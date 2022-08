Liz Cheney et la défaite ultime des républicains de Never Trump

La mauvaise nouvelle pour les républicains de Never Trump cette semaine n’était pas seulement que Liz Cheney a perdu la primaire pour son siège au Congrès du Wyoming mardi. Ce n’était même pas qu’elle avait perdu par une marge aussi écrasante. C’est que sa perte correspondait à un schéma dans lequel les électeurs du GOP ont catégoriquement rejeté républicain après républicain qui a voté pour destituer Trump. Seuls deux des 10 républicains de la Chambre qui l’ont fait seront même sur le bulletin de vote en novembre – dont l’un se présente dans un district que Joe Biden a remporté de plus de 10 points de pourcentage en 2020.

Il est clair à ce stade que le Parti républicain est un parti pro-Trump et que ses électeurs reculent devant des candidats qui s’opposent ardemment à l’ancien président. Les résultats de cette saison primaire – et la perte de Cheney en particulier – montrent une aile Never Trump au bord de l’extinction.

La perte de Cheney fait suite à celles cette année des représentants Peter Meijer du Michigan, Jaime Herrera Beutler de Washington et Tom Rice de Caroline du Sud, parmi les républicains qui ont voté pour destituer Trump. Quatre autres membres de la Chambre républicaine qui ont voté pour la destitution – Adam Kinzinger de l’Illinois, Anthony Gonzalez de l’Ohio, John Katko de New York et Fred Upton du Michigan – ont même choisi de ne pas se présenter à la réélection.

Cela poursuit une tendance au sein du GOP depuis que Trump a pris ses fonctions, alors que des critiques républicains comme Sens. Bob Corker du Tennessee et Jeff Flake de l’Arizona ont choisi de ne pas se faire réélire, tandis que d’autres, comme le représentant Mark Sanford de Caroline du Sud, ont perdu leurs primaires.

“Je ne connais aucune primaire républicaine où le principe d’organisation selon lequel Trump est un méchant n’a jamais réussi”, a déclaré le représentant Matt Gaetz (R-FL), un proche allié de Trump au Congrès qui faisait campagne contre Cheney depuis des jours après elle. vote de destitution, a déclaré Vox. «Les républicains auraient peut-être grincé qui n’étaient pas pro-Trump, mais ces candidats avaient un autre principe d’organisation. Liz Cheney ne l’a pas fait, et c’est pourquoi elle a si mal perdu.

Même un ardent Never Trumper comme Tim Miller, un ancien agent républicain de premier plan et auteur d’un récent best-seller du New York Times, Pourquoi nous l’avons fait, a admis que Trump avait gagné la bataille pour l’âme du GOP. “Beaucoup de gens comprennent mal ce qui se passe en ce moment et pensent que le Parti républicain pourrait en quelque sorte redevenir le parti de Liz Cheney et Paul Ryan”, a déclaré Miller. “Cela ne reviendra jamais – du moins pas à n’importe quel moment à l’horizon.”

Une partie de la non-pertinence de cette aile est due à la structure fondamentale de la politique américaine. Les trois seuls républicains qui ont voté pour destituer ou condamner Trump qui se sont qualifiés pour les élections générales de ce cycle se sont tous présentés dans des États sans primaires de parti traditionnelles. En Alaska, la sénatrice républicaine non-conformiste Lisa Murkowski a avancé dans le système primaire inhabituel de l’État, où les quatre meilleurs candidats lors d’un scrutin primaire non partisan se qualifient pour une élection générale classée. Deux membres de la Chambre qui ont remporté leurs primaires, David Valadao de Californie et Dan Newhouse de Washington, l’ont tous deux fait dans des États où les deux premiers votants lors d’un scrutin primaire non partisan se sont qualifiés pour les élections générales.

Mais ce n’était pas seulement structurel. Aucun des candidats gagnants n’a souligné son opposition à Trump. En fait, ils ont tous organisé des courses localisées et se sont concentrés sur des problèmes qui préoccupaient les électeurs des primaires républicaines. Mais il fallait cette combinaison pour que les républicains anti-Trump réussissent une primaire.

