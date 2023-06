Livrer du courrier dans une Ukraine ravagée par la guerre : « Il y a encore des gens qui vivent ici »

Commentez cette histoire Commentaire

HULYAIPOLE, Ukraine – Le trio de postiers ukrainiens – un facteur, un chauffeur et un agent de sécurité – attend une accalmie dans les bombardements avant d’entrer dans Hulyaipole, une petite ville près de la ligne de front où ils effectuent souvent des livraisons sous le feu, zigzaguant le long ruelles cahoteuses dans leur petite camionnette blanche et jaune. Sur un parcours particulièrement ébouriffant, entre deux villes voisines, ils disent une prière rapide, appuient sur l’accélérateur et traversent à toute vitesse un tronçon de route dégagée d’un kilomètre de long devant les positions russes.

Vêtus de gilets pare-balles, ils effectuent ce voyage dangereux trois fois par mois, conformément à un nouveau calendrier de guerre organisé par le service postal national ukrainien, Ukrposhta. Ils livrent non seulement des lettres et des colis, mais aussi des pensions, des produits d’épicerie et des médicaments pour les quelques habitants – pour la plupart démunis et âgés – qui vivent encore près de Hulyaipole.

« Quelqu’un doit faire ce travail – et personne ne veut le faire », a déclaré la factrice, Natalia Hrinenko.

Hrinenko, 55 ans, était à la tête du bureau de poste de Hulyaipole jusqu’à ce que le bâtiment soit bombardé et rendu inutilisable en mai de l’année dernière. Sa succursale comptait huit factrices. Maintenant, il y en a deux. « Si Dieu a besoin que je sois à cet endroit en ce moment, alors c’est le cas », a-t-elle déclaré. « De toute façon, comment pourrais-je l’abandonner? »

Le service postal à Hulyaipole est emblématique des innombrables bouées de sauvetage improvisées mises en place au cours des 16 mois depuis l’invasion brutale de la Russie pour aider les centaines de personnes qui s’accrochent et subsistent, coupées des grandes villes, dans des conditions désespérées à proximité de certains des combats les plus acharnés.

Après des mois d’attaques incessantes, Hulyaipole s’est vidé et montre des signes de négligence. Il n’y a pas de service d’électricité, d’eau ou de gaz. Sur les 12 000 personnes qui l’ont autrefois élu domicile, il en reste environ 100. La plupart sont des retraités – trop vieux ou trop pauvres pour partir – et dépendent des paiements mensuels que leur apportent les facteurs en espèces, qui s’élèvent en moyenne à 3 000 hryvnia, soit environ 80 $.

Pour ceux qui ont fui, leurs pensions et leur courrier ordinaire sont réacheminés vers une adresse de réexpédition, s’ils en ont laissé une. Et si les postiers ne trouvent pas de destinataire, le courrier est renvoyé à l’expéditeur. (La seule fois où Ukrposhta a interrompu ses opérations, c’était le 24 février 2022, le jour où l’invasion a commencé, selon son service de presse. Les horaires régionaux sont mis à jour régulièrement, en tenant compte de la situation sur le front.)

Mercredi, l’équipe est partie du hub d’Ukrposhta dans la ville voisine de Zaporizhzhia, la capitale régionale à environ 105 km. Hrinenko a tendance à répondre aux demandes sur mesure en cours de route et elle fait de son mieux pour les livrer. « Irka ne veut que Sumy Sausage. Et je ne peux pas venir les mains vides », a-t-elle murmuré en remettant 20 hryvnia pour 100 grammes [about 3½ ounces] de saucisse d’un fabricant populaire à Kharkiv.

Le camion postal est ensuite passé devant des maisons brisées, des pièges à chars et des champs de coquelicots et de lavande avant d’atteindre Hulyaipole, qui est situé sur le front sud de la guerre, à environ cinq kilomètres au nord des positions russes.

Alors que la contre-offensive ukrainienne tant attendue est en cours, Hulyaipole est l’un des endroits les plus dangereux d’Ukraine. Crimée. Ces derniers jours, l’Ukraine a revendiqué des gains mineurs, le plus récemment avec la libération de Piatykhatky, une ville à environ 40 miles à l’ouest de Hulyaipole.

