Livre ‘Nonfiction’ sur Maui Wildfire ‘Smells of AI’

Les incendies de forêt à Maui ont dévasté les communautés d’Hawaï au cours de la semaine dernière, mais un nouveau livre répertorié sur Amazon sur la catastrophe naturelle a soulevé les sourcils des critiques.

Le livre, intitulé Fire and Fury: L’histoire du Maui 2023 et ses implications pour le changement climatique, est un récit de 86 pages sur les récents incendies de forêt à Hawaï qui a une teinte d’IA générative. Le livre a depuis été supprimé de la boutique Amazon, mais un archivé version de la liste montre 22 avis, qui sont tous une étoile. Certains critiques pensent que le livre a été écrit avec une IA générative comme ChatGPT, l’une de ces critiques affirmant que le livre « sent l’IA ».

Amazon n’a pas immédiatement renvoyé la demande de commentaire de Gizmodo sur la suppression du livre.

Cela peut très bien être le cas, puisque, comme The Register Remarques, il y a des circonstances bizarres entourant la publication. La description du livre sur sa page Amazon utilise l’expression « le livre » pour commencer cinq de ses sept phrases. La description mentionne également que le livre couvre la période du 8 au 11 août, bien que le livre lui-même ait été répertorié sur Amazon le 10 août.

Certains critiques ont flairé un complot plutôt qu’un Saisie d’argent générée par l’IA, prenant la précipitation du livre à imprimer comme preuve d’une sorte de catastrophe pré-planifiée pour faire avancer un programme libéral. « C’est de la foutaise absolue, la blâmant sur le « changement climatique », a écrit un critique. « Les arbres n’ont pas été brûlés, comme un incendie normal – comme les incendies de Paradise en Californie.

« Il faut se demander comment un livre comme celui-ci émerge si vite », un autre le critique a demandé . « Comment peut-il prétendre que l’incendie a englouti toute l’île alors que, de manière conventionnelle, le ‘ loyer élevé’ quartier des Uber-riches est-il sorti indemne ? ”

Mais la preuve que le livre a simplement été produit par une machine est accablante. Feu et fureur est crédité au Dr Miles Stones, dont la biographie Amazon se lit comme suit « Je préfère ne pas dire ». Stones a également un profil sur GoodReads, tous leurs livres ayant été publiés en juin 2023 ou après. La majorité de ces livres ne sont pas de la fiction et présentent clairement Art généré par l’IA ainsi que des critiques extrêmement négatives.

Amazon vient tout juste de mettre un frein à sa politique sur les livres générés par l’IA après qu’un auteur se soit fait passer pour un auteur. L’auteure chevronnée Jane Friedman a découvert une demi-douzaine de livres non autorisés écrits sous son nom qui étaient mis en vente sur Amazon. Friedman a déposé un rapport d’infraction à Amazon mais a reçu une réponse automatisée. Après avoir contacté Amazon plus directement, Friedman a appris que, puisqu’elle ne détenait pas les droits d’auteur sur les livres, rien ne pouvait être fait. Finalement, Amazon est revenu sur sa décision et a retiré les livres de son magasin.

L’île hawaïenne de Maui fait face à des incendies de forêt dévastateurs depuis plusieurs jours. Ces incendies de forêt ont pris de l’intensité après que les vents de l’ouragan Dora ont attisé les flammescoupure de courant et service 911 dans certaines parties de l’île alors que la catastrophe faisait rage sur. Les habitants de l’île ont été contraints d’évacuer, certains sautant même dans l’océan pour éviter les flammes oppressantes. Après plus d’une semaine à affronter le feu, le nombre de morts à Maui est passé à 106 personnes.