Liz Cheney en 2024 ? Un profond scepticisme émerge dans les États clés

CONCORD, NH (AP) – Alors que le soleil se couchait dans le Wyoming, la représentante américaine Liz Cheney a décrit sa défaite fulgurante comme le début d’une étape plus importante dans sa carrière politique. Elle a convoqué Abraham Lincoln, qui a perdu les élections à la Chambre et au Sénat et est devenu l’un des présidents les plus accomplis du pays.

Mais dans les jours qui ont suivi, des partisans potentiels dans des États clés ont ouvertement exprimé leur scepticisme quant à une élection présidentielle de Cheney, même uniquement conçue pour bloquer le retour de Donald Trump à la Maison Blanche.

En fait, les électeurs républicains et les responsables locaux de trois des États qui comptent le plus dans la politique présidentielle – l’Iowa, le New Hampshire et la Caroline du Sud – pensent que la députée bientôt au chômage n’a que peu de pertinence dans une primaire présidentielle de 2024, jamais esprit un chemin vers la victoire. Certains sympathisants craignent qu’elle n’aide réellement Trump si elle se présente.

Tel est le défi politique colossal qui attend Cheney, un républicain cherchant à transformer une perte de 37 points de pourcentage de l’État d’origine en une campagne nationale pour détruire les ambitions de Trump à la Maison Blanche. Il n’y a pas de précédent pour ce qu’elle espère accomplir.

“Le Parti républicain est beaucoup plus diversifié qu’on ne le croit, et il y aura un certain nombre de personnes qui la trouveront, ainsi que son message, attrayants, mais c’est loin de dire qu’il y aurait un accueil chaleureux, ou un grand réception », a déclaré Micah Caskey, un représentant de l’État républicain en Caroline du Sud. “Je ne vois pas une candidature de Liz Cheney comme étant viable.”

Dans les heures qui ont suivi la concession de sa primaire au Congrès du Wyoming à un acolyte peu connu de Trump, l’équipe de Cheney a transféré les fonds de campagne restants dans une nouvelle entité qu’elle a nommée “The Great Task”, empruntant une phrase du discours de Gettysburg de Lincoln. Elle a juré de consacrer les semaines précédant les élections de mi-mandat de novembre à vaincre les loyalistes de Trump qui continuent de promouvoir le mensonge selon lequel les élections de 2020 ont été volées.

“Je ferai tout ce qu’il faut pour garder Donald Trump hors du bureau ovale”, a déclaré Cheney à l’émission “Today” de NBC. Elle a reconnu qu’elle envisageait une élection présidentielle en 2024. “Je prendrai une décision dans les mois à venir.”

Cheney, la fille de 56 ans de l’ancien vice-président Dick Cheney, n’a pas exclu de se présenter en 2024 en tant que républicaine ou indépendante. Mais ses proches pensent maintenant qu’une course indépendante attirerait probablement plus de soutien des démocrates que des républicains, ce qui saperait ses objectifs. Par conséquent, si elle se présente, ce serait presque certainement en tant que républicaine.

Son équipe pense que Cheney participerait au concours républicain de 2024 en tant que leader incontesté de la voie anti-Trump, qui pourrait inclure des personnalités comme le gouverneur du Maryland Larry Hogan, le représentant Adam Kinzinger, R-Ill., et l’ancien gouverneur du New Jersey. Chris Christi. Le nom de Cheney est universellement connu, notent-ils, et elle bénéficie d’une base nationale de collecte de fonds qui a rapporté plus de 15 millions de dollars pour sa candidature à la réélection ratée. Elle aurait également le soutien de son père et entretient des liens étroits avec l’ancien président George W. Bush, qui a organisé une collecte de fonds pour Cheney l’automne dernier.

Elle continuera à jouer un rôle de premier plan dans l’enquête de la Chambre sur l’insurrection du 6 janvier, qui devrait accueillir une autre série d’audiences en septembre.

Malgré ces facteurs, il y a eu peu de signes d’enthousiasme pour Cheney dans les États les plus susceptibles de décider de la prochaine nomination présidentielle du GOP.

Les électeurs célébraient ouvertement sa perte à l’Iowa State Fair, une étape incontournable pour les présidents et les candidats à la présidence depuis que l’État a commencé à organiser l’ouverture de la primaire présidentielle du pays il y a un demi-siècle.

« C’est jour de fête au Parti républicain de l’Iowa. Liz Cheney est sortie d’ici ! chanta Debra Wyna, une bénévole du GOP de la région de Des Moines et propriétaire de salon à la retraite de 57 ans. “Liz Cheney est un monstre des marais.”

D’autres électeurs qui se sont arrêtés au stand du GOP étaient moins pointus que Wyna mais non moins dédaigneux des ambitions politiques de Cheney.

