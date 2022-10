Liz Cheney dit que les candidats du GOP de l’Arizona menacent la démocratie

PHOENIX (AP) – La représentante du Wyoming, Liz Cheney, a déclaré mercredi que les candidats républicains au poste de gouverneur et de secrétaire d’État de l’Arizona représentent un risque énorme pour la démocratie, car tous deux disent qu’ils refuseront de certifier les résultats des élections s’ils n’aiment pas les résultats.

Cheney, un éminent critique de l’ancien président Donald Trump et l’un des 10 républicains de la Chambre des États-Unis qui ont voté pour le destituer après l’attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole, a fait ces commentaires lors d’un événement organisé par le McCain Institute à Arizona State Université.

Cheney a également nivelé les bords car ce qu’elle a dit était une “aile Poutine” croissante du Parti républicain qui veut que l’Amérique se retire de la scène mondiale et refuse de défendre la liberté dans d’autres pays.

Elle a passé beaucoup de temps à penser à l’Arizona et aux prochaines élections ici.

“En Arizona aujourd’hui, vous avez un candidat au poste de gouverneur à Kari Lake, vous avez un candidat au poste de secrétaire d’État en la personne de Mark Finchem, qui ont tous deux dit – ce n’est pas une surprise, ce n’est pas un secret – ils ont tous deux dit qu’ils le feraient n’honorent les résultats d’une élection que s’ils sont d’accord avec elle », a déclaré Cheney à l’auditoire rempli d’étudiants de l’ASU.

Elle a dit que les deux ont examiné la perte de Trump en 2020 en Arizona, et tous deux savent qu’elle a été effectuée conformément à la loi de l’État, et qu’il y a eu des décomptes, des recomptages, des audits et des contestations judiciaires qui sont tous allés contre Trump.

“Ils ont examiné tout cela, la loi, les faits et les décisions, les tribunaux, et ils ont dit que cela n’avait pas d’importance pour eux”, a déclaré Cheney. “Et si vous vous souciez de la démocratie, et que vous vous souciez de la survie de notre république, alors vous devez comprendre, nous devons tous comprendre, que nous ne pouvons pas donner le pouvoir à des gens qui nous ont dit qu’ils n’honoreraient pas les élections.”

Cheney, qui est vice-présidente du comité de la Chambre chargé d’enquêter sur l’attaque du 6 janvier 2021 contre le Congrès et a été battue lors de la primaire républicaine du Wyoming à la suite de son refus de soutenir Trump, a parlé de ce qu’elle pense être une menace plus large pour la nation. d’un parti républicain qui est maintenant entièrement sous le contrôle de Trump.

“La première chose que nous devons comprendre, c’est que nous n’avons jamais été où nous en sommes”, a déclaré Cheney. « Nous n’avons jamais été dans une phase, un endroit où nous sommes confrontés à ce genre de menace. Et c’est parce que nous sommes confrontés à la menace d’un ancien président qui tente de démanteler la République.

Cheney, fille de l’ancien vice-président républicain Dick Cheney, a expliqué qu’il y a 30 ans, elle avait travaillé à l’étranger pour l’International Republican Institute lorsque l’ancien Arizona Sen, John McCain, présidait le conseil d’administration du groupe. Elle a dit avoir vu de ses propres yeux à quel point certaines de ces démocraties étaient fragiles.

“Et je pense que je savais à un certain niveau que même aux États-Unis, c’était fragile”, a-t-elle déclaré. « Mais je ne comprenais certainement pas à quel point elle était fragile. Je pense que c’est une leçon tellement importante que nous devons tirer de l’histoire.

Cheney, qui a déclaré que son premier vote était pour Ronald Reagan et est une républicaine conservatrice traditionnelle qui favorise les faibles impôts et l’engagement international des États-Unis, a également pris des photos sur Fox News Channel.

La question a été soulevée après que la modératrice, Sofia Gross, boursière du McCain Institute Democracy, lui ait posé des questions sur la signification du patriotisme.

Cheney a déclaré qu’être patriote signifie aimer son pays plus que n’importe quel parti politique auquel quelqu’un appartient.

“Et cela signifie que vous mettez votre amour du pays au-dessus de la politique, vous le mettez au-dessus de votre carrière politique”, a-t-elle déclaré.

Elle a déclaré que McCain défendait cette idée que l’Amérique est une nation fondée sur la liberté, et que cela implique l’obligation d’aider à défendre la liberté dans le monde.

“Vous ne pouvez pas regarder quelque chose comme ce qui se passe aujourd’hui avec la Russie et l’Ukraine, et dire que l’Amérique est neutre à cet égard”, a déclaré Cheney. “C’est une ligne de front dans la guerre de la liberté et l’Amérique doit soutenir l’Ukraine.”

Elle a souligné ce qu’elle a appelé “une aile Poutine croissante du Parti républicain”, faisant référence au président russe Vladimir Poutine.

“Et vous voyez des organes de presse comme Fox News, faire de la propagande”, a-t-elle déclaré. “Vous l’avez regardé non seulement dans l’émission de Tucker Carlson, bien qu’il soit le plus grand propagandiste de Poutine sur ce réseau.

“Et vous devez vraiment vous demander … de quel côté est Fox dans cette bataille?” Cheney a ajouté. “Et comment se fait-il que vous ayez une aile du Parti républicain qui pense que l’Amérique serait aux côtés de Poutine alors qu’il mène cette invasion brutale de l’Ukraine?”

Cheney a lancé l’idée de se présenter à la présidence en 2024, ne serait-ce que pour servir de repoussoir si l’ancien président se présente à nouveau.

Bob Christie, l’Associated Press