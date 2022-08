Liz Cheney est prête à perdre. Mais elle n’est pas prête à arrêter.

Mme Cheney est plus sûre de son diagnostic pour ce qui afflige le GOP qu’elle ne l’est de sa prescription de réforme.

Elle n’a aucune organisation politique post-Congrès en attente et a bénéficié de donateurs démocrates, dont les affections peuvent être passagères. À la frustration de certains alliés, elle n’a pas élargi son cercle intime au-delà de sa famille et d’une poignée de proches conseillers. Jamais très schmoozer, elle a dit qu’elle aspirait à ce qu’elle rappelait comme l’ère de la politique centrée sur la politique de son père.

“Ce dont le pays a besoin, ce sont des gens sérieux qui sont prêts à s’engager dans des débats sur les politiques”, a déclaré Mme Cheney.

Tout est loin de la Liz Cheney d’il y a dix ans, qui avait un contrat pour apparaître régulièrement sur Fox News et utiliserait son perchoir comme hôte invité pour Sean Hannity pour présenter ses opinions conservatrices inébranlables et l’ancien président sauvage Barack Obama et les démocrates. .

Aujourd’hui, Mme Cheney ne concède pas de regrets particuliers pour avoir contribué à créer l’atmosphère qui a donné lieu à la prise de contrôle de son parti par M. Trump. Elle a cependant reconnu une « partisanerie réflexive dont je me suis rendu coupable » et a noté que le 6 janvier « a démontré à quel point c’est dangereux ».

Peu de législateurs sont aujourd’hui confrontés à ces dangers aussi régulièrement que Mme Cheney, qui a eu un service de sécurité à plein temps de la police du Capitole pendant près d’un an en raison des menaces à son encontre – une protection à laquelle peu de législateurs de base sont assignés. Elle ne fournit plus de préavis sur son voyage dans le Wyoming et, n’étant pas la bienvenue dans la plupart des événements républicains de comté et d’État, a transformé sa campagne en une série de fêtes à la Chambre sur invitation uniquement.