Liz Cheney devient nucléaire sur “Crackpot” Elise Stefanik et lui rappelle sa réaction originale au 6 janvier

Mardi, l’ancien président de la conférence du GOP House Liz Cheney a répondu aux critiques du Comité du 6 janvier au sein duquel elle siégeait par son successeur, Rep. Élise Stefanik (R-NY), en rappelant à Stefanik sa réaction initiale à l’émeute du Capitole.

Dans un communiqué publié mardi matin par Stefanik, le représentant a réagi à la nouvelles que le comité a supprimé plus de 100 dossiers avant que les républicains reprennent officiellement le contrôle de la Chambre des représentants l’année dernière, prétendument en violation des règles de la chambre.

« Comme je l’ai dit dès le premier jour, Celle de Nancy Pelosi La fausse commission du 6 janvier était illégitime et inconstitutionnelle. Cela ne devrait surprendre personne Bennie Thompson et le faux comité de Liz Cheney a supprimé illégalement les enregistrements de leur fausse enquête et a entravé la justice », a écrit Stefanik. “Le peuple américain mérite une transparence totale.”

Cheney n’a pas mâché ses mots dans sa réponse à la description de ses actions par Stefanik, partageant la déclaration originale publiée par Stefanik le jour de l’émeute.

avec une légende scintillante.

“C’est ce que @EliseStefanik a dit, dans un rare moment d’honnêteté, à propos de l’attaque du 6 janvier contre notre Capitole”, a noté Cheney. « Un jour, elle devra expliquer comment et pourquoi elle est devenue une vraie cinglée. L’histoire et nos enfants méritent de savoir.

« C’est vraiment un jour tragique pour l’Amérique », avait alors déclaré Stefanik. « Je condamne pleinement les violences et les destructions dangereuses qui ont eu lieu aujourd’hui au Capitole des États-Unis. Les Américains ont le droit constitutionnel de manifester et la liberté d’expression, mais la violence sous quelque forme que ce soit est absolument inacceptable et anti-américaine. Les auteurs de ces violences et destructions antiaméricaines doivent être poursuivis avec toute la rigueur de la loi. Mon personnel et moi sommes en sécurité. Nous prions pour que mes collègues des deux côtés de l’allée, leurs équipes et tous les Américains à travers le pays restent en sécurité. Merci à la police du Capitole des États-Unis, à toutes les forces de l’ordre, à la Garde nationale et au personnel professionnel bipartisan du Capitole des États-Unis pour avoir protégé la Maison du Peuple et le peuple américain.

L’évolution du point de vue de Stefanik sur les événements du 6 janvier peut être comparée à son point de vue évolutif sur Donald Trump. Alors qu’elle critiquait autrefois le comportement et les positions politiques de Trump, Stefanik est devenue l’une des favorites pour devenir le veepstakes de Trump en 2024 grâce à la loyauté qu’elle lui a témoignée ces dernières années.

La députée de New York a remplacé Cheney à la direction républicaine après que le caucus républicain a démis cette dernière de son poste après qu’elle ait continué à s’exprimer sur le 6 janvier et à critiquer Trump dans les mois qui ont suivi l’émeute.