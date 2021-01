La présentatrice de télévision Liz Bonnin pleure la mort de sa mère bien-aimée.

La femme de 44 ans a déclaré qu’elle se sentait « brisée » après que sa mère soit décédée d’un coronavirus pendant la période de Noël.

S’adressant à Instagram, Liz a partagé la nouvelle dévastatrice avec ses fans alors qu’elle continue de naviguer à travers la perte déchirante.

« J’ai perdu maman à Covid ce Noël. Je suis brisé et il y a beaucoup à guérir », a tweeté le présentateur de Countrywise.

La star de la télé a ensuite remercié les médecins et les infirmières du NHS pour la manière «extraordinaire» dont ils s’occupaient de sa chère maman.

« Il est difficile de dire à quel point les infirmières et les médecins du NHS ont été extraordinaires, à quel point ils ont été patients et gentils alors qu’ils m’ont guidé à travers chaque détail de l’état de maman auquel je m’accrochais, à quel point ils sont calmes malgré le cauchemar qu’ils ont dû endurer jusqu’à présent. trop longtemps maintenant, combien nous sommes privilégiés d’avoir le NHS. «







(Image: WireImage)



Elle a poursuivi: « Cela me frappe une fois de plus, grâce aux anges sans visage à qui j’ai parlé au bout d’un téléphone, souvent en pleine nuit, à quel point nous, les humains, pouvons être beaux – compatissants, dévoués, forts, altruistes, courageux, honnêtes, empathiques – des traits dont, en tant que société, nous semblons avoir oublié que nous sommes tous capables alors que nous continuons à creuser les divisions entre nous par peur, là-bas dans le monde.

«Je ne sais pas comment commencer à guérir de la façon dont maman a dû mourir, mais ce que je sais, c’est qu’elle a été victime de la mauvaise gestion continue de la pandémie, et du malentendu flagrant de ce qu’il faut pour contenir le virus et donc protéger l’économie. «

Liz a continué à critiquer la gestion de la pandémie par le gouvernement, ajoutant que son monde «s’est effondré» alors qu’elle regardait sa mère endurer une fin douloureuse.







(Image: WireImage)



« Nous n’avons pas écouté et agi sur la base de la science », a poursuivi Liz. «Mon monde s’est effondré alors que je la regardais souffrir des conséquences de ce que nous continuons de prioriser dans une grande partie du nord du globe au détriment de la santé environnementale et humaine, à une époque de partisanerie aveugle, de désinformation rampante et de théories du complot absurdes.

<< J'espère sincèrement que de mon vivant, nous nous réveillerons collectivement et rejetterons notre dépendance au gain monétaire et aux objectifs politiques à court terme, et reconnaîtrons la véritable valeur de la connectivité, de la communauté, du bien-être, de la gentillesse et du souci de notre planète et les uns des autres - peu importe notre âge."









Le présentateur a déclaré que les anciens étaient «vénérés», ajoutant: «Ma mère n’était pas une humaine moins importante. Elle n’était pas non plus juste une statistique.

« Nous avons le devoir d’être meilleurs », a-t-elle ajouté. «Les héros du NHS auxquels j’ai eu l’honneur de parler et parfois de voir brièvement aux portes des soins intensifs que je ne pouvais pas franchir, qui non seulement ont pris soin de ma mère mais aussi de moi, et de plusieurs milliers d’autres, sont témoigne de cela. Nous l’avons en nous. «

