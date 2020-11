Livres à vélo: un homme sri-lankais gère une bibliothèque mobile pour enfants

Il a commencé son programme intitulé «Book and Me» il y a trois ans et il est devenu très populaire parmi les enfants.

Jusqu’à présent, a-t-il dit, plus de 1 500 enfants et environ 150 adultes ont bénéficié de son programme.

Il a commencé le programme en 2017 avec 150 livres – certains de ses propres et d’autres donnés par des amis, des collègues et des bienfaiteurs. Il a acheté un moteur Honda d’occasion pour 30 000 roupies sri-lankaises (162 $). Puis il a attaché une boîte en acier au siège arrière du vélo.

«Je voulais faire quelque chose pour les enfants qui doivent faire face à une éducation axée sur les examens. … et pour changer la façon dont les enfants voient la société, changer leurs perspectives et élargir leur imagination », a-t-il déclaré.

En plus de donner des livres, Dasanayaka parle également avec les enfants pendant quelques minutes, généralement sous un arbre au bord de la route, pour souligner la valeur de la lecture, des livres et des auteurs. Il a ensuite une discussion sur les livres que les enfants ont lus, dans le but de former éventuellement des clubs de lecture.