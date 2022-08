Liz Cheney, l’antagoniste en chef de Trump, perd dans un glissement de terrain

JACKSON, Wyo.– La représentante Liz Cheney du Wyoming a été battue de manière retentissante par Harriet Hageman lors de sa primaire républicaine mardi, remettant à Donald J. Trump son trophée le plus précieux à ce jour dans sa longue campagne pour purger le Parti républicain de ses détracteurs.

Mme Hageman, une avocate de Cheyenne avec peu de partisans politiques avant d’être levée par l’approbation de M. Trump, a battu Mme Cheney, la fille d’un ancien vice-président, de plus de 30 points de pourcentage, avec plus de 90 % des voix. dénombré.

La perte de Mme Cheney était aussi anticipée que conséquente. La principale voix républicaine contre M. Trump et vice-présidente du comité d’enquête sur l’attaque du Capitole du 6 janvier, l’année prochaine n’aura plus son perchoir au Congrès pour combattre une figure qui, selon elle, constitue une grave menace pour la démocratie américaine.

Mme Cheney a reconnu sa défaite juste au moment où l’Associated Press a appelé la course, suggérant qu’elle établissait un modèle pour accepter la volonté des électeurs.

“Harriet Hageman a reçu le plus de votes dans cette primaire – elle a gagné”, a déclaré Mme Cheney aux partisans réunis à l’extérieur dans un ranch ici. Debout seule sur scène, elle a ensuite imploré les Américains de se battre contre M. Trump et d’autres qui nient sa défaite lors de l’élection présidentielle de 2020. “Aucun citoyen de cette république n’est un spectateur”, a-t-elle déclaré, ajoutant : “Nous ne pouvons pas abandonner la vérité et rester une nation libre”.

Mme Hageman a revendiqué la victoire lors d’un rassemblement à Cheyenne, fouettant Mme Cheney et « les élites » à Washington. « Nous en avons assez de la commission du 6 janvier », a-t-elle déclaré. “On en a marre de Liz Cheney.”

La répudiation de Mme Cheney a clairement montré l’appétit des électeurs primaires républicains pour les représailles contre les titulaires de charge qui affrontent ouvertement et agressivement M. Trump, alors même que l’ancien président reste impliqué dans de multiples enquêtes. Seuls deux des 10 républicains de la Chambre qui ont voté pour destituer M. Trump l’année dernière se qualifieront pour les élections générales cet automne.

Aucun de ces 10, cependant, n’avait la stature de Mme Cheney, qui, avant d’être évincée de la direction républicaine de la Chambre l’année dernière, était considérée comme une dirigeante potentielle de la chambre.

Sa perte, deux mois après la défaite écrasante de George P. Bush dans une candidature au poste de procureur général du Texas, représente la transition complète et peut-être finale du GOP du conservatisme traditionnel de l’ère Bush-Cheney au populisme axé sur les griefs de M. Atout.

D’autres concours organisés mardi révéleraient l’étendue de cette transformation. En Alaska, la sénatrice Lisa Murkowski, une autre fille de la royauté politique locale et l’une des sept sénateurs républicains qui ont voté pour condamner M. Trump d’incitation à l’insurrection, est dans un combat de réélection contre un champ dirigé par Kelly Tshibaka, un républicain et ancien fonctionnaire de l’État que M. Trump a approuvé.

Les Alaskiens décidaient également d’embrasser un retour pour l’ancienne gouverneure Sarah Palin, l’ancienne candidate à la vice-présidence dont les attaques brutales contre les médias présageaient l’ascension de M. Trump. Mme Palin se présente à la fois dans un second tour spécial pour un siège à la Chambre et dans une primaire pour un mandat complet. Le système de vote par classement de l’État permet aux quatre premiers des primaires de passer au scrutin des élections générales en novembre. Les résultats de ces courses n’étaient pas attendus mardi soir.

Dans une déclaration, M. Trump a célébré la victoire de Mme Hageman comme un “résultat merveilleux pour l’Amérique”, mais a rapidement pris pour cible Mme Cheney, claquant ses “mots méchants et moralisateurs”.

Mme Cheney a juré de poursuivre son combat contre l’ancien président, faisant de la primaire un seul front dans une guerre politique plus longue dans laquelle elle est déterminée à l’emporter.

Se concentrant presque entièrement sur le panel du 6 janvier et réticente à faire campagne publiquement tout en faisant face à des menaces de mort et à des critiques venimeuses, Mme Cheney s’est longtemps résignée à sa disparition politique dans l’État qui a élevé son père il y a 44 ans au siège qu’elle occupe maintenant. Elle a jeté son dévolu au-delà du Wyoming, arguant que bloquer le retour de M. Trump à la Maison Blanche est sa tâche la plus importante, une mission qui a alimenté la spéculation selon laquelle elle envisageait une candidature présidentielle.

Mme Cheney a prononcé son discours de concession sur un ton mesuré, parlant comme si elle était sur la tribune du comité du 6 janvier au Capitole plutôt que de se tenir devant des balles de foin dans un ranch à l’ombre des montagnes Teton. Elle a fait allusion à une éventuelle candidature présidentielle, ou du moins à un effort populaire et bipartite, pour bloquer le retour de M. Trump, alors qu’elle tendait la main aux démocrates et aux indépendants.

“C’est un combat pour nous tous ensemble”, a-t-elle déclaré, notant que son dévouement à la fête a ses limites. “J’aime davantage mon pays”, a-t-elle déclaré.

