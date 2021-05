Liz Cambage déchire le Comité olympique australien et menace de boycotter Tokyo

La basketteuse australienne Liz Cambage a menacé de boycotter les Jeux Olympiques de cet été à Tokyo après qu’une séance photo promotionnelle pour son pays ait omis les Olympiens de couleur – y compris elle-même.

Cambage a déclaré sur Instagram que la séance photo du Comité olympique australien avait été «blanchie à la chaux». La photo présentait plusieurs vêtements de sport d’athlètes blancs pour le sponsor Jockey.

Cambage, qui joue pour les Las Vegas Aces de la WNBA et était un membre clé de l’équipe australienne médaillée de bronze aux Jeux olympiques de 2012, a estimé que l’image était représentative d’un problème plus important.

«Si je l’ai dit une fois, je l’ai dit un million de fois», commença-t-elle sur son discours sur Instragram. « COMMENT JE VEUX REPRÉSENTER UN PAYS QUI NE ME REPRÉSENTE MÊME PAS

Cambage a ajouté: « Vous faites vraiment n’importe quoi pour retirer les POC (les gens de couleur) de l’avant-garde quand ce sont les athlètes noirs qui mènent le peloton. Jusqu’à ce que je vous vois faire plus @ausolympicteam imma asseoir celui-ci. »

Dans une déclaration publique, le Comité olympique australien a reconnu les commentaires de Cambage, s’est excusé et a déclaré que la séance photo du Jockey « aurait dû mieux refléter la riche diversité des athlètes qui représentent l’Australie aux Jeux Olympiques ».

« Nous défendons fièrement notre bilan en matière de diversité et il y aura d’autres séances photos qui reflètent notre grande diversité d’athlètes », a ajouté le communiqué.

Cambage a dirigé une partie de sa frustration avec Jockey, écrivant vendredi sur les réseaux sociaux: «Le blanchiment est triste. … Jockey Australie, vous saviez exactement ce que vous faisiez. Vous avez besoin que je vous envoie une liste de tous les athlètes du POC qui tentent de se rendre aux Jeux olympiques en ce moment et que vous pourriez utiliser? Je peux le faire! »

Les messages envoyés par USA TODAY Sports à Jockey n’ont pas été immédiatement renvoyés.

L’ancien entraîneur de l’équipe nationale féminine australienne, Tom Maher, a déclaré à l’Australien que Cambage « faisait une grosse affaire avec pratiquement rien ».

« Il n’y a pas eu de mauvaises intentions », a-t-il dit. « Y avait-il un athlète homosexuel représenté? Un athlète chinois australien a-t-il été mentionné? Je veux dire, où est-ce que ça finit? «

Cambage, qui est né à Londres d’un père nigérian et d’une mère australienne, a pris une photo sur une photo précédente d’olympiens australiens – tous sauf un athlète blanc dans l’image alors qu’il portait l’uniforme du pays. Elle a écrit sur Instagram: « Le faux bronzage n’équivaut pas non plus à la diversité. » L’un des athlètes était le joueur de rugby Maurice Londubat, qui est autochtone.

Cambage a déclaré plus tard sur Instagram: « À M. Londubat, je suis désolé que vous ayez été pris dans cette situation. Je ne pensais pas que vous aviez un faux bronzage. Je ne disais jamais cela. Je le disais pour le reste du temps. photo. Un POC sur une photo ne me suffit pas. «

Cambage, le choix n ° 2 du repêchage de la WNBA 2011, détient actuellement le record de pointage de la WNBA en un seul match avec sa performance de 53 points contre le New York Liberty en juillet 2018. Le centre de 6 pieds 8 pouces est un triple. All-Star et a pris une pause de cinq ans de la ligue pour se concentrer sur sa carrière à l’étranger.