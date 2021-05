Liz Cheney jette son dévolu sur un autre républicain – The Right Scoop

Liz Cheney, qui croit apparemment que sa mission est de réformer le Parti républicain en attaquant continuellement le président Trump, a maintenant jeté son dévolu sur un autre républicain qu’elle espère déposer à l’avenir:

DC EXAMINER – La représentante du Wyoming, Liz Cheney, a promis de ne pas voter pour le représentant californien Kevin McCarthy en tant que président de la Chambre si le GOP devait remporter la majorité en 2022. Cheney, une critique fréquente de l’ancien président Donald Trump, a été évincée de son rôle de présidente de la conférence avant que la représentante de New York Elise Stefanik ne soit élue pour combler le vide vendredi. Cheney et McCarthy se sont affrontés dans le passé alors que le leader de la minorité parlementaire dirigeait le vote pour la destituer le 12 mai. «Je pense que nous devons avoir des leaders qui dirigent par principe, et ce n’est pas ce que nous avons vu de [McCarthy]», A déclaré Cheney à Politico. Cheney, qui appartient à une poignée de républicains de la Chambre qui ont voté pour destituer l’ancien président, est resté au Congrès malgré la réaction des loyalistes de Trump. «Je suis vraiment heureux d’avoir décidé de rester à la Chambre», a déclaré Cheney. «Alors que nous nous engageons dans ces batailles sur les principes et l’avenir et que nous défendons la vérité, je pense que ces batailles se livrent vraiment à la Chambre.» «Quand vous regardez l’histoire, ce sont les individus qui font la différence», a-t-elle poursuivi. «Et je me sens vraiment honoré de pouvoir prendre la parole et parler de ces questions qui, je pense, vont déterminer l’avenir du pays et l’avenir de notre démocratie.»

Cheney a une haine pour McCarthy, en partie parce qu’il a parlé avec le président Trump et lui a rendu visite depuis les élections à Mar-a-lago. Elle n’est probablement pas non plus contente qu’il se soit opposé à elle lors du vote de la semaine dernière, qui l’a vu être évincée de son poste de présidente de la conférence.

Mais si j’étais McCarthy, je porterais ça comme un insigne d’honneur. Cheney a été évincée parce qu’elle est devenue obsédée par la destruction de Trump et de son héritage, et les médias en ont fait leur chérie parce qu’ils détestent aussi Trump et veulent l’utiliser comme un bâton contre les républicains qui le soutiennent toujours. Je crois donc que ce genre d’attaque de Cheney ne peut que l’aider dans cet environnement politique.