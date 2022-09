Livre sterling, réductions d’impôts massives et discussions sur des hausses de taux d’urgence

La première ministre britannique Liz Truss et le chancelier britannique de l’Échiquier Kwasi Kwarteng.

LONDRES – La première annonce de politique budgétaire du gouvernement de la nouvelle Première ministre britannique Liz Truss s’est heurtée à l’une des ventes les plus prononcées sur le marché de l’histoire récente.

La livre sterling a atteint un plus bas historique face au dollar aux premières heures de la matinée de lundi, tombant en dessous de 1,04 $, tandis que le rendement du gilt britannique à 10 ans a atteint son plus haut niveau depuis 2008, alors que le désarroi se poursuivait à la suite du ” mini -budget” vendredi.

actualités liées à l’investissement Alors que la livre glisse, Goldman et d’autres révèlent les gagnants et les perdants probables du marché boursier britannique

La livre s’est légèrement redressée pour s’échanger autour de 1,078 $ Mardi matin. La Banque d’Angleterre a déclaré lundi après-midi qu’elle surveillait l’évolution des marchés et n’hésiterait pas à relever les taux d’intérêt afin de ramener l’inflation vers son objectif de 2 % à moyen terme.

Jim O’Neill, ancien président de Goldman Sachs Asset Management et ancien ministre du Trésor britannique, a déclaré que la chute de la livre ne devrait pas être interprétée à tort comme une force du dollar.

“C’est la conséquence d’un budget extrêmement risqué du nouveau chancelier et d’une Banque d’Angleterre plutôt timide qui, jusqu’à présent, n’a relevé ses taux qu’à contrecœur malgré toutes les pressions évidentes”, a-t-il déclaré lundi à CNBC.

L’annonce de vendredi comportait un volume de des réductions d’impôts jamais vues en Grande-Bretagne depuis 1972 et un retour éhonté à “l’économie de ruissellement” promue par des gens comme Ronald Reagan et Margaret Thatcher. Les mesures politiques radicales ont mis le Royaume-Uni en désaccord avec la plupart des grandes économies mondiales dans un contexte d’inflation vertigineuse et de crise du coût de la vie.

Le paquet fiscal – qui comprend environ 45 milliards de livres sterling de réductions d’impôts et 60 milliards de livres sterling de soutien énergétique aux ménages et aux entreprises au cours des six prochains mois – sera financé par des emprunts, à un moment où la Banque d’Angleterre prévoit de vendre 80 milliards de livres sterling. de gilts au cours de l’année à venir afin de réduire son bilan.

La hausse des rendements des gilts à 10 ans au-dessus de 4 % pourrait suggérer que le marché s’attend à ce que la Banque doive relever les taux d’intérêt de manière plus agressive afin de contenir l’inflation. Le rendement des gilts à 10 ans a augmenté de 131 points de base jusqu’à présent en septembre – sur la bonne voie pour sa plus forte hausse mensuelle enregistrée dans les données de Refinitiv et de la Banque d’Angleterre remontant à 1957, selon Reuters.