Livres de Boss Ladies We Love: Hilarie Burton Morgan, Oprah & More

Nous aimons ces produits et nous espérons que vous aussi. E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc tirer une petite part des revenus de vos achats. Les articles sont vendus par le détaillant, et non par E !.

Mars est le mois de l’histoire des femmes. Soutenons les patrons que nous aimons en lisant leurs livres.

Que ce soit Oprah Winfrey vous aider à trouver le but de votre vie ou Amy Schumerest humoristique autobiographie, vous allez sûrement apprendre une chose ou deux pour devenir la meilleure version de vous-même grâce à ces lectures.

Jessica Simpson actions ses luttes les plus intimes avec l’alcoolisme, l’image corporelle et ses relations amoureuses. Mariah Carey partage son parcours de son enfance difficile à la super célébrité. Gabrielle Union détaille son traumatisme personnel en tant que survivante d’agression sexuelle et ses épreuves et tribulations dans l’industrie du divertissement. Hilarie Burton Morgan est passée d’une actrice de grande ville à vivre dans une ferme. Michelle obama divulgue des informations sur les coulisses de sa vie avant, pendant et après avoir été la première dame des États-Unis.

Faites défiler ci-dessous pour consulter certains des livres dont vous avez besoin pour devenir un #BossBabe pendant le Mois de l’histoire des femmes!