Livv Fitt a transformé l’industrie du fitness et inspire les femmes – Hollywood Life

Crédit d’image : Livv Fit

Livv Fitt – l’influenceur populaire du fitness et gourou de la nutrition – a assumé cette année un tout nouveau rôle de responsable des talents certifié pour une entreprise technologique non divulguée. Dans le cadre du nouveau poste de Livv, elle encadre les nouvelles recrues et les motive à utiliser leurs compétences. En tant que nouvelle CTO de l’entreprise, Livv est prête à mettre en œuvre son expérience pour aider les autres à se surpasser dans leurs efforts créatifs.

En tant qu’entraîneur physique, influenceur et mannequin, Livv n’est pas étrangère à la pression et au travail acharné. Parmi ses emplois les plus connus, citons celui d’instructeur de fitness certifié, d’entraîneur personnel NASM et de mannequin de fitness. Et ce ne sont là que quelques expériences notables que Livv a sur son CV.

Tout en s’acclimatant au rôle de CTO, Livv veille à encourager les autres femmes du secteur à poursuivre leurs objectifs, principalement les créatrices comme elle. Livv comprend à quel point il est difficile d’acquérir un énorme public sur les réseaux sociaux. Pourtant, elle a prouvé que ce n’était pas impossible ! Avec des millions de followers, Livv aspirait à toucher une plus grande variété de téléspectateurs. Maintenant qu’elle a la capacité d’aider les autres dans le même domaine, la préparatrice physique continuera d’encourager d’autres femmes à accomplir ce qu’elles jugeaient impossible pour développer leur marque.

Dans son cheminement de carrière, Livv jonglera avec ses propres objectifs tout en motivant les autres à atteindre les leurs. Son plan global est de proposer un programme d’exercices qui stimule les utilisateurs à la fois mentalement et physiquement. Bien que ses entraînements soient rigoureux, Livv souhaite également inspirer les autres à exploiter leur santé mentale grâce à son programme. Après tout, c’est de l’intérieur que l’on se sent le plus en bonne santé.

Même si certains influenceurs en ligne peuvent passer pour des privilégiés, Livv a démarré avec rien. Après que la pandémie de COVID-19 ait bouleversé les entreprises, Livv s’est retrouvée au chômage et incapable même d’aller au gymnase. Elle a donc choisi d’évoluer avec ce qui était alors considéré comme la « nouvelle normalité » en créant sa propre entreprise en ligne. Grâce à sa persévérance et sa ténacité, le nombre de followers de Livv sur les réseaux sociaux a grimpé jusqu’à atteindre plus de deux millions de followers sur Instagram.

Néanmoins, Livv n’a pas perdu de vue comment elle a débuté. C’est précisément pourquoi elle est équipée pour aider d’autres créatrices à atteindre leur véritable potentiel.