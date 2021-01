La représentante Liz Cheney, R-Wyo., Un républicain de haut rang, a déclaré lundi que l’appel du président Donald Trump aux hauts responsables électoraux de Géorgie leur demandant de « trouver » plus de voix pour lui était « profondément troublant », faisant d’elle la républicaine de haut niveau à critiquer publiquement la conduite de Trump.

Cheney, qui est le républicain de la Chambre au troisième rang, a déclaré aux journalistes à Capitol Hill que l’appel était « profondément troublant, et je pense que tout le monde devrait en écouter toute l’heure ».

Ses remarques ont mis en évidence les divisions entre Trump et le Parti républicain juste un jour avant un second tour décisif en Géorgie qui pourrait déterminer le contrôle du Sénat. Les législateurs républicains ont de plus en plus rompu avec le président, notamment sur un projet de loi majeur sur la politique de défense et les tentatives de Trump de renverser les résultats du Collège électoral au Congrès.

Trump a pris la critique de certains législateurs républicains pour ses remarques sur l’appel. La sénatrice Marsha Blackburn, R-Tenn., Un fervent défenseur du président, a déclaré lundi matin sur « Fox & Friends » que l’appel n’était « pas un appel utile. »

Mais David Perdue, l’un des deux républicains en lice pour la réélection mardi, a déclaré sur Fox News que les remarques du président étaient « exactement ce qu’il disait ces derniers mois ». Il était « dégoûtant » que quiconque enregistre l’appel, a déclaré Perdue.

Dans un appel signalé dimanche par le Washington Post, Trump a dit à Raffensperger, un républicain, de modifier le résultat de l’élection.

« Alors regardez. Tout ce que je veux faire, c’est ceci: je veux juste trouver 11 780 voix, soit une de plus que nous. Parce que nous avons gagné l’État », a déclaré le président dans un enregistrement de l’appel publié par les médias.

Raffensperger a déclaré à « Good Morning America » ​​que Trump avait fait la plupart des discussions, mais il voulait faire comprendre « que les données dont il dispose sont tout simplement fausses ».

La Géorgie a rappelé ses résultats à trois reprises et a réaffirmé à chaque fois la victoire de Biden malgré les allégations non fondées de Trump de fraude électorale massive à son encontre. Biden a remporté l’État par 12670 voix.

Certains démocrates ont appelé à des enquêtes sur l’appel, et deux démocrates de la Chambre, les représentants Ted Lieu de Californie et Kathleen Rice de New York, ont demandé au FBI d’enquêter et ont déclaré que les preuves de la fraude électorale de Trump étaient «maintenant en plein jour».

La représentante Alexandria Ocasio-Cortez, DN.Y., a déclaré que l’appel de Trump était une infraction impénétrable, bien que les principaux démocrates de la Chambre aient adopté un ton plus prudent.

Le représentant Hakeem Jeffries, DN.Y., a déclaré aux journalistes lundi qu’il n’avait pas examiné la transcription de l’appel et que « nous ne regardons pas en arrière, nous attendons avec impatience l’inauguration de Joe Biden ».