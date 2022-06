Liz Cheney: la vice-présidente est devenue un paria du GOP pour avoir condamné Trump

Son mari, Philip Perry, et l’un de ses quatre enfants devaient assister à l’audience du soir, mais l’ancien vice-président Dick Cheney et sa femme, Lynne, sont restés dans leur maison de banlieue en Virginie. Mme Cheney, cependant, parle à son père tous les jours, au téléphone ou en personne, et a discuté de ses propos avec lui dans les heures précédant l’audience de jeudi.

Mme Cheney, qui avait été l’une des républicaines les plus puissantes de la Chambre, a été expulsée de son poste de direction l’année dernière pour avoir condamné sans détour et à plusieurs reprises les fausses affirmations électorales de M. Trump et l’avoir blâmé pour l’émeute.

Ses propos directs sur la complicité de son parti dans l’émeute ont été rapportés plus tôt dans le livre « I Alone Can Fix It: Donald J. Trump’s Catastrophic Final Year » par les journalistes du Washington Post Carol Leonnig et Philip Rucker, et confirmés plus tard par un assistant du Congrès informé sur l’échange. L’exhortation terreuse de Mme Cheney à destituer M. Trump a été rapportée dans le livre « This Will Not Pass: Trump, Biden and the Battle for America’s Future », de Jonathan Martin et Alexander Burns, deux journalistes du New York Times.

Dans les coulisses, Mme Cheney est connue pour être l’une des interrogatrices les plus engagées et agressives du panel du 6 janvier. C’est elle qui a insisté pour réunir une équipe bipartite d’anciens analystes du renseignement et de spécialistes de l’application de la loi au sein du personnel du comité.

Mme Cheney est l’une des deux seules républicaines à siéger au comité, aux côtés du représentant Adam Kinzinger de l’Illinois, qui a également ouvertement condamné M. Trump. Tous deux ont été sélectionnés par la présidente Nancy Pelosi, démocrate de Californie, après que les républicains ont boycotté le comité pour protester contre sa décision d’interdire à deux de leurs membres d’y siéger.

À presque chaque tournant depuis l’émeute, M. Trump et les dirigeants du House GOP ont cherché à la chasser du parti, notamment en soutenant son principal challenger approuvé par Trump, Harriet Hageman. Il y a peu de républicains que l’ancien président est plus déterminé à battre que le membre de la Chambre du Wyoming, et les sondages montrent que Mme Cheney fait face à une bataille difficile pour garder son siège dans un État rouge rubis qui favorise toujours l’ancien président.