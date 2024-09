Liz Cheney estime qu’il n’est « pas suffisant » pour les républicains anti-Trump de voter pour quelqu’un d’autre que Harris

Ancien représentant du GOP Liz Cheney dimanche, les républicains et les indépendants anti-Trump ont été encouragés à envisager de voter pour le vice-président Kamala Harrisajoutant qu’il n’est « pas suffisant » d’écrire quelqu’un d’autre que l’ancien président Donald Trump aux élections de novembre.

« Vu l’intensité de cette course, à mon avis, ce n’est pas suffisant. Il y a beaucoup de républicains qui disent : « Eh bien, vous savez, nous ne voterons pas pour lui, mais nous allons inscrire quelqu’un d’autre » », a déclaré Cheney lors d’une interview sur ABC News’s « This Week ». « Et je pense que cette fois-ci, ce n’est pas suffisant, il est important de voter pour la vice-présidente Harris. »

Interrogée sur les raisons qui l’ont poussée à soutenir Harris, Cheney a répondu qu’elle n’avait jamais voté pour un démocrate en 40 ans de carrière électorale, mais que Trump « représente un défi et une menace fondamentale pour la République ».

« Nous le voyons tous les jours, quelqu’un qui est prêt à utiliser la violence pour tenter de s’emparer du pouvoir et de rester au pouvoir, quelqu’un qui représente une catastrophe irrémédiable », a déclaré Cheney, un critique virulent de Trump qui a été vice-président de la commission de la Chambre des représentants du 6 janvier. « Franchement, à mon avis, et nous devons faire tout notre possible pour nous assurer qu’il ne le fasse pas, qu’il ne soit pas réélu. »

Interrogée sur la question de savoir si la modération de Harris dans ses positions sur une série de questions par rapport à il y a quelques années a rendu la décision de la soutenir plus facile, Cheney a souligné le discours de Harris à la Convention nationale démocrate le mois dernier, affirmant qu’elle pensait que c’était un discours que les anciens présidents républicains Ronald Reagan et George Bush auraient pu prononcer.

« C’est une façon de reconnaître et de comprendre la nature exceptionnelle de cette grande nation, un amour pour l’Amérique, une reconnaissance du fait que l’Amérique est un endroit spécial, une reconnaissance du fait que nous devons tous travailler ensemble pour garantir cela », a-t-elle déclaré. « Et vous mettez cela en contraste pour garantir que nous le maintenions. Vous mettez cela en contraste avec ce que nous entendons de Donald Trump tous les jours, que l’Amérique est une nation en échec, que l’Amérique est la risée de tous. »

« Les propos injurieux tenus à l’encontre des États-Unis font partie intégrante du message que véhicule Donald Trump. Je pense donc qu’il est important que les gens reconnaissent qu’il n’est pas conservateur », a déclaré Cheney, citant l’adoption par Trump des tarifs douaniers mondiaux qu’elle a dénoncés comme étant « une politique fondamentalement anti-conservatrice » qui « étoufferait le commerce mondial ».

Cheney a déclaré qu’elle avait parlé à Harris au cours du processus de prise de sa décision de soutenir la campagne du vice-président, mais a refusé de fournir des détails de la conversation.

« Je ne vais pas parler des détails de la conversation, sauf que je dirais simplement qu’elle a pleinement conscience et compréhension des enjeux de cette course et de l’importance de refléter la large coalition qui se rassemble pour la soutenir », a-t-elle déclaré.

On lui a demandé ce qu’elle pensait des récentes remarques de l’ancienne candidate républicaine à la présidence Nikki Haley, selon lesquelles elle était en « stand by » pour faire campagne pour Trump après avoir décrié l’ancien président comme n’étant pas qualifié pour un second mandat, Cheney a déclaré qu’elle « ne pouvait pas comprendre sa position sur ce point d’une manière ou d’une autre » parce que Haley s’était présentée sur des principes conservateurs lors des primaires présidentielles républicaines.