De nombreux bureaux de poste locaux ont été détruits depuis le début de l’invasion russe, et les quelques facteurs encore en activité opèrent désormais à partir de bureaux de fortune. Il s’agit notamment du premier étage d’un hôpital désaffecté à Hulyaipole et de la cour avant d’un employé dans un village voisin, où les enveloppes sont triées parmi les poulets.

À l’intérieur de l’hôpital, deux femmes – les dernières factrices de Hrinenko – comptaient les billets de banque, remplissaient les papiers et préparaient les factures avant de livrer les pensions, ce qu’elles font aux villages et villes voisins à vélo et à moto. « Je suis leur tête et ce sont mes jambes », a déclaré Hrinenko.

L’une des factrices, Lyudmila Panchenko, 53 ans, a nerveusement vérifié sa montre : « Vous ne pouvez pas dire avec certitude si vous êtes en sécurité », a déclaré Panchenko. « Mais où irais-je d’autre ? Il y a encore des gens qui vivent ici, donc nous devons continuer à travailler. Son salaire mensuel équivaut presque aux maigres pensions qu’elle verse.

Hulyaipole lui-même est un calme fantomatique.

Lorsque Hrinenko est arrivé mercredi à Hulyaipole depuis la ville de Zaporizhzhia, la plupart des habitants s’étaient dirigés vers des abris anti-bombes en raison d’un avertissement de raid aérien. Mais alors que les rues étaient désertes en surface, le hub humanitaire local, installé dans un sous-sol, bourdonnait d’activité. Il y avait des générateurs et des pompes à eau chaude pour les douches et les machines à laver, une salle à manger où les retraités et les hommes en tenue militaire regardaient la télévision pendant que les bénévoles préparaient du café et des collations. Il y avait même un salon de coiffure de fortune.

Svetlana Hura, 66 ans, a reçu sa pension et ses journaux préférés lorsque Hrinenko et son équipe ont fait leurs dernières tournées.

Avec son propre appartement détruit par les bombardements, Hura vit maintenant chez un voisin. Elle vient au centre souterrain pour regarder la télévision et boire du thé. « Nous attendons la victoire », a-t-elle dit en pleurant en expliquant que sa fille est piégée au-delà, dans un territoire occupé par les forces russes.

Hrinenko, qui a un sens de l’humour redoutable et arbore un bob rose pastel et un fard à paupières bleu saphir, est né à Lyubymivka, un village près de Hulyaipole. Elle a déménagé dans la petite ville à l’âge de 22 ans et travaille depuis pour la poste. Elle a un fils de 35 ans et vit avec son petit ami dans la ville de Zaporizhzhia, où elle est maintenant chef adjointe du service postal de la région. Elle fait partie des milliers d’Ukrainiens qui travaillent pour maintenir les services de base pendant la guerre.

Alors qu’elle était accompagnée lors de ses tournées mercredi, Hrinenko a déclaré qu’elle n’avait jamais cessé de se demander si c’était sa responsabilité.

« Je n’avais pas le temps, je me suis juste dit : allons-y et faisons-le », a-t-elle déclaré. Au début de l’invasion, son équipe a travaillé avec un chauffeur qui était sourd et ne pouvait pas entendre le bruit des bombes entrantes. « Je lui ai dit : ‘Allez plus vite !’ et il ne pouvait pas m’entendre ! dit Hrinenko en riant.

« Au début, les gens nous disaient que nous étions fous d’aller dans de telles zones », a déclaré Konstantin, un ancien policier qui assure la sécurité de Hrinenko et dont le nom de famille est caché par le Washington Post pour des raisons de sécurité. « Mais maintenant, quand nous arrivons, les gens nous disent qu’ils sont heureux que nous continuions à venir », a-t-il déclaré.

Il s’arrêta, contemplant son propre point de vue. « Pour être honnête, en raison de nos bas salaires, c’est plus du bénévolat qu’un vrai travail », a-t-il déclaré. « Ces gens ont besoin de nous et nous attendent.