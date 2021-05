Liz Cheney compare l’éviction de GOP au clip NSFW de Lil Nas X

Liz Cheney, jouée par Kate McKinnon, a pu exprimer ses doléances avec le Parti républicain sur « Saturday Night Live » cette semaine.

Un contexte de la vie réelle: Cheney, la troisième républicaine de la Chambre et critique fervente de l’ancien président Donald Trump, a été démise de ses fonctions de direction par un vote à la conférence mercredi. Elle était l’un des 10 membres de la Chambre républicaine à avoir voté pour destituer Trump pour son rôle présumé dans l’incitation à l’émeute mortelle du 6 janvier au Capitole et préside la Conférence républicaine de la Chambre depuis 2019.

Mais si vous n’êtes pas au courant du développement politique, ce n’est pas grave, car Cheney de McKinnon a exprimé son retrait en termes de culture pop.

« J’ai été expulsée du Parti républicain », a-t-elle déclaré à Colin Jost lors du segment Weekend Update. « Je suis tombé en enfer comme Lil Nas X, fracturé par le diable et rebondi sur MSNBC. »

Malgré son éviction, Cheney de McKinnon a insisté sur le fait qu’elle était «tout ce qu’une femme conservatrice est censée être: blonde (et) méchante».

«Les gens sont de mon côté», a-t-elle poursuivi. « Braves républicains, prêts à dire la vérité et à lancer un mouvement. Et nous sommes plus nombreux que vous ne le pensez. »

Cela a soulevé la question de Jost: « Comme qui? »

Et Cheney de McKinnon était prête à compter ses alliés – tout sur ses doigts.

« C’est moi. Adam Kinzinger. Chris Wallace. Dick Cheney. Ann Romney. Ses chevaux », dit-elle, ajoutant plus tard, « George Conway. Le fantôme de Nancy Reagan. Meghan McCain n’est pas là, mais je travaille sur elle. »

Cheney de McKinnon a continué à assurer un Jost douteux que «la grande implosion du Trumpisme» est imminente.

«Vous ne connaissez même pas l’ampleur du tsunami qui s’en vient», dit-elle. « Nous parlons de moi. Omarosa. Cinq femmes blanches – peut-être six. Est-ce que je l’ai dit? »

Elle a également lancé un appel désespéré aux républicains qui restent fidèles à Trump.

«Républicains, j’essaye de vous sauver», dit-elle. « Vous êtes comme des chevaux qui ne quitteront pas une grange en feu. Vous allez mourir. »

Contributeur: Jeanine Santucci