« Ce qu’elle a dit, ce qu’elle a clairement dit lors de sa campagne primaire, ce sont des choses vraies », a-t-elle déclaré. « Et encore une fois, vous savez, ceux d’entre nous qui sont conservateurs, ceux d’entre nous qui croient en la fidélité à la Constitution ont la responsabilité et le devoir de reconnaître qu’il ne s’agit pas d’une question de politique partisane et que le pays va devoir reconstruire un mouvement conservateur, un véritable mouvement conservateur, lorsque nous aurons terminé ce cycle électoral. »

« Dans de trop nombreux cas où de nombreux élus républicains ont choisi d’abandonner la Constitution, de se dire qu’il s’agissait simplement d’un choix partisan, ce n’est pas ce à quoi nous sommes confrontés cette fois-ci », a-t-elle déclaré.

NBC News a contacté un porte-parole de Haley pour obtenir un commentaire.

Cheney, qui a été évincée de la direction républicaine de la Chambre des représentants après avoir dénoncé Trump à la suite de l’attaque du Capitole du 6 janvier 2021, a annoncé son soutien à Harris la semaine dernière. Quelques jours plus tard, son père, l’ancien vice-président Dick Cheney, a également déclaré qu’il prévoit de voter pour Harris en novembre.

Le sénateur Tom Cotton, républicain de l’Arkansas, a rejeté l’idée selon laquelle les soutiens républicains obtenus par Harris feront une différence dans l’élection présidentielle.

« C’est une période remarquable en politique, vous avez Dick Cheney qui soutient un démocrate et vous avez Kennedy qui soutient un républicain », a déclaré Cotton sur « State of the Union » de CNN, faisant référence à l’ancien candidat indépendant à la présidence Robert F. Kennedy Jr., qui a soutenu Trump le mois dernier.

« Je pense que cela nous montre qu’il y a beaucoup d’effervescence dans la politique américaine, mais au final, ce ne sont pas les soutiens qui feront la différence dans cette course. Ce qui fera la différence, ce sont leurs résultats », a-t-il ajouté, avant de critiquer le bilan de Harris en matière d’économie.

Dans sa déclaration annonçant son soutien à Harris, l’ancien vice-président a critiqué les allégations sans fondement de Trump selon lesquelles l’élection de 2020 aurait été volée et a déclaré qu’« on ne pourra plus jamais lui faire confiance avec le pouvoir ».

Interrogé lors d’une interview sur « Meet the Press » de NBC News sur ce qu’il dirait aux électeurs indécis qui pourraient être influencés par l’argument de l’ancien vice-président, le gouverneur du Dakota du Nord Doug Burgum a déclaré qu’il n’était pas sûr que des électeurs indécis seraient influencés car « il est assez bien entendu » que Cheney n’est « pas un fan » de Trump.

Burgum s’est demandé si Cheney se lancerait dans la campagne de Harris, soulignant les critiques des démocrates à l’encontre de l’ancien vice-président pour son bilan en matière de politique étrangère.

« C’est le « Dark Cheney » », a-t-il déclaré. « Je pense que les démocrates l’ont surnommé « criminel de guerre génocidaire » pendant des décennies. Et maintenant, du jour au lendemain, ils l’adoptent. Je me demande donc si vous savez s’il sera peut-être sur la liste des candidats à la présidence. »

Sénateur Bernie Sanders, I-Vt.OMS n’a pas soutenu Harris depuis qu’elle a remplacé le président Joe Biden dans la course, elle a applaudi les Cheney pour leur soutien à Harris dans une interview séparée sur « Meet the Press ».

« Ce que Dick et Liz Cheney veulent dire, c’est qu’à ce moment existentiel de l’histoire américaine, il ne s’agit pas seulement de questions », a-t-il déclaré. « Cheney et moi ne sommes d’accord sur rien, sur aucune question. Mais nous croyons que les États-Unis doivent préserver leurs fondements démocratiques. »

« Et ce n’est pas seulement Cheney. Je pense qu’il y a un nombre significatif de républicains qui disent : « Bon, vous savez, je ne suis peut-être pas d’accord avec le vice-président sur telle ou telle question, mais je ne peux pas soutenir quelqu’un qui est un menteur pathologique, quelqu’un qui a fomenté une insurrection pour renverser les résultats des élections », a-t-il ajouté. « Je félicite donc les Cheney pour leur courage à défendre la démocratie. Évidemment, sur toutes les questions, nous avons des points de vue très différents. »

Sanders a également déclaré qu’il ne pensait pas que Harris abandonnait ses idéaux progressistes, affirmant qu’elle avait fait une « pragmatique » agir en modérant ses opinions « afin de gagner les élections ».

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com