Comme l’a dit un allié branché de Trump qui a obtenu l’anonymat pour parler franchement, « Cheney a découvert ce qui se passe lorsque vous essayez de faire de toute une élection un référendum sur Trump ». L’alliée de Trump était sceptique quant à la possibilité pour Cheney de gagner, mais pensait qu’elle aurait pu la garder à proximité en “menant une campagne hyper-localisée, sans se donner la peine de mentionner le nom de Trump, [and] ne pas s’aligner publiquement sur le comité du 6 janvier.

Miller était sceptique que cela aurait réussi. Il a noté que Rice avait suivi tout ce livre de jeu et avait été écrasé. Rice n’a jamais reculé devant son vote de destitution, mais a concentré sa campagne sur son bilan en matière d’apport d’argent fédéral à son district. Cependant, Rice a beaucoup changé contre Trump dans les derniers jours de sa course au Congrès, contribuant aux marges déséquilibrées contre lui.

L’ancien agent républicain a noté qu’à quelques exceptions près, l’aile MAGA du parti a gagné sur toute la ligne en 2022. Selon lui, “c’est ce que veulent les électeurs, et il est temps que les gens qui se considèrent encore comme conservateurs classiques [to realize] qu’ils ne sont plus les bienvenus dans le parti et qu’ils ne sont plus des alliés, et qu’ils doivent s’allier à un parti avec lequel ils ne sont pas d’accord.

L’idée que les Never Trumpers devraient s’allier aux démocrates n’est pas sans précédent dans la politique américaine. L’histoire est remplie de coalitions fondées sur des personnalités. La première fois que des républicains clés ont abandonné leur parti pour soutenir un démocrate par répulsion personnelle envers le chef du parti, c’était en 1884, lorsque Mugwumps a soutenu Grover Cleveland parce qu’ils pensaient que le candidat républicain James Blaine était corrompu. Des réalignements politiques américains entiers se sont concentrés sur les personnalités de dirigeants comme Andrew Jackson et Franklin Delano Roosevelt.

Gaetz a rejeté le nombre de Never Trumpers et leur influence dans la politique américaine. «Il y a certainement une faction Never Trump et ils sont formidables pour jouer avec leur principale circonscription, les bookers de la télévision de Washington. Cela leur permet de se présenter comme une force plus importante dans la politique américaine qu’eux-mêmes.

Bien que les Never Trumpers se trouvent certainement en dehors des salles vertes de Beltway, il n’y en a clairement pas assez pour gagner des primaires républicaines en tête-à-tête en 2022. «C’est une grande fête et il y a certainement de la place pour les gens qui n’aiment pas Trump, mais il n’y a pas de véritable circonscription électorale pour les gens qui détestent Trump », a déclaré l’allié de Trump.

Cela a été repris par un agent lié à l’aile Never Trump du parti, qui a déclaré à Vox qu’il y avait “très peu de place dans le parti pour quelqu’un qui veut se présenter comme un adversaire éhonté de Trump”.

Cela ne signifie pas que le Parti républicain a été purgé des sceptiques de Trump, mais simplement que l’opposition à Trump ne peut pas être la raison d’être d’une campagne réussie. Il y a encore de la place dans le parti pour ceux qui n’aiment pas Trump et qui veulent rester et se battre – ils doivent juste le minimiser. “Vous n’êtes pas obligé d’être d’accord avec Trump sur tout tant que vous vous battez pour ce que veulent les électeurs conservateurs”, a déclaré l’agent.

Mais ce n’est certainement pas suffisant pour passer le test de pureté de ces républicains qui voient Trump et ses alliés comme présentant une menace existentielle pour la démocratie américaine après l’émeute du Capitole du 6 janvier. Pour les vrais Never Trumpers restant dans le parti, la question après le Wyoming est de savoir s’ils abandonnent le Never Trumpism ou abandonnent simplement le GOP.