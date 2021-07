Liz Cheney a critiqué les dirigeants du GOP de la Chambre avant le vote du comité du 6 janvier

La représentante Liz Cheney a déclaré que le courage des dirigeants républicains » s’était évanoui « .

Cheney a déclaré que l’ancien président Donald Trump accélère ses attaques contre la Constitution.

Cheney et le représentant de l’Illinois Adam Kinzinger étaient le seul représentant du GOP à voter en faveur du comité.

La représentante Liz Cheney, R-Wyo., l’une des rares législateurs du GOP ouvertement critique à l’égard de l’ancien président Donald Trump, a critiqué les dirigeants de son parti mercredi avant un vote à la Chambre des représentants pour établir un comité bipartite pour enquêter sur le Jan 6 Attaque du Capitole.

« L’attaque du 6 janvier a été une attaque sans précédent contre le Congrès et le fonctionnement de notre processus démocrate », Cheney a déclaré dans un communiqué. « Depuis le 6 janvier, le courage des dirigeants de mon parti s’est estompé. Mais pas la menace qui pèse sur notre république. »

Cheney a souligné l’implication de l’ancien président Donald Trump dans l’émeute du Capitole et a accusé certains législateurs de l’avoir apaisé.

« Presque quotidiennement, Donald Trump répète les mêmes déclarations qui ont provoqué des violences auparavant », a-t-elle déclaré. « Ses attaques contre notre Constitution s’accélèrent. »

Trump a été destitué par la Chambre une deuxième fois plus tôt cette année pour avoir incité ses partisans à attaquer le Capitole, mais il a été acquitté au Sénat. Sept républicains du Sénat ont voté en faveur de la condamnation.

La Chambre a approuvé le comité sur un vote 222-190. Cheney et Adam Kinzinger, R-IL, ont été les seuls républicains à voter en faveur de la mesure.

La proposition du comité est intervenue après qu’un projet de loi visant à créer une commission bipartite complète pour étudier les événements du 6 janvier a été adopté à la Chambre mais est décédé au Sénat. Un comité de la Chambre ne nécessite pas de vote au Sénat.

L’objectif du comité, a déclaré la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, D-Calif. consiste à « enquêter et faire rapport sur les faits et les causes de l’attaque et faire des recommandations pour la prévention » d’une autre attaque.

Dans sa déclaration, Cheney a déclaré qu’une commission aurait été « le meilleur moyen de lutter contre l’assaut dangereux contre les institutions de notre démocratie », mais le comité restreint est « notre seule option restante ».

Plusieurs républicains, dont le chef de la minorité sénatoriale Mitch McConnell, R-Ky. et le sénateur John Kennedy, R-La. a dénoncé la création d’un comité. Kennedy a qualifié la mesure de « politique brutale » et a déclaré qu’il y avait déjà des enquêtes en cours.

Cheney a appelé ses collègues républicains dans le passé pour avoir soutenu Trump contre son allégeance à la Constitution. En conséquence, la républicaine du Wyoming a été écartée de son poste de présidente de la conférence du GOP en mai. La représentante Elise Stefanik, RN.Y., une alliée de Trump, a été élue pour la remplacer.