“Je ne voterai jamais pour elle parce que je crois qu’elle a trahi le parti républicain en votant pour destituer le président Trump”, a déclaré Janet Diers, une enseignante spécialisée à la retraite de 67 ans de l’ouest rural de l’Iowa.

Gentry Collins, un vétéran de l’Iowa et un agent républicain national qui s’oppose à Trump, a déclaré qu’il avait “un grand respect” pour Cheney, mais il ne voit pas comment elle mène une campagne viable pour le président.

« D’où viennent les votes ? Peut-être qu’elle agrège le vote anti-Trump, mais ce n’est pas suffisant », a déclaré Collins, ancien directeur politique du Comité national républicain. “Elle est mon genre de républicaine, mais je ne vois pas d’ouverture.”

C’était à peu près la même chose dans le New Hampshire, qui accueille traditionnellement la deuxième primaire républicaine du pays.

Alors que l’État se targue d’introduire des candidats à la présidence tous les quatre ans, le gouverneur républicain Chris Sununu, qui s’est moqué de Trump, a refusé l’occasion d’accueillir une campagne potentielle de Cheney lorsqu’on lui en a donné l’occasion.

“Le gouverneur n’a pas réfléchi ni réfléchi à qui pourrait ou non se présenter à la présidence en 2024”, a déclaré le porte-parole de Sununu, Ben Vihstadt. “Il se concentre uniquement sur les examens de mi-mandat dans moins de 100 jours et croit fermement que chaque seconde passée à spéculer sur 2024 est une perte de temps.”

Les premiers manigances de la primaire présidentielle sont en cours depuis plusieurs mois. Et la première annonce présidentielle républicaine pourrait intervenir à tout moment. Trump se demande s’il doit déclarer ses intentions présidentielles avant ou après les mi-mandats.

Les perspectives présidentielles républicaines affluent dans l’Iowa et le New Hampshire depuis des mois déjà. Parmi les visiteurs figurent l’ancien vice-président Mike Pence, l’ancien secrétaire d’État Mike Pompeo, le sénateur Tom Cotton et l’ancienne ambassadrice des Nations Unies Nikki Haley. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, est un autre nom fréquemment évoqué par les électeurs primaires républicains locaux, bien qu’il n’ait pas encore fait son apparition.

Cheney elle-même a prononcé un discours dans le New Hampshire à la fin de l’année dernière, déclarant que Trump était en guerre contre l’État de droit.

Caskey, le représentant de l’État de Caroline du Sud, pense que Trump peut être vulnérable dans un petit champ républicain, mais un grand champ républicain diviserait le vote anti-Trump et aiderait Trump à revendiquer à nouveau la nomination de son parti.

“Je pense que Donald Trump est le favori par excellence pour gagner s’il se présente, mais je ne pense pas qu’il ait un chemin assuré vers la victoire”, a déclaré Caskey. “Je pense que plus il y a de candidats qui s’impliquent, plus il y a de chances qu’il réussisse.”

Matthew Bartlett, un agent républicain vétéran du New Hampshire qui a travaillé au département d’État de Trump mais a démissionné après l’insurrection du 6 janvier, a déclaré qu’il y avait beaucoup de buzz dans tout l’État au sujet des candidats à la présidentielle – sauf un.

« Personne ne parle de Liz Cheney », a déclaré Bartlett. “Je ne pense pas qu’elle sache ce qu’elle fait.”

À l’échelle nationale, environ 7 républicains sur 10 continuent de soutenir Trump. Ce nombre a peut-être bondi dans les jours qui ont suivi l’exécution par le FBI d’un mandat de perquisition dans son domaine de Floride, bien que les critiques notent que les multiples enchevêtrements juridiques de Trump pourraient finalement nuire à sa réputation. Cheney, quant à lui, est regroupé près du bas avec Pompeo et Haley, entre autres, dans les premiers sondages publics.

Les électeurs ont tendance à être d’accord avec les professionnels de la politique.

Claire Potter portait un t-shirt Cheney lors d’un récent voyage à Conway, dans le New Hampshire, pour “exprimer mon admiration en tant que démocrate” pour la position qu’elle a prise contre Trump. Potter, professeur d’histoire à la New School de New York, a également fait don de 25 $ à la campagne Cheney.

Ne vous attendez pas à ce qu’elle vote pour Cheney en 2024.

“Je n’espère pas qu’elle se présente à la présidence”, a déclaré Potter. «Je pense que cela pourrait être vraiment risqué pour garder Trump hors de la Maison Blanche. Mais je fais confiance à son instinct politique pour ce qu’elle fera ensuite.

La rédactrice d’Associated Press, Meg Kinnard à Columbia, en Caroline du Sud, a contribué à ce rapport.

Suivez AP pour une couverture complète des élections de mi-mandat sur https://apnews.com/hub/2022-midterm-elections et sur Twitter, https://twitter.com/ap_politics.

Steve Peoples, Holly Ramer et Thomas Beaumont, Associated Press