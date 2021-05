Liz Cheney, lors d’un discours à la Chambre, déchire les allégations de fraude électorale de Trump

WASHINGTON – La représentante Liz Cheney, la veille du jour où ses collègues devraient voter sur l’opportunité de la retirer de la direction républicaine de la Chambre, a déchiré l’ancien président Donald Trump et ses allégations de fraude électorale démystifiées à la Chambre.

« Des millions d’Américains ont été induits en erreur par l’ancien président. Ils entendent ses paroles mais pas la vérité », a déclaré mardi soir le républicain du Wyoming dans un discours cinglant de six minutes.

Cheney, le troisième républicain de la Chambre le plus puissant, a mis en colère certains membres du parti pour ses critiques répétées de Trump et son affirmation que les élections de 2020 lui ont été volées.

Un chœur de républicains de la Chambre, dirigé par le leader parlementaire du GOP, Kevin McCarthy, R-Calif., Appelle maintenant à sa destitution de son poste de présidente de la Conférence républicaine de la Chambre, affirmant que son refus répété des affirmations de Trump détourne les efforts du parti pour reprendre le Maison l’année prochaine.

Un vote à huis clos et au scrutin secret est prévu mercredi matin.

Cheney n’était pas mariée alors qu’elle parlait d’un ton ferme et constant mardi.

« Ce n’est pas une question de politique. Ce n’est pas une question de partisanerie. Il s’agit de notre devoir en tant qu’Américains », a-t-elle déclaré. « Rester silencieux et ignorer le mensonge enhardit le menteur. Je ne participerai pas à cela. Je ne resterai pas assis à regarder en silence, tandis que d’autres mèneront notre parti sur une voie qui abandonne l’état de droit et se joint à la croisade de l’ancien président pour saper notre démocratie. «

Trump a été destitué en janvier, accusé d’incitation à une foule pro-Trump qui a fait irruption dans le Capitole américain, saccagé les couloirs, les bureaux et les chambres de la Chambre et du Sénat. L’émeute a fait cinq morts et environ 140 blessés.Cheney, la fille de l’ancien vice-président Dick Cheney, était l’un des 10 républicains qui ont voté pour destituer Trump.

« Aujourd’hui, nous sommes confrontés à une menace que l’Amérique n’a jamais vue auparavant. Un ancien président qui a provoqué une violente attaque contre ce Capitole, dans le but de voler les élections, a repris ses efforts agressifs pour convaincre les Américains que l’élection lui avait été volée », dit-elle mardi. « Il risque d’inciter à de nouvelles violences. Des millions d’Américains ont été induits en erreur par l’ancien président, ils n’ont entendu que ses paroles, mais pas la vérité. Alors qu’il continue de saper notre processus démocratique, semant le doute sur le fait que la démocratie fonctionne vraiment. . «

Au cours de son discours, Cheney a invoqué le rôle de l’Amérique en tant que phare de la liberté pour les régimes autoritaires, et a déclaré que les affirmations de Trump avaient nui à l’exemple que l’Amérique avait donné pendant des décennies.

« En tant que parti de Reagan, les républicains ont défendu la démocratie, gagné la guerre froide et vaincu les communistes soviétiques. Aujourd’hui, l’Amérique est à l’aube d’une autre guerre froide, cette fois avec la Chine communiste », a-t-elle déclaré. « Les attaques contre notre processus démocratique et la primauté du droit donnent du pouvoir à nos adversaires et alimentent la propagande communiste selon laquelle la démocratie américaine est un échec. Nous devons dire la vérité, notre élection n’a pas été volée et l’Amérique n’a pas échoué. »

Le représentant Adam Kinzinger, un républicain de l’Illinois qui a également voté pour destituer Trump l’année dernière, tweeté soutien à Cheney après le discours.

« C’est du leadership. C’est de l’intégrité. C’est Liz Cheney », a-t-il écrit.