Liz Cambage se retire des Jeux olympiques de Tokyo en raison de problèmes de santé mentale | Actualités des Jeux Olympiques

La centre de Las Vegas Aces Liz Cambage s’est retirée des Jeux olympiques de Tokyo

Liz Cambage s’est retirée des Jeux Olympiques en raison de problèmes de santé mentale, portant un coup dur aux espoirs de médaille de l’Australie après que Basketball Australia a lancé jeudi une enquête sur une altercation impliquant le joueur de 29 ans.

Le centre de Las Vegas Aces a joué pour les Opals contre le Nigeria lors d’un match à huis clos à Las Vegas alors que les Australiens poursuivaient leurs préparatifs avant leur voyage à Tokyo.

Mais suite aux informations faisant état d’un incident lors de la rencontre de mise au point à Las Vegas, Cambage a annoncé son intention de se retirer des Jeux.

« Tous ceux qui me connaissent savent que l’un de mes plus grands rêves est de remporter une médaille d’or olympique avec les Opales », a-t-elle déclaré dans un communiqué publié par le Comité olympique australien.

« Compter sur des médicaments quotidiens pour contrôler mon anxiété n’est pas l’endroit où je veux être en ce moment. Surtout entrer en compétition sur la plus grande scène sportive du monde.

« Je me connais et je sais que je ne peux pas être la Liz que tout le monde mérite de voir concourir pour les Opals. Pas pour le moment du moins. Je dois prendre soin de moi mentalement et physiquement.

« Cela me brise le cœur d’annoncer que je me retire des Jeux olympiques, mais je pense que c’est mieux pour les Opals et moi-même. Je ne leur souhaite que la meilleure des chances à Tokyo et j’espère qu’ils iront remporter une médaille d’or. «

Cambage avait auparavant menacé de boycotter les Jeux en raison d’un manque de diversité raciale dans les séances photo olympiques australiennes avant de faire marche arrière sur la menace.

Cambage sur son retrait : « Je pense que c’est mieux pour les Opales et moi-même »

Elle est depuis longtemps un membre clé de l’équipe Opals et son implication a été considérée comme vitale alors que les Australiens cherchent à reprendre le chemin des médailles à Tokyo.

Ils se sont écrasés aux Jeux olympiques de 2016 en quarts de finale après avoir remporté des médailles à chacun des cinq Jeux précédents.

« Liz a apporté une grande contribution à l’équipe olympique australienne au cours de deux campagnes olympiques », a déclaré le chef de mission australien Ian Chesterman.

« Nous respectons sa décision et lui souhaitons le meilleur pour retrouver une pleine santé.

« Notre objectif est maintenant de travailler avec les Opals afin qu’ils puissent atteindre les objectifs qu’ils se sont fixés à Tokyo.

« Nous savons qu’ils sont totalement déterminés à réussir à Tokyo et ils apporteront toujours une équipe incroyablement forte à cette campagne. »