Invoquant deux fois la guerre civile, Mme Cheney a offert un signal possible de ce qui pourrait suivre après sa défaite au Congrès. “Lincoln a été battu aux élections du Sénat et de la Chambre avant de remporter l’élection la plus importante de toutes”, a-t-elle déclaré.

Il n’est pas clair, cependant, qu’elle serait même compétitive dans une primaire du GOP de 2024, une perspective que Mme Cheney a semblé reconnaître ce mois-ci lorsqu’elle a déclaré que son parti “très malade” pourrait prendre “plusieurs cycles” pour changer.

Là où la députée a vu la maladie, cependant, Mme Hageman a repéré une opportunité.

Elle a présenté M. Trump dans sa documentation de campagne et sa publicité télévisée et a fait écho à ses fausses affirmations selon lesquelles l’élection présidentielle de 2020 avait été truquée, et elle en a été récompensée dans un État qui avait donné à l’ancien président 70% des voix il y a deux ans, son plus grand pourcentage dans n’importe quel état.

Harriet Hageman s’adressant à des partisans à Cheyenne, Wyo., Peu de temps après avoir appris sa victoire écrasante à la primaire de la Maison républicaine. Le crédit… Stephen Speranza pour le New York Times

La stratégie a complété l’évolution de Mme Hageman de critique de Trump à véhicule de sa vengeance politique. En 2016, elle a qualifié M. Trump de “raciste et xénophobe” et a tenté de lui barrer la route à l’investiture présidentielle du GOP. Mais comme de nombreux républicains, Mme Hageman est depuis tombée dans le rang et a déclaré M. Trump « le plus grand président de ma vie ».

Mme Cheney a également radicalement changé son point de vue sur M. Trump, d’allié fiable sur la politique à antagoniste à la suite de son refus d’accepter la défaite.

Après qu’un certain nombre de républicains du Wyoming se soient disputés le soutien de M. Trump, et certains de ses partisans craignant que le vote anti-Cheney ne se fragmente, l’ancien président a soutenu Mme Hageman il y a près d’un an. Fille d’un propriétaire de ranch, elle est depuis longtemps active dans la politique républicaine et est arrivée troisième à la primaire du GOP en 2018 pour le poste de gouverneur.

En tant qu’avocat plaidant, Hageman a été un ardent défenseur des questions importantes pour les puissants intérêts de l’État dans les domaines de l’élevage, de l’exploitation minière et de l’énergie, combattant les écologistes devant les tribunaux au sujet de l’utilisation des terres et des réglementations fédérales. Elle et Mme Cheney étaient autrefois des alliées politiques. Mme Hageman a été conseillère lors de la courte campagne sénatoriale de Mme Cheney en 2014 et l’a approuvée lorsqu’elle a revendiqué le siège à la Chambre en 2016.

Les femmes n’ont débattu qu’une seule fois, en juin, et Mme Cheney a utilisé le forum pour exhorter les habitants du Wyoming à «voter pour quelqu’un d’autre» s’ils voulaient un politicien qui violerait le serment d’office.

Dans les dernières semaines de la primaire, Mme Cheney a diffusé une publicité mettant en scène son père de 81 ans qualifiant M. Trump de “lâche”, indiquant encore plus clairement qu’elle utilisait la primaire comme scène pour sa croisade contre M. Trump plutôt que d’essayer de repousser Mme Hageman. Tout aussi remarquable, Mme Cheney a retenu des millions de son fonds de campagne, plus de 7,4 millions de dollars le mois dernier.

Son approche était radicalement différente de celles des autres républicains qui se sont mêlés à M. Trump au lendemain de sa défaite en 2020 pour ensuite étouffer leurs critiques. Cette liste comprenait des personnalités comme le gouverneur Brian Kemp de Géorgie et les représentants David Valadao de Californie et Daniel Newhouse de Washington, les deux républicains de la Chambre qui ont voté pour destituer M. Trump mais ont réussi à atteindre les élections générales.

Mme Cheney, cependant, était provocante, insistant sur le fait que M. Trump devait être confronté et condamné. Son langage a résonné avec les rangs décroissants des républicains anti-Trump et avec encore plus d’indépendants et de démocrates, qu’elle a cherché à inciter à voter à la primaire du GOP dans les derniers mois de la course.

C’était loin d’être suffisant pour changer le résultat de la course, mais de tels électeurs croisés étaient faciles à trouver dans le comté haut de gamme de Teton, où vivent Mme Cheney et ses parents. Le comté, qui comprend Jackson et les communautés de villégiature environnantes, est le plus libéral de l’État, un point bleu au coin des États les plus rouges.

Avec Mme Cheney faisant ouvertement appel aux votes des démocrates et des indépendants, beaucoup ici ont répondu à cet appel – même s’ils ne pouvaient pas vraiment croire qu’ils s’inscrivaient momentanément en tant que républicains pour soutenir un Cheney.

Se présentant à la mairie de Jackson pour voter lundi, le dernier jour du vote anticipé, Maggie Shipley, qui travaille pour une organisation locale à but non lucratif, a déclaré qu’elle changeait son inscription en républicain pour participer à la primaire et voter pour Mme Cheney.

“Les mensonges électoraux sont terrifiants pour moi, et la préservation de la démocratie est vraiment importante, et au moins elle a ça”, a déclaré Mme Shipley.