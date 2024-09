Livres, bandes dessinées et bien plus encore sur Dragon Age à lire avant Veilguard

La dernière recommandation d’Epler est Dragon Age : Les Nuits de TevinterCette anthologie de nouvelles est sortie en 2020 et présente plusieurs histoires sur différents personnages de l’univers, dont certains Voile de protection compagnons comme Neve et Lucanis. Epler dit que toutes les histoires n’auront pas un lien direct avec Le garde du voilemais certains le feront. Ayant lu le livre en 2020, j’ai passé un bon moment avec la plupart des histoires, en particulier celles qui m’ont permis de rattraper mes anciens favoris comme Inquisition membre du parti (et mon amant) Dorian Pavus.

Si vous lisez cet article et que vous cherchez ce que Dragon Age jeux et contenus auxquels vous devriez jouer avant Le garde du voilenous avons également décomposé cela. La réponse courte : jouer Inquisitionau moins. Cliquez ici pour la réponse longue.