Liz Cheney, les principaux donateurs la soutiennent malgré les efforts déployés pour l’évincer de la direction du GOP

Les principaux soutiens financiers de Liz Cheney la soutiennent malgré la décision des républicains de la Chambre de la démettre de ses fonctions de présidente de la conférence.

Cheney, qui représente l’État du Wyoming, ne perdra probablement aucun de ses principaux contributeurs, même si elle est évincée de son poste de chef officiel au sein du caucus républicain de la Chambre, selon des donateurs qui se sont entretenus avec CNBC.

Certains disent même qu’ils retiendront les contributions à quiconque s’oppose à Cheney. Cela signale une division dans les rangs des riches donateurs républicains entre les financiers à gros budget qui continuent de soutenir l’ancien président Donald Trump et ceux qui sont plus alignés sur les vues de Cheney selon lesquelles Joe Biden a remporté le scrutin de 2020.

Eric Levine, propriétaire du cabinet d’avocats Eiseman Levine et collecteur de fonds républicain, a déclaré mercredi à CNBC dans un e-mail que les partisans commerciaux de Cheney prévoyaient de continuer à la soutenir. Ces donateurs, a-t-il dit, sont préoccupés par l’influence de Trump sur le Parti républicain et par l’impact de ces forces sur les futures élections. Levine a donné plus de 2 800 $ à un comité de collecte de fonds conjoint de Cheney au premier trimestre, selon les archives.

« À quelques exceptions près, ce groupe semble soutenir uniformément Cheney et très préoccupé par le Trumpisme », a déclaré Levine. « Les républicains ne peuvent gagner que si nous pouvons faire des percées substantielles dans les banlieues et avec les femmes. Donald Trump est un perdant avéré dans ces quartiers », a-t-il ajouté.

Les républicains espèrent reconquérir des majorités à la Chambre et au Sénat lors des élections de mi-mandat de 2022. Cheney est réélu l’année prochaine et nombreux républicains ont annoncé des campagnes primaires contre elle.

Le porte-parole de Cheney n’a pas retourné de demande de commentaire pour cette histoire.

La représentante Elise Stefanik de New York a reçu le soutien des leaders du GOP de la Chambre tels que Whip Steve Scalise, R-La., Pour remplacer Cheney à la présidence de la conférence. Le leader de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy, R-Calif, a déclaré dans une interview à Fox News qu’il avait entendu des membres qui « s’inquiètent pour elle [Cheney’s] aptitude à effectuer le travail de président de conférence, à exécuter le message. «

Bien que Cheney ait voté plus en accord avec les positions de Trump que Stefanik, selon les données de Cinq trente-huit, le premier a également soutenu sa mise en accusation après l’émeute meurtrière du 6 janvier à Capitol Hill. Cheney a toujours blâmé Trump d’avoir incité à l’émeute qui a fait au moins cinq morts.

Stefanik, d’autre part, contesté les résultats de l’élection présidentielle de 2020 qui ont montré que Joe Biden battait Trump. Trump lui-même a approuvé Stefanik pour le rôle de leader et a fustigé Cheney mercredi pour sa position sur l’élection.

CNBC a contacté de nombreux donateurs de premier plan de Cheney qui ont contribué jusqu’à 2800 $ à Team Cheney, un comité conjoint de collecte de fonds qui apporte de l’argent pour la campagne de réélection politique de Cheney, son comité d’action politique de leadership et le Comité national républicain du Congrès.

La campagne de réélection de Cheney a permis de recueillir un peu plus de 1,5 million de dollars au premier trimestre de cette année, selon les archives de la Commission électorale fédérale. Une partie de ce succès est venu sur le dos des contributions de sociétés PAC telles que Pfizer, T-Mobile, Morgan Stanley et General Electric.

Certaines entreprises ont déclaré après l’émeute du Capitole qu’elles suspendraient les dons aux législateurs qui contestaient les résultats de l’élection.

