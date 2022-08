Liz Cheney exhorte le DOJ à poursuivre Trump s’il trouve des preuves de crimes

WASHINGTON – La représentante Liz Cheney a exhorté jeudi le ministère de la Justice à poursuivre Donald Trump – s’il trouve des preuves que l’ancien président a commis des crimes en relation avec l’attaque du 6 janvier contre le Capitole américain.

Ne pas le faire remettrait en question si l’Amérique est une nation de lois, a déclaré le républicain du Wyoming dans une interview avec Kasie Hunt de CNN.

Alors que Cheney, R-Wyo., Croit que le ministère de la Justice suivra les faits, elle a déclaré “qu’ils doivent prendre des décisions concernant les poursuites. Comprendre ce que cela signifie, si les faits et les preuves sont là, et qu’ils décident de ne pas poursuivre – comment nous appelons-nous alors une nation de lois ? »

Voix de premier plan au sein du comité de la Chambre chargé d’enquêter sur les attentats du 6 janvier, Cheney a déclaré qu’elle pensait que Trump était “coupable du manquement au devoir le plus grave de tous les présidents de l’histoire de notre pays”.

Cheney a cité un juge du tribunal de district fédéral de Californie, qui a noté en mars que Trump et l’avocat conservateur John Eastman ont probablement commis des crimes en tentant d’annuler les résultats de l’élection présidentielle de 2020 et de maintenir Trump au pouvoir après que les électeurs aient élu l’actuel président Joe Biden.

Mais la question de savoir si Trump et ses alliés les plus proches devraient faire face à des poursuites pour leurs efforts de plusieurs mois pour renverser les élections de 2020 est celle qui a troublé l’aile anti-Trump du parti républicain.

D’un côté, il y a des voix comme celle de Cheney, qui insistent sur le fait que les faits doivent être suivis même si poursuivre Trump a pour conséquence involontaire de faire de l’ancien président un martyr politique et une force encore plus puissante dans la politique américaine.

De l’autre côté se trouve un groupe de républicains plus prudents et tout à fait plus calmes, qui craignent que les obstacles juridiques à la preuve que Trump ait commis un crime grave soient trop élevés pour que cela en vaille la peine. Poursuivre un ancien président des États-Unis sans condamnation garantie, affirment-ils, risquerait de conférer à Trump une énorme victoire politique et morale et ouvrirait la porte à de futures poursuites plus politiquement motivées contre d’anciens présidents.