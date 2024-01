Livres GOST : Valentin Goppel : Zwischen den Jahren

Livres GOST sort le livre Zwischen den Jahren par un photographe allemand Valentin Goppel.

Le soir du réveillon du Nouvel An 2020, Valentin Goppel a commencé à photographier ses amis et connaissances dans le but à la fois de traiter et de représenter la désorientation qu’il ressentait à l’époque de Covid. En prenant des photos de ses amis, il a trouvé un moyen de faire face à l’incertitude. Il n’a pas été difficile pour lui de leur expliquer les images qu’il recherchait : ils étaient tous au milieu de la même situation et se sentaient connectés dans un état de vide.

« Je rendais visite à mes parents lorsque les nouvelles ont parlé pour la première fois d’un confinement. Ravi à l’idée de ce que je considérais comme des vacances prolongées, j’ai écrit une note sur la table de la cuisine : « Unis est fermé, pourrait rester quelques jours de plus. J’étais tellement plein d’énergie que je n’ai pas fini la phrase, la note se terminait par «pourrait rester un fe-». La joie n’a pas duré longtemps.

Le titre du livre Zwischen den Jahren, décrit la période entre Noël et le Nouvel An, la période entre les années. Il s’agit d’une métaphore pour expliquer la période de transition entre l’enfance et l’âge adulte, en plus du sentiment de temps suspendu ou de paralysie entre l’avant-pandémie de Covid et un avenir inconnu.

«J’ai essayé de trouver des moyens d’exprimer les sentiments diffus de grandir à l’époque du corona.» Ne pas savoir où se tenir quand tout tremble autour de soi peut être tout simplement naturel dans la période de la vie où l’on n’est plus un enfant, mais pas encore un adulte. La pandémie a agi comme un catalyseur de ma désorientation, mettant en lumière les conflits intérieurs qui avaient été bien contenus par un environnement approprié et suffisamment de distractions. Ils se sont finalement libérés et ont pris l’espace qu’ils avaient toujours réclamé en silence.

Les photographies du livre sont une combinaison de moments observés et mis en scène et de souvenirs recréés. Les jeunes qu’ils représentent sont souvent éclairés par la lumière d’un téléphone ou d’un ordinateur portable, car ils sont représentés en petits groupes ou seuls dans les cuisines, les chambres, dans les rues urbaines ou au milieu d’une nature conforme aux normes Covid. Là où des groupes familiaux sont représentés, souvent autour des tables de salle à manger, les images reflètent le silence et la tension partagée entre les générations. Au fur et à mesure que le livre avance, un sentiment d’isolement augmente, même ceux des groupes apparaissent souvent seuls en contemplation. Il n’y a qu’une seule scène de foule dans le livre, incongrue et contrastant avec l’isolement devenu la norme.

« Avant la pandémie, un adolescent allemand sur dix présentait des symptômes de dépression.

À la fin du premier confinement, c’était un sur quatre. Beaucoup de mes amis ont eu du mal à renouer avec leur vie sociale après le confinement et je n’étais pas différent. Je ne suis pas encore retourné à l’université. Le message que j’ai écrit à mes parents au début de la pandémie a été conservé dans un cadre photo comme un document d’époque. Pendant des mois, il est resté dans un carton de déménagement dans ma nouvelle colocation.

Il m’a fallu du temps avant de pouvoir déballer.

Valentin Goppel (né en 2000) est un photographe basé à Hanovre, en Allemagne. Il a reçu le prix Leica Oskar Barnack Newcomer Award et la bourse Visa pour l’image pour les nouveaux arrivants urbains. Le travail de Goppel est conservé dans des collections telles que le Musée Sprengel de Hanovre et la Kunsthalle de Brême. Son travail a été largement exposé, notamment à la Leica Gallery de Singapour, au Ernst Leitz-Museum Wetzlar, au Kunstmuseum Bochum, à la Leica Gallery de Los Angeles et à la Citadel Saladin du Caire. entre autres. Son travail a été présenté dans des publications internationales, notamment Le Temps et Le New York Times.

Valentin Goppel : Zwischen den Jahren

Livres GOST

=305 x 240 mm, paysage

80 pages, 37 images, relié

ISBN978-1-915423-17-7

ISBN signé 978-1-915423-18-4

40 GBP / 50 EUR / 55 USD

https://gostbooks.com/products/zwischen-den-jahren