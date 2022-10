Livres, trucs, friandises et frayeurs font partie des activités du week-end – Shaw Local

1 – Célébrez le samedi de la littérature à Ottawa. Prairie Fox Books commanditera Lit Fest de 10 h à 16 h au bloc Jordan à Ottawa, mettant en vedette 19 auteurs. En plus des visites d’auteurs, le festival éclairé mettra en vedette une vente de livres d’occasion. Il y aura des performances musicales de l’artiste folk Dustin Darnold et du groupe de violon et banjo The Templetons, ainsi que de la nourriture de Yim Curry, Thyme Craft Kitchen et Keely’s Castle. Cats Q, le grand champion de Smoketober, proposera également des sandwichs au porc effiloché et à la longe de porc accompagnés de haricots et de salade de chou. L’acteur d’histoire Paddy Lynn sera présent à 11 h 30 pour interpréter des histoires effrayantes pour les enfants de 5 ans et plus. Rendez-vous sur la page Facebook Prairie Fox Books Lit Fest pour plus d’informations ou appelez le 815-433-7323.

2 – Profitez d’un certain nombre d’activités d’automne samedi à Marseille. Le deuxième festival annuel d’automne aura lieu de midi à 19 h au parc Knudson. Il y aura du laser tag, des balades à poney, une maison gonflable, de la peinture faciale, des seaux bozo, des stands d’artisanat, des vendeurs et d’autres activités. Il y aura un certain nombre de vendeurs de nourriture et de boissons sur place, y compris des opportunités d’acheter du cidre de pomme et des beignets de cidre de pomme. De plus, il y aura une soirée dansante costumée de 17 h à 19 h, avec remise de prix. Boomin’ DJ assurera la musique. Juste avant la fête d’automne, les sapeurs-pompiers de Marseille organisent une journée portes ouvertes de 10h à 14h, permettant aux enfants de voir le matériel, de poser des questions et de rencontrer les pompiers. Des hot-dogs seront servis.

3 – Avoir l’automne, s’amuser en famille samedi à Oglesby. De 13h à 17h, il y aura des promenades à poney, un zoo pour enfants, du maquillage, un DJ, des cônes de neige, un magicien, un artiste de ballon/craie, de la nourriture et des citrouilles sur la place Senica. Un défilé costumé commence à 15 h. Les enfants marcheront vers l’ouest sur la rue Walnut jusqu’au poste de police, puis feront des farces ou des friandises dans les commerces participants du centre-ville. Les Hocus Pocus Hags se produiront également.

Dave Mead pose pour une photo à l’intérieur d’une précédente exposition de l’attraction Nightmare au Bureau County Fairgrounds. (BCR Photo/Goldie Rapp)

4 – Faites-vous peur vendredi ou samedi à Princeton. L’attraction Nightmare Haunted revient de 19 h à 22 h dans les vieilles granges effrayantes du Bureau County Fairgrounds, 811 W. Peru St. L’admission est de 15 $ par personne. Aller à www.nightmarehauntedattraction.com ou appelez le 815-303-8247 pour plus d’informations.

Le week-end des couleurs d’automne se déroulera le samedi 15 octobre et le dimanche 16 octobre au Starved Rock State Park. (Photo fournie)

5 – Prenez les couleurs de l’automne à Starved Rock ce week-end. Le week-end annuel des couleurs d’automne a lieu le samedi et le dimanche. Les guides de Starved Rock dirigeront des randonnées à 10 h et 13 h samedi et dimanche à partir du centre d’accueil. L’inscription est obligatoire à l’avance. Accédez au site Web du ministère des Ressources naturelles de l’Illinois à l’adresse www2.illinois.gov pour trouver un lien de pré-inscription. Des visites en tramway pour voir les couleurs de l’automne sont également organisées par Starved Rock Lodge. Aller à www.starvedrocklodge.com pour plus d’informations.

