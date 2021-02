La représentante Liz Cheney prend la parole au Capitole des États-Unis en 2019. | Samuel Corum / Getty Images

«On a menti aux gens» au sujet de l’élection, a déclaré Cheney à Chris Wallace de Fox News.

Un jour après avoir été censurée par le Parti républicain de son État, la représentante du Wyoming Liz Cheney, la troisième républicaine de la Chambre des représentants, est allée sur Fox News pour défendre son vote pour destituer l’ancien président Donald Trump – et pour soutenir que le GOP le fera. a perdu son chemin s’il ne rejette pas la politique de Trump.

«On a menti à des gens», a déclaré Cheney à Chris Wallace sur Fox News dimanche interrogé sur la censure. «La mesure dans laquelle le président, le président Trump, pendant des mois avant le 6 janvier a répandu l’idée que l’élection avait été volée ou que l’élection avait été truquée était un mensonge. Et les gens doivent comprendre cela.

La décision de Cheney d’expliquer son rejet de Trump dans une émission de Fox News suggère qu’elle n’a pas été influencée par des semaines de critiques intra-partisanes sur son vote, ou des tentatives de la renverser de sa position de leadership – et qu’elle veut persuader les électeurs républicains que sa faction du parti propose une vision plus authentique et durable du conservatisme.

Cheney était l’un des 10 républicains de la Chambre à avoir rejoint les démocrates pour destituer Trump pour incitation à l’insurrection au Capitole américain en janvier. Et depuis, elle fait face aux conséquences de ce vote.

Après que les loyalistes de Trump dans le parti aient appelé à son éviction de la direction du parti pour s’être retournée contre Trump, les républicains de la Chambre ont tenu un vote secret mercredi pour savoir si elle devait conserver sa position de n ° 3 parmi ses collègues.

Elle a remporté le vote pour rester à sa position 145 contre 61, mais la part des voix contre elle n’était pas anodine, et si le vote avait été public, les experts disent qu’il est fort possible que plus de législateurs se seraient opposés à ce qu’elle continue en tant que leader afin de signaler leur engagement envers Trump à leurs électeurs.

Puis, samedi, le parti républicain de l’état de Cheney a approuvé une résolution de censure par un vote de 56 contre 8. La résolution dit que le Parti républicain du Wyoming ne lèvera pas d’argent pour elle à l’avenir – et lui demande de rembourser les dons de l’État partie qui lui ont été faits Campagne 2020.

Mais lors de l’émission de Wallace dimanche, Cheney est apparue imperturbable et a défendu sa décision de destituer Trump sans hésitation.

«Écoutez, je pense que les gens partout dans le Wyoming comprennent et reconnaissent que notre devoir le plus important est de respecter la Constitution», a déclaré Cheney. «Et comme je l’ai expliqué et continuerai de l’expliquer aux partisans de tout l’État, aux électeurs de tout l’État, le serment que j’ai prêté à la Constitution m’a obligé à voter pour la destitution, et cela ne plie pas à la partisanerie, il ne se plie pas à la pression politique, c’est le serment le plus important que nous prêtons.

Le législateur du Wyoming a déclaré que Trump n’était pas seulement un mauvais leader à adopter par les républicains, mais constituait une menace existentielle pour la nation.

« La plus grande menace pour notre république est un président qui placerait son propre intérêt au-dessus de la Constitution, au-dessus de l’intérêt national », a déclaré Cheney. «Et nous avons eu une situation où le président Trump a affirmé pendant des mois que l’élection avait été volée et qu’il était apparemment sur le point de faire tout ce qu’il pouvait pour le voler lui-même.

Cheney veut reprendre le GOP à Trump. C’est une montée en montée.

La demande de Cheney aux téléspectateurs de Fox de se détourner de Trump – dans laquelle elle a dit qu’elle croyait que le GOP était le parti de Ronald Reagan, et non de QAnon – montre qu’elle s’est engagée à se battre pour le retour d’une version plus ancienne du parti.

La question est de savoir si elle peut persuader les électeurs républicains – et ses collègues législateurs – que répudier Trump est sage pour le parti après une présidence au cours de laquelle il a cultivé un public extrêmement dévoué parmi la base du parti.

Alors que les sondages indiquent que la plupart des républicains désapprouvent l’émeute du Capitole, il également montre que la plupart des républicains ne pensent pas que Trump est responsable de l’événement, et que la plupart des républicains s’alignent sur le point de vue de Trump selon lequel les élections ont été truquées.

Par exemple, un sondage Washington Post-ABC News de la mi-janvier a révélé que la plupart des républicains ont déclaré que Trump n’était pas responsable de l’agression, et près de la moitié ont déclaré que les législateurs républicains n’étaient pas allés assez loin pour soutenir les efforts du président pour annuler les résultats des élections. .

Selon l’enquête, environ les deux tiers des participants républicains et de tendance républicaine pensaient que Trump avait agi et parlé de manière responsable après les élections du 3 novembre.

Et un nouveau sondage ABC-Ipsos, réalisé du 5 au 6 février, a révélé que seulement 15% des républicains soutiennent la condamnation de Trump dans un procès de destitution au Sénat et lui interdisant de se présenter à nouveau.

En d’autres termes, si Cheney espère que la prise d’assaut du Capitole serait un signal d’alarme pour les républicains sur les dangers de soutenir Trump et son aile du parti, il semblerait que ces espoirs ne soient pas fondés.

Les législateurs pro-Trump ont tenté de militariser les vues de Cheney contre elle. À l’approche du vote républicain de la Chambre sur la question de savoir si elle devrait conserver sa direction, le représentant de Floride Matt Gaetz, l’une des voix pro-Trump les plus féroces du parti, a organisé un rassemblement anti-Cheney dans son État d’origine et a critiqué sa politique. record.

«Liz Cheney ressemble beaucoup au Congrès – profondément impopulaire et appartenant à des intérêts particuliers», a-t-il déclaré lors du rassemblement. «Elle a pris plus d’argent des PAC que des gens. Elle travaille pour eux, pas pour vous.

D’autres législateurs ont également été confrontés à une forte opposition pour avoir voté pour la destitution de Trump. Le républicain Peter Meijer – un républicain de première année du Michigan et le seul républicain de premier mandat à avoir renversé Trump – a été confronté à des questions de colère de la part d’électeurs lors de sa première mairie virtuelle cette semaine.

Meijer a déclaré lors de l’événement qu’il croyait qu’une majorité de républicains dans son district – «peut-être une forte majorité» – n’était pas d’accord avec sa décision de voter pour la destitution. Mais finalement, il est resté fidèle à sa décision.

« Ce dont nous avons été témoins au Capitole – la tentative d’insurrection, l’implication d’un président américain en exercice propageant les mensonges qui ont conduit à cela – a exigé une réponse significative », a-t-il déclaré. Un certain nombre de ses électeurs auraient été en désaccord lors de la mairie, certains disant qu’ils prévoyaient de travailler pour le renverser à cause de son vote – et un défi principal à Cheney est également en cours.