Tony Fratto, fondateur de la société de communication Hamilton Place Strategies et ancien attaché de presse adjoint du président George W. Bush, a donné 2 800 $ au comité en janvier. Fratto a fustigé la décision des dirigeants républicains de destituer Cheney et a déclaré qu’il ne soutiendrait personne qui s’opposerait à elle.

« C’est absurde. Chaque mot que Liz Cheney a dit à propos du résultat des élections de 2020, des événements du 6 janvier et des dommages causés aux républicains pour avoir menti sur les deux est parfait », a déclaré Fratto mardi. « Je soutiendrai Liz aussi longtemps qu’elle sera en fonction, que ce soit à la direction ou non. Et je ne soutiendrai jamais aucun membre qui s’oppose à elle. » Le père de la membre du Congrès, Dick Cheney, était le vice-président de Bush.

Un dirigeant de Wall Street qui a donné au comité Cheney dans les dernières étapes du trimestre, a déclaré à CNBC que les entreprises donatrices individuelles allaient fuir le Parti républicain si les dirigeants du GOP agissaient contre le législateur du Wyoming. Cette personne a refusé d’être nommée afin d’éviter des représailles pour s’être prononcée contre Trump.

« Elle est l’un des derniers espoirs que le Parti républicain n’ait pas perdu la raison. Si elle est ostracisée, beaucoup de gens l’accompagneront », a déclaré ce financier. « Les donateurs et les lobbyistes des entreprises doivent être stratégiques, mais il y a un principe vraiment important en jeu dans ce qui lui arrive. »

Reginald Brown, associé du cabinet d’avocats Kirkland & Ellis et assistant spécial de Bush au début des années 2000, a déclaré à CNBC que pour de nombreux donateurs, Cheney représentait un contrepoids à certaines des forces pro-Trump au sein du Parti républicain.

« Elle est un investissement d’achat et de conservation pour ceux qui se soucient du long jeu républicain. Un GOP qui n’a pas de place pour les femmes dirigeantes ou les personnes qui pensent que l’attaque du Capitole était folle ne va nulle part rapidement », a déclaré Brown dans un e-mail. à CNBC. « La plupart des dirigeants d’entreprise préfèrent Liz au gars torse nu avec des cornes dans le Capitole et aux gens qui l’ont poussé à le faire. » Brown a donné 2 800 $ à Cheney en février.

Devon Spurgeon, associé de la société de communication Sheridan Strategies, a contribué 1 000 $ à Team Cheney en février. Spurgeon a déclaré qu’avec ces attaques des dirigeants républicains de la Chambre, Cheney est sur la bonne voie pour acquérir de nouveaux donateurs et enflammer sa base de partisans.

« Liz est une penseuse indépendante, elle ne prend la direction de personne. De toute évidence, c’est un problème pour certains membres de la direction de la Chambre », a déclaré Spurgeon à CNBC dans un message LinkedIn.

L’ajout de nouveaux donateurs est un thème apparent de Cheney depuis qu’elle a voté pour destituer Trump.

Lawrence Mandelker, avocat chez Eiseman Levine, qui a déclaré à CNBC qu’il était démocrate et avait travaillé avec des membres des deux partis, a admis que l’une des raisons qu’il avait données à l’effort de réélection de Cheney était son vote pour destituer Trump.

« Même si je ne suis pas d’accord avec la plupart de ses questions politiques de fond, c’était juste assez important pour vous remercier d’être un profil courageux », a déclaré Mandelker mercredi lors d’un entretien téléphonique. Il a donné 1000 $ à l’équipe Cheney en mars, selon les records.

Mandelker a déclaré qu’il continuerait à soutenir sa candidature à la réélection de 2022 et ne ferait pas de don à la campagne de Stefanik.

« Je ne lui donnerais jamais d’argent parce qu’elle a bu du Kool-Aid », a-t-il déclaré en décrivant l’apparence de fidélité ultime de Stefanik à l’ancien président.