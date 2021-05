Liz Cheney évincée confirme que la fidélité de Trump est le seul principe des républicains

La représentante Liz Cheney, troisième aux commandes des républicains de la Chambre, est sur le point de perdre sa position de leader lors d’un vote du caucus républicain au complet cette semaine. Le leader de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy, affirme que Cheney est incapable de «réaliser le message» pour le GOP à l’avenir.

Depuis la violente tentative de coup d’État au Capitole le 6 janvier, Cheney a appelé son parti à abandonner le Big Lie et le président qui l’a dit. Elle a imploré ses compatriotes républicains d’embrasser ce qu’elle a appelé «la plus conservatrice des valeurs conservatrices, c’est le respect de la primauté du droit» et de «choisir la vérité et la fidélité à la Constitution».

Vérité, état de droit, fidélité à la Constitution. C’est le message qui a mis Cheney en désaccord avec son parti et qui conduira à son éviction. Ce qui soulève la question, quel message McCarthy veut-il que Cheney «porte» sinon la vérité?

Le bilan de Stefanik n’est pas conservateur

La représentante Elise Stefanik, une républicaine modérée du nord de l’État de New York, choisie par Donald Trump et approuvée par McCarthy et Minority Whip Steve Scalise, est prête à la remplacer. Si le souci est de pouvoir articuler l’idéologie du conservatisme, Stefanik est un choix particulier.

Contrairement à Cheney, qui est en fait un conservateur, Stefanik en est loin. En tant que coprésidente de The Tuesday Group, un caucus de républicains modérés, avec un score de seulement 48% de Heritage Action For America, elle est largement considérée comme l’un des membres les moins conservateurs du caucus.

Mais Stefanik a fait ce que Cheney ne fera pas. En dépit d’être une critique précoce et constante de Trump, comme tant d’autres dans son parti, Stefanik a abandonné ses principes et a littéralement vendu son âme politique.

Après la première destitution de Trump, au cours de laquelle elle a défendu le président du «canular de la Russie», elle a levé plus de 13 millions de dollars pour sa réélection. Depuis, elle s’est constamment prosternée devant le trône du seul président destitué à deux reprises de l’histoire – notamment en avançant le mensonge selon lequel les élections de 2020 avaient été volées, ce qui a finalement conduit à la violente tentative d’insurrection.

En choisissant Stefanik plutôt que Cheney, le Parti républicain prend une décision beaucoup plus conséquente que celle qui servira à la direction pendant les deux prochaines années. Ces élections intra-partis portent sur l’avenir du parti lui-même. Dans ce cas, c’est le reflet de l’endroit où les dirigeants républicains estiment que le parti doit aller pour reconquérir la majorité à la Chambre en 2022.

Banni pour avoir dit la vérité:Les républicains de Trump l’ont eu avec Liz Cheney et la démocratie qu’elle choisit de défendre

Donc, ce qui est vraiment sur le bulletin de vote à la réunion du caucus mercredi, ce n’est pas seulement Cheney contre Stefanik, mais la vérité contre la propagande, le leadership contre la fidélité, la Constitution contre Trump.

Tout au long de ce processus, McCarthy a exposé un autre message républicain qui ne doit pas être ignoré. Liz Cheney est ce que le GOP d’aujourd’hui ne semble pas accepter: une femme forte, sans peur et avec des principes. Trump lui-même n’a jamais caché son mépris et son manque de respect pour les femmes. Sa conviction que même dans les rôles professionnels, les femmes devraient d’abord lui servir d’accessoires est évidente.

La présidence de Trump, cependant, a enhardi le chauvinisme de la droite. Bien qu’il y ait eu des dizaines d’exemples encore plus radicaux au cours des cinq dernières années, cela peut être clairement entendu dans le moment de micro chaud et dérisoire de McCarthy lorsqu’il a déclaré à l’animateur de Fox News Steve Doocy, se référant à Cheney, « Je l’ai eu avec elle. »

Républicains sexistes et impénitents

Le représentant de l’Illinois, Adam Kinzinger, a été plus vocal et plus agressif avec son «message» que même Cheney, mais aucun des dirigeants n’a déclaré l’avoir eu avec lui. Le représentant de la Floride, Matt Gaetz, fait l’objet d’une enquête concernant le trafic sexuel et les paiements à un adolescent, et il n’a même pas été démis de ses fonctions au sein du comité.

Pourtant, Cheney – l’une des seules femmes du parti à avoir eu la témérité d’affronter la vénération républicaine culte pour Trump – est la cible de destruction par ses homologues masculins à la Chambre. Pour avoir dit la vérité.

Lundi, dans une démonstration épique d’un manque total de conscience de soi, McCarthy a envoyé une lettre à tous les républicains de la Chambre les informant du vote à venir – et louant le GOP comme un « grande tente »et les défenseurs du premier amendement. Apparemment, cela inclut tout le monde sauf son président de conférence.

L’audace de Cheney:La représentante Liz Cheney est courageuse tandis que les hommes républicains sont des profils de lâcheté

Les partis politiques sont souvent mesquins et méchants. Le grand public ne fait généralement même pas attention et vous ne pouvez pas le blâmer. Mais dans ce cas, il est important que l’Amérique comprenne exactement ce qui se passe ici.

Les républicains qui ont été élus pour représenter le peuple au Congrès nous envoient à tous un message impénitent. Peu importe combien il perd, combien il s’est avéré corrompu, combien de fois il appelle à un renversement violent de notre démocratie constitutionnelle, le Parti républicain est maintenant, et sera pendant très longtemps, le parti de Donald J.Trump .

L’ancienne républicaine Jennifer Horn, stratège en communication et chercheuse senior au Center for Effective Government de l’Université de Chicago, a présidé le New Hampshire Republican Party de 2013 à 2017 et a été co-fondatrice du Lincoln Project. Suivez-la sur Twitter: @NHJennifer