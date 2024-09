Livres gratuits ! Procurez-vous les vôtres à Station Mall Coles demain matin

Les magasins Indigo, Chapters et Coles du Canada offrent 10 000 livres gratuits samedi matin

Les amateurs de livres se réjouissent! La chaîne de librairies Indigo au Canada offrira 10 000 livres gratuits dans ses magasins à travers le pays pendant une journée seulement ce week-end.

Jusqu’à épuisement des stocks, toute personne souhaitant emporter un livre gratuit peut simplement entrer et en emporter un chez elle. Aucune question ne sera posée.

Quand les 160 magasins Indigo, Chapters et Coles au Canada ouvert demain matin, samedi 14 septembre 2024, les lecteurs peuvent entrer et choisir l’un des quatre titres sélectionnés et emporter un exemplaire chez eux.

Cela inclut le Coles du Station Mall à Sault Ste. Marie.

« Depuis aussi longtemps que je me souvienne, j’ai toujours aimé partager des recommandations de livres avec mes amis et ma famille. » écrit Heather Reisman, fondatrice et PDG d’Indigo« C’est une passion qui m’a conduit à décider, il y a 27 ans, de lancer Heather’s Picks. »

Reisman dit que partager son « enthousiasme pour un livre significatif » a été en partie ce qui l’a conduite, elle et Indigo, à prendre la décision d’organiser un tirage au sort d’un livre en un jour.

« Dernièrement, j’ai beaucoup réfléchi au pouvoir de partager ou de donner son livre préféré à un ami. C’est comme soulager le stress comme par magie et ajouter des heures d’évasion joyeuse. Je me suis aussi dit qu’en ce moment, nous avons tous besoin d’un peu plus de ce sentiment. »

Les visiteurs pourront choisir parmi quatre romans populaires, accompagnés de recommandations en fonction de l’âge et des sujets. Tous les titres sont vendus entre 22 et 30 $CAN, mais ils seront gratuits dès demain.

Les lecteurs pourront choisir entre :

« Rien n’a autant de pouvoir qu’un livre pour nous inspirer, et les livres que nous aimons le plus nous ont souvent été recommandés par un ami ou un proche », selon un communiqué de presse d’Indigo. « Inspirer l’amour de la lecture a toujours été au cœur de la mission d’Indigo. »

« En donnant à chaque Canadien la chance de se procurer un livre gratuit, ils souhaitent susciter une passion pour la lecture chez un nombre croissant de personnes, les encourageant non seulement à se plonger dans un classique instantané, mais aussi à partager leurs titres préférés avec les personnes qui comptent pour eux. »

Au total, les 10 000 livres répartis sur 160 magasins représentent en moyenne 62,5 livres gratuits à distribuer par magasin. Cela signifie qu’il est prévu qu’il y ait entre 15 et 16 exemplaires de chaque titre à distribuer par magasin.

Quant à la lecture que cela devrait susciter, Reisman a terminé son annonce en encourageant les lecteurs canadiens : « Inspirons-nous les uns les autres. »

Tous les détails sur le tirage au sort du livre peuvent être trouvés ici lire en ligne ici. Une liste de tous les magasins à l’échelle nationale peut être consultée sur Annuaire des boutiques en ligne d’Indigo.