qui ont suivi l’attaque, selon le Times. Le rapport du journal est basé sur des détails du livre à paraître, « This Will Not Pass: Trump, Biden and the Battle for America’s Future », des journalistes du Times Alexander Burns et Jonathan Martin, qui ont obtenu les bandes audio de McCarthy.

Lors d’un appel avec les meilleurs républicains – apparemment le même appel d’où provenait l’un des clips audio – McCarthy s’est également demandé à haute voix si les entreprises technologiques pouvaient suspendre les comptes de médias sociaux de certains législateurs républicains, a rapporté le Times.

« Est-ce qu’ils ne peuvent pas aussi retirer leurs comptes Twitter ? » aurait-il demandé.

McCarthy a publié jeudi une déclaration qualifiant les reportages du Times sur lui de « totalement faux et erronés ». Il a accusé les « médias d’entreprise » de promouvoir un « agenda libéral » et a ajouté que la présidence Biden avait montré que l’Amérique « était mieux quand le président Trump était à la Maison Blanche ».

Le rapport du Times inclut également un démenti du porte-parole de McCarthy, Mark Bednar, qui a affirmé que le chef du GOP « n’a jamais dit qu’il appellerait Trump pour dire qu’il devrait démissionner ».

Mais le clip audio partagé jeudi soir semble contredire cette affirmation.

Dans l’enregistrement, Cheney a fait référence au 25e amendement – ​​un processus constitutionnel pour destituer un président de ses fonctions. Elle a ensuite demandé à McCarthy : « Que se passe-t-il si ça arrive après son départ ? Y a-t-il une chance ? Entendez-vous qu’il pourrait démissionner ? Y a-t-il une raison de penser que cela pourrait arriver ? »

McCarthy a répondu: « J’ai eu quelques discussions. Mon instinct me dit non. Je pense sérieusement à avoir cette conversation avec lui ce soir. Je ne lui ai pas parlé depuis quelques jours. »

McCarthy a déclaré qu’il doutait que Trump accepte de se retirer. Il a ajouté qu’un effort de destitution contre Trump passerait certainement la Chambre et probablement le Sénat, même si le vote final intervenait après que Trump devait quitter ses fonctions le 20 janvier 2021.

« Mais ce que je pense que je vais faire, c’est que je vais l’appeler », a déclaré McCarthy. « Il y a beaucoup de ramifications différentes pour cela. »

« La seule discussion que j’aurais avec lui est que je pense que cela passera, et je recommanderais que vous démissionniez », a déclaré McCarthy. « Euh, je veux dire que ce serait mon opinion, mais je ne pense pas qu’il l’accepterait. Mais je ne sais pas. »

Vendredi, Martin et Burns sont apparus sur CNN, où ils ont partagé un autre clip de McCarthy parlant aux dirigeants républicains de la Chambre peu après l’émeute.

« Permettez-moi d’être très clair pour vous tous, et je suis très clair pour le président. Il porte la responsabilité de ses paroles et de ses actes, pas de si, et ou mais », a déclaré McCarthy dans l’enregistrement du 11 janvier 2021, qui a également été obtenu par MSNBC.

« Je lui ai demandé personnellement aujourd’hui, est-il responsable de ce qui s’est passé ? Se sent-il mal de ce qui s’est passé ? Il m’a dit qu’il avait une part de responsabilité dans ce qui s’était passé. Et il devait le reconnaître », a déclaré McCarthy.

« Je sais que ce n’est pas amusant. Je sais que ce n’est pas génial. Je sais que c’est très difficile, mais ce que je veux faire, surtout ici, c’est que je ne veux pas précipiter les choses », a ajouté McCarthy.

« J’en ai marre de ce type. Ce qu’il a fait est inacceptable. Personne ne peut défendre cela, et personne ne devrait le défendre », a-t-il déclaré.

Une porte-parole de Trump n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur ces propos.

Moins de trois semaines après les appels, McCarthy voyagé à Mar-a-Lago de Trump résidence de villégiature à Palm Beach, en Floride, pour discuter des stratégies politiques pour les mi-mandats de 2022.

La Chambre a destitué Trump pour incitation à l’insurrection au cours de ses derniers jours au pouvoir. Seuls 10 républicains de la Chambre ont voté pour la destitution.

Le Sénat a acquitté Trump après l’investiture de Biden. McCarthy et McConnell ont tous deux voté contre les efforts.

Cheney était membre de l’équipe de direction de McCarthy au moment de l’appel. Les républicains l’ont démis de ses fonctions l’année dernière après qu’elle a voté pour destituer Trump et l’a critiqué pour son rôle dans l’attaque du Capitole.